理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫
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雇主提供的退休儲蓄計畫401(k)帳戶，數十年來一直是美國退休規畫的基石，幫助數百萬勞工儲蓄並投資足夠資金，在黃金歲月能過著舒適的生活。但如今，被譽為「401(k)之父」的投資大師泰德·班納(Ted Benna)表示，這套制度已無法再為最需要它的人們發揮作用。
更容易存購屋資金
每日郵報報導，班納指出，高漲的生活成本已讓許多美國人無力向退休帳戶供款；他更認為，這套制度無法保障中低收入勞工。班納表示，他現在支持一項名為「Radish」(蘿蔔)的激進新雇主資助計畫，該計畫不僅能讓勞工領到的薪資增加，同時仍能協助他們為退休累積財富；他認為，這項計畫也能讓首次購屋者更容易存下購屋資金。
班納指出，許多中低收入勞工已無力負擔從薪資中扣除這筆款項，在目前的經濟環境下，人們比任何時候都需更多錢來支付食品、教育、醫療，以及住房等基本開銷。他表示，有相當大比率的人口沒有任何資產，從未擁有過任何為自身福利而投資的帳戶。
班納並非希望取代401(k)計畫，而是希望雇主能透過他共同創建的「Radish」新儲蓄計畫來補充401(k)計畫；與其要求員工從自身薪資中提撥款項，雇主將在員工達成無論是每周、每月或每年的績效目標時，將資金存入退休帳戶作為獎勵。
該新計畫選擇以「蘿蔔」為名，是因為它生長迅速、需要時容易取得，且根系深厚。班納解釋說，這正是該計畫所具備的三項特質，而員工將獲得供款，卻無需從薪資中扣除款項；對雇主來說，這些款項的功能類似對合格退休計畫的供款，同時還能避免某些薪資成本。
班納相信，這種做法能在不減少員工實得薪資的情況下，鼓勵他們儲蓄。他說，他希望這更像是一種緊急儲蓄機制，讓員工在面臨短期財務需求時，能夠動用這筆資金，「這是它的設計初衷」。班納主張，讓員工無需自行為退休供款，能為他們有更多可支配收入，用以應付日常開銷，或儲蓄作為購屋頭期款。
頭期款仍是有意購屋者面臨的主要障礙，根據房地產網站Realtor的數據，目前頭期款中位數約為2萬3400元，而美國個人儲蓄率近期跌至2.6%，創下近年來新低。
班納估計，雇主每年可向Radish帳戶供款1000至5000元。在五年內，隨著資金累積，員工便能籌措到購屋所需頭期款。他說，這或許不是唯一的解決方案，但一定會有所幫助。
提前提領合適嗎？
許多理財顧問警告，不應動用退休儲蓄來購屋，因為提領資金會削弱長期投資累積成果。從傳統401(k)帳戶提領的款項，通常會被視為普通所得課稅；此外，除非符合國稅局的豁免條件，未滿59.5歲者通常須繳納10%的提前提領罰金。
然而班納認為，策略性運用退休基金未必總是錯，最佳作法是在1月提取所需金額，並於同月完成購屋交易；這樣房貸利息與房產稅應能抵銷因提領而產生的額外所得稅。他還指出，視退休帳戶類型及適用的國稅局規定而定，首次購屋者可能符合豁免某些提前提領罰金的資格。
並非所有人都相信這項新計畫能自動改善購屋可能性。財務顧問米爾斯(Evan Mills)表示，房貸機構在評估借款人時，主要關注收入、債務水準和儲蓄。他說，債務收入比(debt-to-income)是指貸款者每月債務與合格收入的比率；將績效獎金存入遞延課稅的帳戶，而非作為W-2薪資，通常不會像一般加薪那樣提升借款能力，因為加薪會反映在審查貸款資格時的總收入中。
不過，米爾斯同意這項新計畫仍有助勞工累積資產，若非如此，他們可能永遠無法累積起這筆錢。
班納認為高通膨與生活成本已讓許多中低收入勞工無力從薪資中提撥退休金，因此傳統401(k)對最需要的人幫助有限；Radish則改由雇主按績效供款，讓員工不減薪也能累積資產。 傳統401(k)多由員工自願從薪資扣款投入退休帳戶；Radish則是員工達成每周、每月或每年目標後，由雇主把資金存入帳戶作為獎勵，避免直接壓縮員工實得薪資。 班納認為Radish可作為緊急儲蓄與購屋頭期款來源，尤其對存款不足者有幫助；但部分顧問指出，房貸審核重視收入與債務比，獎金若進遞延帳戶未必像加薪那樣提高貸款能力。
精華 FAQ
班納認為高通膨與生活成本已讓許多中低收入勞工無力從薪資中提撥退休金，因此傳統401(k)對最需要的人幫助有限；Radish則改由雇主按績效供款，讓員工不減薪也能累積資產。
傳統401(k)多由員工自願從薪資扣款投入退休帳戶；Radish則是員工達成每周、每月或每年目標後，由雇主把資金存入帳戶作為獎勵，避免直接壓縮員工實得薪資。
班納認為Radish可作為緊急儲蓄與購屋頭期款來源，尤其對存款不足者有幫助；但部分顧問指出，房貸審核重視收入與債務比，獎金若進遞延帳戶未必像加薪那樣提高貸款能力。
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