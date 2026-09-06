封面故事／醫生的話 護心+關心 聽聽「心裡話」

守護心臟，每周至少進行150分鐘中等強度運動。(圖／RF123)

今天我想換個方式和大家談談心臟健康。暫時放下艱澀的醫學名詞，讓我們一起從心臟的角度，認識這位陪伴我們一生的重要夥伴。

從出生前開始，心臟便不停地工作著。當你歡笑時，它加速跳動；當你緊張時，它默默承受壓力；當你熟睡時，它依然持續運轉，從未真正休息。可以說，心臟是人體最忠實、也最勤奮的器官之一。

你是否曾經把手放在胸前，感受那規律的「噗通、噗通」聲？那是生命存在最直接的證明。許多人以為那是心臟收縮的聲音，其實主要來自心臟瓣膜開關時所產生的聲響。每一次跳動，都代表著一次血液循環的完成。

肺臟將氧氣送入血液，而心臟則像一座永不停歇的幫浦，把富含氧氣與養分的血液輸送到全身數十兆個細胞。從大腦、眼睛到腎臟、肌肉，每一個器官都仰賴心臟持續供應血液才能正常運作。

血液流經全身後，氧氣逐漸被消耗，再回到肺部重新補充氧氣，形成周而復始的循環。日復一日、年復一年，若一切順利，這樣的工作甚至能持續超過百年。

有人會問：「心臟不會累嗎？」

事實上，心臟每次收縮之後，都有短暫的舒張期。就在不到半秒鐘的時間裡，心房與心室重新充滿血液，為下一次跳動做好準備。然而，相較於其他器官，心臟幾乎沒有真正停止工作的機會。

一名成年人平均每天心跳約10萬次，一年超過3600萬次。如果活到80歲，心臟將完成接近30億次跳動。這樣驚人的工作量，令人不得不佩服它的耐力與效率。

更特別的是，大腦並非心臟的主人，心臟擁有自己的節律系統。

在右心房內，有一群特殊細胞組成的「竇房結」，負責產生規律的電訊號，如同樂團指揮一般，引導整個心臟有節奏地收縮。因此，即使沒有大腦直接下達指令，心臟仍能自主維持跳動。

那麼心臟為什麼會生病呢？

因為再強大的心臟，也可能面臨疾病的威脅。

事實上，許多心血管疾病的問題並不完全出在心臟本身，而是出現在供應血液的血管系統。

血管就像城市中的道路，而冠狀動脈則是供應心肌養分的重要幹道。當膽固醇、血脂或血栓逐漸堆積在血管內壁時，血管會變得狹窄甚至阻塞，導致心肌缺氧。

當心肌得不到足夠氧氣時，就可能發生心肌梗塞。患者常出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，嚴重時甚至危及生命，因此絕不可輕忽。

除了心肌梗塞之外，還有什麼其他的問題嗎？

中風也是心血管疾病中極為重要的問題。

大腦雖然只占體重約2%，卻消耗全身近20%的氧氣。一旦供應腦部的血管被堵塞，腦細胞便會迅速受損。

研究顯示，腦部缺血每分鐘，都可能造成大量神經細胞死亡。因此，中風不僅可能危及生命，也可能導致語言、記憶、行動能力等功能受損，對患者及家庭造成深遠影響。

聽說過心律不整嗎？

心臟的電路系統若出現異常，就可能引發心律不整。

其中最常見的是心房顫動。當心房失去規律收縮能力時，血液容易滯留並形成血栓。若血栓隨血流進入腦部，便可能造成缺血性中風。

若是嚴重時，心臟電氣活動完全失控，甚至可能導致心跳停止。此時若能及時施行心肺復甦術(CPR)，便有機會爭取寶貴的搶救時間。

那麼，我們該如何照顧自己的心臟呢？

首先，避免讓心臟承受過大的負擔。

高鹽、高油脂、過度加工食品及速食容易造成血壓升高與血管硬化，使心臟必須花費更多力氣將血液送往全身。

其次，維持良好的代謝狀態。

控制膽固醇、血糖與三酸甘油酯，尤其要注意低密度膽固醇(LDL)的數值。當血液循環維持順暢，心血管疾病的風險也能大幅降低。

最後，也是最重要的一點──規律運動。

無論是散步、慢跑、游泳、騎腳踏車或跳舞，都能有效提升心肺功能。運動不僅能促進血管健康、改善代謝，也能降低發炎反應，讓心臟變得更加強壯。

經過訓練的心臟，就像一位經驗豐富的馬拉松選手，能以較少的心跳完成更多工作，提高整體效率。

最後，提供幾項守護心臟的重要建議：

每周至少進行150分鐘中等強度運動；每天攝取足夠蔬果；增加魚類與高纖食物攝取；戒菸或避免吸菸；限制酒精攝取；維持理想體重；每天步行7000步以上；睡眠7至9小時；避免久坐；並適度控制鹽分攝取。

這些看似簡單的生活習慣，其實正是保護心血管健康最有效的方法。

身為心臟科醫師，我經常提醒病人：心臟疾病並非一夕形成，而是長期生活習慣累積的結果。同樣地，健康也不是偶然，而是每天一點一滴建立起來的。

請從今天開始，多關心自己的心臟。

因為照顧好心臟，不只是預防疾病，更是在守護未來的生活品質與生命長度。

(作者為大華府地區執業醫師)