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移民專頁／10年美簽收緊 工作、婚姻更動需面談

記者邵敏
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過去十多年，華人持B1/B2 十年美簽自由出入美國，如今續簽大幅收緊。(記者邵敏...
過去十多年，華人持B1/B2 十年美簽自由出入美國，如今續簽大幅收緊。(記者邵敏／攝影)

B1/B2的十年美簽到期，許多符合「免面談」條件的華人，代傳遞簽材料後，卻被美領館要求面談，其中包括曾來美生子的寶爸寶媽。業內人士指出，申請者工作、婚姻、家庭等信息發生變化，或者家屬的移民身分更新，續簽時同樣可能觸發額外審核，被要求到現場面談。

據美國國務院官網介紹，目前B1/B2免面談續簽，需滿足多項條件，包括原簽證到期後12個月以內續簽；申請人在原簽證簽發時已年滿18歲；必須在國籍國或居住國申請；沒有拒簽史，或拒簽已克服等。但符合條件不等於「一定免面談」，即使條件全部滿足，最終是否免面談，仍由領事官員決定。

洛杉磯從事美簽業務的莫強分享案例：

1. 客戶Kevin李的B1/B2十年美簽到期，滿足免面談各項條件，且工作穩定，過往赴美記錄良好。不過與十年前相比，Kevin婚姻狀態變為離異，申請續簽時被要求到領館面談。

2. 南加華女Amy的父母，十年美簽去年到期，申請免面試續簽卻被領館要求約見，Amy分析，與十年前相比，自己已拿到綠卡，移民身分發生變化，父母的簽證也需面試審查。

3. 夫妻倆共同申請續簽，同樣符合免面談資格，妻子順利完成「代傳遞免面試」，但丈夫卻被要求面談，並且經歷長達三個多月的行政審核。

莫強表示，「很多時候，觸發面談的原因並不完全透明，領事官員有裁量權，可以要求申請人到場問話。」

其中特別受關注的群體，是有赴美生子經歷的申請人。莫強介紹，一名華人女性，十年前來美生子，如今簽證到期後遞交續簽，原本期待免面談直接更新簽證，不料收到領館通知，要求她到場面談。莫強說，「這類個案愈來愈多，即便當年全程自費、沒有占用美國公共福利，只要有赴美生子記錄，續簽時被要求面談的概率，會明顯升高。」

此外，過往在美國停留時間偏長、舊簽證過期時間較久的申請者，續簽時也要有心理準備，大概率會被要求面談。

國務院網站信息顯示，自2025年10月1日起，B1/B2免面談續簽規則收緊，此前簽證到期48個月內續簽可免面談，改為到期12個月內。

一些申請人收到面談通知後十分慌亂，擔心被拒簽。莫強表示，收到面談通知不等於拒簽，很多時候，領館只需進一步核實背景信息。「面談的重要原則是如實回答，不要刻意回避、隱瞞信息。」

莫強的客戶Kevin李的B1/B2十年美簽到期，滿足免面談各項條件，且工作穩定，...
莫強的客戶Kevin李的B1/B2十年美簽到期，滿足免面談各項條件，且工作穩定，過往來美記錄良好。不過與十年前相比，Kevin婚姻狀態變為離異，申請續簽時被要求到領館面談。圖為客戶接到面談要求通知。(圖／莫強提供)

精華 FAQ

  • 因為免面談不是絕對權利，即使申請人符合條件，領事官員仍可依個案判斷要求面談，常見原因包括背景資料變動、停留紀錄較長，或需要進一步核實身份與風險。

  • 常見包括工作、婚姻、家庭狀況改變，或家屬移民身分更新。例如離異、配偶或子女取得綠卡，都可能讓領館認為需要現場確認，進而安排面談。

  • 自2025年10月1日起，B1/B2免面談續簽從原本到期48個月內，縮短為12個月內。收到面談通知不一定代表拒簽，重點是如實回答並避免隱瞞。

移民 簽證 華人

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