紀念9/11／那一刻她拍了影片 25年不敢看

2001年9月11日，紐約世貿中心雙子星大樓被劫持飛機撞擊後燃燒，冒出濃煙。(美聯社檔案照)

25年前的那一天，大學畢業三年的她，在曼哈頓 下城唐人街公寓的消防逃生梯上，拍下了世界貿易中心遭受恐襲的過程。許多年來，她一直不敢觀看這段影片。

25年後，50歲的她，終於看了這段影片。

紐約時報報導，阮-布羅菲(Thuc Doan Nguyen-Brophy)在2001年9月11日早晨，被一陣巨大的撞擊聲驚醒；聲音之大，讓她以為是車子撞進公寓。她的家人於1980年以越南 難民來到美國，她在成長過程中曾遭受歧視 。她白天在企業辦公室做臨時工；晚上在同志酒吧擔任領舞者；在紐約夜生活的變裝皇后群體中，她找到了安全感與歸屬感。

阮-布羅菲買了一部數位錄影機，用來記錄自己的夜店冒險以及與朋友的對話。

7分4秒 記錄南塔撞擊

那天，她從二樓公寓的窗戶望出去，看到街上聚集人群，人們朝著西邊的世貿中心方向望去，北塔正冒出濃濃的黑煙。出於本能，她拿起影機，爬上消防逃生梯開始拍攝。她拉遠又拉近鏡頭，調整焦點與角度，從燃燒的大樓拍到樓下圍觀的群眾。她共拍攝了7分4秒——時間長到足以記錄下聯合航空175號班機撞擊南塔的那一刻。

恐攻發生三個月後，阮-布羅菲離開紐約。悲劇發生後，辦公室臨時工和夜店演出機會都減少了，城市裡隨處可見的失蹤或被失蹤者的海報，也讓她不堪重負。

她搬到了洛杉磯，直到2020年新冠疫情爆發。阮-布羅菲20多年來從未看過這段影片。她把它與護照和其他重要文件一起放在小保險箱裡。她怕影片中有人們從燃燒的大樓跳下墜亡的畫面。

直到2022年，搬到紐奧良時，阮-布羅菲決定處理這個磁帶。

2025年，阮-布羅菲將磁帶及影片播放授權捐贈給了9/11紀念館暨博物館。博物館積極收集並徵求與9/11襲擊相關的照片和影片。博物館對影片進行審查，並確認拍攝者記錄其所見所聞的動機。

9/11博物館副策展人迪倫·威廉斯(Dylan Williams)表示，「 這影片非常珍貴，它真實地還原了當時的時間片段」。

捐贈磁帶 沖淡心中陰影

對阮-布羅菲來說，捐贈磁帶也是對深埋內心多年的情感以及她在紐約過往生活的一次和解。阮-布羅菲說「我在心理諮商中從未提及它。我的朋友也從不提起，因為沒有人知道我當時在那裡。」

阮-布羅菲說，被她深埋的記憶之一是：如果那天早上她沒有錯過人力派遣公司打來的電話，她當時可能正坐在Oppenheimer Funds的接待處工作，而該公司占據了南塔的數個樓層。

阮-布羅菲早已丟失了那台數位攝影機，在博物館將她的磁帶數位化後，她終於能夠也準備好觀看這段攜帶多年的影片。她驚奇地發現，影片中的自己聲音非常平靜，正與下方試圖理解這場無法想像的災難的圍觀者交流。

起初，阮-布羅菲說，她還以為北塔冒出的濃煙是好萊塢電影拍攝的特效。

「是一架飛機」，一名穿著白色T恤的男子仰頭看著阮-布羅菲和她的鏡頭說道。「飛機？」另一名男子不敢相信地問。「一架飛機撞上去了」，第一名男子重複道。「我的意思是，那可能是恐怖襲擊。」 2001年9月11日，飛機撞向紐約世界貿易中心雙子星大樓後，人們從曼哈頓市中心逃離。(美聯社檔案照)

在阮-布羅菲影片大約一半的地方，175號班機出現在雙塔後方晴朗的藍天下。阮-布羅菲的畫面變黑了幾秒鐘。她不知道為什麼，猜測可能是自己當時短暫停止了錄影。當畫面恢復時，第二架飛機剛好撞擊南塔並爆炸。

博物館策展人威廉斯表示，雖然記錄第二架飛機撞擊的影片有很多，但阮-布羅菲磁帶的特別之處在於「它即時傳達了震驚、困惑與恐懼」，他說。「非常真實，而且是在一個人公寓的私密視角下拍到的。」

這段影片將在即將上映的紀錄片中占據重要篇幅。

當阮-布羅菲8月下旬與紀錄片團隊一起回到舊公寓時，她出乎意料地哭了出來。「那是造訪這我在紐約最後的家」，她說。「我從沒想過自己會一直留在洛杉磯，我以為自己終究會搬回來的。」

最近在整理物品時，阮-布羅菲找到了另一張那個時期的照片——那是恐襲發生六周後的萬聖節夜晚拍攝的。照片中，她和朋友穿著裝扮站在東村的行道上，「試圖做個正常的25歲年輕人」，她說。

在他們身後的牆上，貼著一張印有美國國旗的海報，上面寫著那段艱難歲月裡的標語：團結一致(United We Stand)。