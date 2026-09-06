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理財百科／平民百萬富翁 消費都特別謹慎

編譯周靜芝
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累積財富也許與「看起來很有錢」的關係較小，更多的是在抗拒「像有錢人一樣揮霍」的壓力。

YouTube熱門財經頻道「樸實富翁」(The Frugal Rich)創辦人羅德里格茲(JC Rodriguez)在參加福斯財經頻道(FOX Business)節目「Varney & Co.」中，與主持人瓦尼(Stuart Varney)提及他所觀察到「平民百萬富翁」(everyday millionaires)所具備的習慣，以及儲蓄、投資等話題，並分享年輕人該如何面對重大財務決策。

羅德里格茲表示，他所報導的富豪都有一個共同特徵，就是對消費採取審慎的態度，特別是在為了讓別人留下深刻印象時。

羅德里格茲說，他的頻道內容聚焦了美國的「平民百萬富翁」，發現他們在生活中始終貫徹著這種節儉的特質；非常有意識的花費金錢，且不在意是否能給他人留下深刻印象。

而這種有意識的理財習慣，早在他們成為百萬富翁之前就開始了。羅德里格茲鼓勵人們持續將薪資的一部分用於儲蓄或投資，即使金額較小也無妨。

羅德里格茲表示，他總是鼓勵大家「先支付你自己」(pay yourself first)；領到薪水時，只需設定自動轉帳，將資金從支票帳戶轉入高收益儲蓄帳戶，若想開始投資，則轉入證券帳戶。他說，無論目前處於何種財務階段或收入多少，都可以先從50元、100元開始儲蓄和投資。

對於新手投資人，羅德里格茲也區分了長期投資與他所稱的「投機」，包括運動博彩與預測市場。他表示，傳統的低成本、多元化的指數基金是開啟投資的最佳起點；很多時候，預測市場或許很有趣，但並非投資的最佳方式。

精華 FAQ

  • 他認為關鍵不在於表面上看起來多有錢，而是能抗拒像有錢人一樣揮霍的壓力，對每一筆消費都保持審慎，並且不為取悅他人而亂花錢。

  • 他主張「先支付你自己」，也就是薪水入帳後先自動轉一部分到高收益儲蓄帳戶或證券帳戶，哪怕只有50元、100元，也要持續養成儲蓄與投資習慣。

  • 他把運動博彩、預測市場等歸類為投機，雖然可能有趣，卻不適合當作主要理財方式；新手較適合從低成本、多元化的指數基金開始，建立長期投資基礎。

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