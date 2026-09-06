本周星座／天秤座情緒高漲 雙魚座心花怒放

示意圖。(Photo by Fuu J on Unsplash)

2026年9月6日至9月12日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

忙碌感明顯的一周，大小事情接連而來，容易只顧著趕進度而忽略休息與生活。把任務分成幾個小目標逐一完成，反而更能減少疲憊，也較容易看見成果。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

感情有逐漸明朗的跡象，曖昧者可望得到較明確的回應；工作上卻容易心不在焉，細節出錯的機會增加。財務沒有太大壓力，但花錢前多想一下，才能避免買了才後悔。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

整體走勢平穩偏旺，生活中少有棘手狀況，感情相處自然，工作也能照計畫推進。財務表現尤其讓人安心，收入與收穫有感增加，只要別突然大手大腳，這周會過得相當舒服。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

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