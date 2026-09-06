紀念9/11／2983枚紀念幣銘記罹難者

美國鑄幣局推出刻有特殊標記的「永恆自由」半美元紀念幣正面，銘記9/11恐襲事件25周年。(鑄幣局官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國鑄幣局贈送2983枚紀念幣，悼念9/11與1993年攻擊罹難者。

美國鑄幣局贈送2983枚紀念幣，悼念9/11與1993年攻擊罹難者。 重點二： 紀念幣刻有9-11-01與ALWAYS REMEMBER，象徵永誌不忘。

紀念幣刻有9-11-01與ALWAYS REMEMBER，象徵永誌不忘。 重點三：國家9/11紀念館將舉辦儀式與活動，向新世代傳遞歷史記憶。

2026年，是9/11事件25周年，美國鑄幣局(The United States Mint)8月21日向國家9/11紀念館暨博物館( National 9/11 Memorial & Museum)贈送2983枚刻有特殊標記的「永恆自由」半美元紀念幣，銘記2001年9月11日和1993年2月26日恐怖攻擊事件中遇難的2983名美國人。

據美國鑄幣局介紹，這枚紀念幣的特殊標記包含事發日期「9-11-01」，周圍環繞著「永遠銘記」(ALWAYS REMEMBER)的字樣，以此緬懷在2001年9月11日遇難的美國人以及他們的英勇事蹟。這些紀念幣由美國鑄幣局位於紐約州 北部西點鎮的工廠鑄造，並在9月紀念活動舉辦前送達國家9/11紀念館。

美國鑄幣局推出刻有特殊標記的「永恆自由」半美元紀念幣背面，銘記9/11恐襲事件25周年。(鑄幣局官網)

慘痛攻擊 永不忘記

美國鑄幣局局長霍利斯(Paul Hollis)指出，這枚紀念幣切實地展現了美國在250年前建國之初以及25年前世界格局發生巨變時所展現出的堅韌不拔的精神。「我們永遠不會忘記那些慘痛的攻擊，我們的國家將繼續把啟蒙的火把傳遞給子孫後代，以此緬懷和紀念2983名罹難者。」

這枚紀念幣的正面設計展現了自由女神像的特寫，她堅定的目光向外眺望，彷彿展望未來。銘文是「美利堅合眾國」、「我們相信上帝」和「1776~2026」。背面圖案為自由女神將火炬傳遞給新一代，火炬的火焰帶著堅定的信念向前推進。銘文為「合眾為一」(E PLURIBUS UNUM)、「半美元」(HALF DOLLAR)和「知識是真正自由的唯一守護者」(KNOWLEDGE IS THE ONLY GUARDIAN OF TRUE LIBERTY)。

因今年恰逢美國建國250周年，標準版(無特殊標記)的「永恆自由」半美元紀念幣已於2026年初開始流通，僅在丹佛和費城造幣廠生產一年。

2021年，民眾在9/11事件20周年紀念儀式上，在世貿中心遺址紀念碑敬獻鮮花。(路透)

國家9/11紀念暨博物館官網指出，目前大約有一億美國人因為年齡關係，無法親身經歷那場永遠改變城市和國家的災難。25年前，政府和人民共同承諾永不遺忘，讓9/11事件後出生的人們了解其意義和深遠影響。值此周年紀念之際，新一代將了解美國人曾經歷的難以想像的損失，以及見證鼓舞人心的勇敢、同情、團結和奉獻的故事，這些故事在過去幾十年中不斷迴響。

在9/11事件周年紀念日，罹難者家屬將聚集在9/11紀念廣場，舉行儀式、朗讀在2001年9月11日恐怖攻擊和1993年2月26日世貿中心爆炸案中遇難的2983名男女老幼的姓名。儀式上將默哀六次，分別紀念世貿中心雙塔被撞擊、雙塔倒塌、五角大廈喪生以及聯合航空93號航班在賓州墜毀的六個時刻。朗讀完所有姓名後，也將默哀第七次，悼念那些因9/11事件後遺症而去世的人們。

國家9/11紀念暨博物館也將舉辦一系列公共活動，邀請觀眾透過對話、小組討論和表演等形式，探討9/11事件在過去四分之一世紀的深遠影響。該系列活動匯集歷史學家、政策制定者、退伍軍人、臨床醫生、記者、藝術家以及9/11社區成員，共同探索襲擊事件的直接後果及其長遠影響。

紀念館 講述個人故事

此外，該館誠摯邀請民眾一同緬懷、反思和學習，參觀紀念館，登錄該館豐富的線上活動，下載25周年紀念工具包，了解如何參與該館在2026年的使命。

國家9/11紀念暨博物館位於紐約市世界貿易中心(World Trade Center)，建館20多年來透過媒體、敘事以及一系列意義非凡的真實文物，講述了9/11事件的故事，向參觀者呈現了關於失去、重建和希望的個人故事。以及透過為學生、教師、家庭和公眾提供一系列量身定制的教育計畫和資源，力求加深人們對9/11事件及其持續影響的理解。

2024年為紀念「9/11」恐怖攻擊事件23周年，名為「光之紀念」的藝術裝置利用探照燈向空中投射出兩道垂直光柱，象徵世貿雙塔。(新華社)