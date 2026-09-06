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醫藥／3C每天使用逾5小時 13歲罹脂肪肝

李青縈
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每天螢幕使用時間超過五小時的青少年，罹患脂肪肝風險較高。示意圖。圖中人物與新聞無...
每天螢幕使用時間超過五小時的青少年，罹患脂肪肝風險較高。示意圖。圖中人物與新聞無關。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：青少年每天螢幕超過5小時，脂肪肝風險明顯升高。
  • 重點二：13歲個案久坐滑手機逾10小時，已出現中度脂肪肝。
  • 重點三：醫師建議限縮3C、增加活動並改善飲食與作息。

脂肪肝不是大人的專利。根據研究顯示，每天螢幕使用時間超過五小時的青少年，罹患脂肪肝的風險多出兩倍，醫師表示，暑假期間兒童及青少年使用3C產品時間變多，容易讓未來出現肝臟疾病的風險增加。

台灣開業診所醫師王律婷分享，日前曾遇到一名年僅13歲的青少年，身高160公分、體重72公斤，檢查竟出現中度脂肪肝，肝功能指數（ALT）72 U/L，（正常值約為45以下），三酸甘油脂160 mg/dL，甚至有胰島素阻抗的現象。追問生活習慣發現他每天螢幕使用超過十小時，幾乎從早滑到晚，看影片、打電動等，甚至吃飯時也不離手機。

王律婷表示，家長常認為「小孩胖一點」是在「儲備能量」，然而，兒童與青少年脂肪肝的比率正逐年上升，與長時間使用3C產品、久坐、飲食失衡等息息相關，更可能代謝異常，間接增加未來脂肪肝風險。

一項美國大型研究針對731名12至17歲青少年調查發現，每日螢幕使用超過五小時者脂肪肝盛行率高達27%，遠高於螢幕時間較少者的16.1%。即便排除體重、飲食、運動等變因，過度使用螢幕本身仍會提高2.1倍罹患脂肪肝風險。

另一篇研究指出，每多坐一分鐘，就增加肝硬化和重度肝脂肪病變的風險，並且肝酵素（ALT、AST、GGT）濃度隨之上升，代表肝臟可能正在受損。

王律婷提醒，脂肪肝初期通常沒有明顯症狀，卻可能進一步引發肝發炎、肝纖維化甚至肝硬化。若孩子屬於「久坐、愛用3C、體重偏重」族群，就屬於脂肪肝高風險對象，建議家長從以下五方面著手：

1.彈性安排3C時間：建議每日螢幕使用不超過兩小時，假日可設「無螢幕時段」，促進親子互動與健康生活。

2.鼓勵多活動：台灣國健署建議每日至少60分鐘中等以上活動，甚至輕度活動如散步、遛狗、做家事也能降低久坐傷害。

3.調整飲食習慣：減少含糖飲料與油炸甜食，三餐定時、不邊吃邊看螢幕，提升蛋白質、蔬果與高纖食物比例。

4.建立規律作息：充足睡眠有助肝臟修復與代謝穩定，避免熬夜滑手機、容易打亂荷爾蒙。

5.及早察覺異常、定期檢查：若孩子出現體重過重、腹部肥胖，或皮膚變黑（如腋下、脖子）等警訊，應及早就醫。

精華 FAQ

  • 研究指出，青少年若每日螢幕使用超過5小時，脂肪肝盛行率與風險都明顯升高，即使排除體重、飲食與運動等因素，過度螢幕使用仍可能增加2.1倍風險。

  • 這名13歲青少年身高160公分、體重72公斤，檢查出中度脂肪肝，ALT 72 U/L、三酸甘油脂160 mg/dL，並有胰島素阻抗，生活上則每天滑手機與看影片超過10小時。

  • 醫師建議從5方面著手：每日螢幕不超過2小時、增加每天60分鐘以上活動、少喝含糖飲料與油炸甜食、建立規律睡眠、並在體重過重或皮膚變黑等警訊出現時及早就醫。

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