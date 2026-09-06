理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫

401(k)是美國退休規畫的基石。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 401(k)之父班納認為，傳統退休儲蓄制度已難幫助中低收入勞工。

401(k)之父班納認為，傳統退休儲蓄制度已難幫助中低收入勞工。 重點二： 他力推Radish新計畫，由雇主按績效直接存錢，不扣員工薪資。

他力推Radish新計畫，由雇主按績效直接存錢，不扣員工薪資。 重點三：班納主張Radish可兼顧退休與購屋頭期款，改善資產累積困境。

雇主提供的退休 儲蓄計畫401(k)帳戶，數十年來一直是美國退休規畫的基石，幫助數百萬勞工儲蓄並投資足夠資金，在黃金歲月能過著舒適的生活。但如今，被譽為「401(k)之父」的投資大師泰德·班納(Ted Benna)表示，這套制度已無法再為最需要它的人們發揮作用。

更容易存購屋資金

每日郵報報導，班納指出，高漲的生活成本已讓許多美國人無力向退休帳戶供款；他更認為，這套制度無法保障中低收入 勞工。班納表示，他現在支持一項名為「Radish」(蘿蔔)的激進新雇主資助計畫，該計畫不僅能讓勞工領到的薪資增加，同時仍能協助他們為退休累積財富；他認為，這項計畫也能讓首次購屋者更容易存下購屋資金。

班納指出，許多中低收入勞工已無力負擔從薪資中扣除這筆款項，在目前的經濟環境下，人們比任何時候都需更多錢來支付食品、教育、醫療，以及住房等基本開銷。他表示，有相當大比率的人口沒有任何資產，從未擁有過任何為自身福利而投資的帳戶。

班納並非希望取代401(k)計畫，而是希望雇主能透過他共同創建的「Radish」新儲蓄計畫來補充401(k)計畫；與其要求員工從自身薪資中提撥款項，雇主將在員工達成無論是每周、每月或每年的績效目標時，將資金存入退休帳戶作為獎勵。

該新計畫選擇以「蘿蔔」為名，是因為它生長迅速、需要時容易取得，且根系深厚。班納解釋說，這正是該計畫所具備的三項特質，而員工將獲得供款，卻無需從薪資中扣除款項；對雇主來說，這些款項的功能類似對合格退休計畫的供款，同時還能避免某些薪資成本。

班納相信，這種做法能在不減少員工實得薪資的情況下，鼓勵他們儲蓄。他說，他希望這更像是一種緊急儲蓄機制，讓員工在面臨短期財務需求時，能夠動用這筆資金，「這是它的設計初衷」。班納主張，讓員工無需自行為退休供款，能為他們有更多可支配收入，用以應付日常開銷，或儲蓄作為購屋頭期款。

頭期款仍是有意購屋者面臨的主要障礙，根據房地產網站Realtor的數據，目前頭期款中位數約為2萬3400元，而美國個人儲蓄率近期跌至2.6%，創下近年來新低。

班納估計，雇主每年可向Radish帳戶供款1000至5000元。在五年內，隨著資金累積，員工便能籌措到購屋所需頭期款。他說，這或許不是唯一的解決方案，但一定會有所幫助。

提前提領合適嗎？

許多理財顧問警告，不應動用退休儲蓄來購屋，因為提領資金會削弱長期投資累積成果。從傳統401(k)帳戶提領的款項，通常會被視為普通所得課稅；此外，除非符合國稅局的豁免條件，未滿59.5歲者通常須繳納10%的提前提領罰金。

然而班納認為，策略性運用退休基金未必總是錯，最佳作法是在1月提取所需金額，並於同月完成購屋交易；這樣房貸利息與房產稅應能抵銷因提領而產生的額外所得稅。他還指出，視退休帳戶類型及適用的國稅局規定而定，首次購屋者可能符合豁免某些提前提領罰金的資格。

並非所有人都相信這項新計畫能自動改善購屋可能性。財務顧問米爾斯(Evan Mills)表示，房貸機構在評估借款人時，主要關注收入、債務水準和儲蓄。他說，債務收入比(debt-to-income)是指貸款者每月債務與合格收入的比率；將績效獎金存入遞延課稅的帳戶，而非作為W-2薪資，通常不會像一般加薪那樣提升借款能力，因為加薪會反映在審查貸款資格時的總收入中。

不過，米爾斯同意這項新計畫仍有助勞工累積資產，若非如此，他們可能永遠無法累積起這筆錢。