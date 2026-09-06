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封面故事／醫生的話 跌倒or意外 骨折怎麼辦？

顏世蓮
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髖骨骨折通常需進行手術，避免長期臥床產生的併發症，若是有脊椎壓迫性骨折，就應該保...
髖骨骨折通常需進行手術，避免長期臥床產生的併發症，若是有脊椎壓迫性骨折，就應該保守治療。(圖／123RF)

跌倒或意外造成骨折怎麼辦？一般老年人跌倒，好像不太受重視；其實發生率相當高，65歲以上的老人有三分之一，在一年之內曾跌倒過。跌倒之後骨折率高達30%。

Q1：年紀大的人容易跌倒造成骨折，原因是什麼？

1.年齡增加，使得神經調節系統變得衰弱，特別是腳對路面和坡度的感知會降低。萬一老年人的大腦也有些退化 ， 平衡的感覺就會變差。除此之外，肌肉也會鬆垮，力量會降低，以致於萬一身體不穩時，也沒有力氣支撐，一旦路面不平或者出現異常不規則絆腳物，就很容易出現摔倒。

2.疾病因素，年紀大了似乎罹患糖尿病的機率也增加，最容易發生的情況便是白內障，影響視覺。再加上周遭神經因為血液循環不良，而變得感覺遲鈍。於是小腿感覺差，加上視力聽力也變壞的情況，自然容易跌倒。

此外，若還有神經性老化疾病，比如說帕金森氏症，會讓手腳動作弛緩不能互動，自然容易跌倒。

Q2：為什麼髖骨骨折稱為老人殺手？

髖骨一旦骨折就會造成下半身行動困難、活動量自然降低，最後是長期臥床。根據臨床研究，長期臥床七天後，肌肉明顯萎縮，質量減少高達35%。

根據國家健康機構的臨床報告，老年人髖骨骨折，一年之內的死亡率約在20-30%之間，因此也被稱為老人殺手。這些病不是因為骨折直接造成的，而是因為骨折導致長期臥床、行動力受限，進而引發一系列致命併發症。尤其老年人骨質疏鬆、身體機能衰退，手術的併發症也較高，因此常常會因肺炎、血管阻塞、褥瘡以及泌尿道感染而造成死亡。

Q3：老人骨折可以不開刀嗎？

這個取決於骨折部位、嚴重程度和身體狀況。一般來說，骨折之後胃移位、情況穩定，而且沒有神經壓迫的話，可以採取保守治療。比如藉由石膏、夾板或支架的固定保守治療，纖維骨折通常四到六周可癒合，嚴重的骨折需三個月或者更久。

萬一是髖骨骨折，則常需手術來避免長期臥床產生的併發症；若是有脊椎壓迫性骨折，就應該保守治療。

Q4：一旦發生骨折，要馬上處理嗎？

一般摔倒骨折不會馬上致命，但有些問題需要立刻處理，例如病人無精打采，無法集中記憶力，可能是腦出血。若是病人覺得肚子痛，可能是脾臟破裂。這些問題必須先行處理，否則病人可能在骨折手術期間，就因顱內出血或腹腔內出血而死亡。

骨折指骨骼斷裂，需要醫療護理。如果骨骼斷裂是因嚴重創傷或損傷引起的，速撥打911或當地急救電話。

Q5：骨折一定會痛嗎？

摔倒骨折不一定會痛到無法忍受，尤其是輕微裂痕、並未錯位，而是鼓膜輕微受損。另外，老年人因骨質疏鬆而導致的脊椎壓迫性骨折，會有慢性疼痛狀況，但不劇烈，有時是表現維持續性的腰痠背痛，以為是肌肉扭傷而已。還有，糖尿病因為神經病變會導致周邊神經遲鈍，降低疼痛感。雖然絕大多數急性骨折會帶來疼痛、腫脹，但臨床上仍有部分患者因細微骨裂、神經損傷或者是病理性骨折感到輕微疼痛、甚至沒有任何的感覺，也因此容易延誤治療。

Q6：怎麼知道骨折好了？

最準確方法是X光檢查，確認骨折線模糊或消失，且骨痂生長。臨床上，若局部不再感到劇烈疼痛、無壓痛、腫脹消退，且受傷部位能恢復正常活動與施力，通常代表骨折已初步癒合。骨折癒合至少需要一至三個月，嚴重者需六個月以上。

Q7：手指骨折會自己好嗎？

手指骨折不會自己好，需要專業治療(如固定、復位)才能確保骨頭位置正常癒合，避免關節僵硬、變形或握力減退。輕微裂痕(無移位)可能只需夾板固定，但應就醫確認。

Q8：輕微骨裂多久會好

輕微骨裂(裂縫骨折)通常四到八周內可癒合，恢復日常活動。一般情況下，成年人需六至八周癒合，兒童較快，約三至四周可固定癒合。恢復時間視骨裂位置(下肢較慢)、年齡及營養吸收而定。

Q9：何時尋求急救幫助？

如出現以下情況，要打電話尋求緊急救助：

●骨折患者沒有反應、沒有呼吸或一動不動。撥打911。如果沒有呼吸或心跳，則需開始進行CPR。

●大量出血。

●即使輕輕按壓或移動也會引起疼痛。

●肢體或關節變形。

●骨骼穿透皮膚並突出來。

●傷腿的腳趾或傷臂的手指尖端麻木或變色。

●懷疑頸部、頭部或背部骨骼斷裂。

治療

除非有必要，不要移動傷者，以免加重傷勢。等待醫療救助期間，應立即採取以下措施：

●止血。 用無菌繃帶、乾淨的布或乾淨的衣服加壓包紮傷口。

●不要移動受傷部位，不要試圖重新對齊骨骼，也不要將突出的骨骼推回去。如果您受過培訓，知道如何上夾板，並且無法立即獲得醫療救助，請在骨折部位上方和下方使用夾板固定。給夾板加上襯墊可能有助於減輕疼痛。

●敷冰袋來控制腫脹和緩解疼痛。 不要將冰直接敷在皮膚上。用毛巾、布或其他材料包住冰塊。

●如果患者感到頭暈或呼吸短而急促，讓患者平躺，頭部略低於軀幹。可以的話，抬高雙腿使血液回收，增強血液循環。

(作者為大華府地區執業醫師)

精華 FAQ

  • 主要因神經調節、平衡感、視力與肌力隨年齡退化，對路面起伏與絆腳物的感知變差；若再加上糖尿病、白內障或帕金森氏症，更容易失去平衡而跌倒骨折。

  • 髖骨骨折會讓老人行動受限、長期臥床，進而引發肺炎、血管阻塞、褥瘡與泌尿道感染等併發症；臨床上1年死亡率約20-30%，因此被稱為老人殺手。

  • 若患者無反應、無呼吸、大量出血、肢體變形、骨頭穿出皮膚，或傷處麻木變色，特別是懷疑頭、頸、背部骨折時，應立即叫911並避免任意移動傷者。

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