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周日動動腦／清朝哪個皇帝熱中學習西方幾何學及微積分？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.日本昭和天皇在1945年8月15日透過廣播宣讀「終戰詔書」，正式宣布無條件投降，這個廣播被日本人稱作什麼？

2.祖母綠遠在古埃及時代就已用做珠寶，現今哪個國家是最大產地，占全球產量的七成？

3.清朝哪個皇帝熱中學習西方幾何學及微積分？

4.廣東省韶關的南華寺是廣東六大名寺之一，因誰曾在這裏弘法而歷史留名？

5.古希臘哲學家蘇格拉底一生沒有留下任何親筆著作，其哲學思想主要是透過他的哪位弟子所撰寫的對話錄為後人所知？

6.哪種水中生物在睡覺時必須保持半個大腦清醒、一眼睜開，每隔一會就要浮出水面呼吸？

7.地球內部結構中位於地殼和地核之間，體積占了整個地球總體積84%的圈層稱為什麼？

8.哪種高級海鮮在18世紀的英法地區很低賤，因數量太多，還被當作監獄伙食和農田肥料？

9.哪位古人曾自言「余好色，尤其餘桃口齒，椒風弄兒之戲」，承認自己喜好男風？

10.斯卡格拉克(Skagerrak)海峽位於哪三個國家之間？

答案：1.玉音放送 2.哥倫比亞 3.康熙 4.慧能 5.柏拉圖 6.海豚 7.地函 8.龍蝦 9.鄭板橋 10.挪威、瑞典、丹麥

精華 FAQ

  • 日本人稱這段宣布無條件投降的廣播為「玉音放送」，意指天皇以玉音親自向國民傳達終戰訊息，是日本二戰結束的重要歷史象徵。

  • 答案是康熙皇帝。他對西學抱持高度興趣，曾接觸並學習西方幾何學與微積分等知識，也反映清初宮廷對西方科學的重視。

  • 那個圈層稱為「地函」。它位於地殼與地核之間，約占地球總體積84%，是構成地球內部最龐大的部分，對板塊運動影響深遠。

日本 埃及

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