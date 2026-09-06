我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

百科／旅遊想省錢 6要2不要

記者子為
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅遊專家指出，真正能省下大筆費用的關鍵，是對目的地與日期保持彈性，並算清廉航行李...
旅遊專家指出，真正能省下大筆費用的關鍵，是對目的地與日期保持彈性，並算清廉航行李、選位等附加費用。(ChatGPT生成)

旅遊支出愈來愈高，網路流傳的省錢方法卻未必都有效。旅遊專家指出，真正能省下大筆費用的關鍵，是對目的地與日期保持彈性，並算清廉航行李、選位等附加費用。

1.對地點保持彈性：O

這是節省旅費效果最明顯的方法。根據Travel + Leisure報導，廉價機票網站Dollar Flight Club創辦人兼執行長Jesse Neugarten表示，旅客與其先決定要去哪，再尋找機票，不如先利用Google Flights等工具，比較同一時段飛往多個城市的價格，看看便宜機票能帶自己去哪。原本沒有考慮的目的地，有時可省下數百至上千美元機票費。

2.放寬日期、機場選項：O

旅客也可比較住家周邊不同機場的票價。若願意多開一小段車，從鄰近機場出發，有時會比慣用機場便宜。出發日期同樣重要，旅遊積分搜尋平台Point.me積分情報主管Jimmy Yoon表示，許多人利用公眾假期旅行，因此熱門日期的需求較高；如果行程允許，提前或延後一、兩天出發，便可能找到較低票價。

3.用里程或旅館點數：O

由於獎勵機票及住宿名額有限，使用航空里程或旅館點數，通常愈早預訂，選擇愈多。不過，時間相當彈性的旅客，也可留意出發前一周臨時釋出的里程票或住宿名額。

4.清Cookie、開無痕：X

Neugarten說，部分流傳多年的訂票技巧已經過時。清除瀏覽器Cookie或開啟無痕模式，不會因此找到更便宜的機票；周二下午訂票最省錢的說法，也源自航空公司過去以人工方式載入促銷票價的年代，如今已不再適用。

5.堅持免費早餐：X

挑選旅館，也不宜只因「免費早餐」下決定。Yoon指出，如果旅館距離景點太遠，旅客可能需要花費更多交通費及時間，免費餐點帶來的節省反而有限。

6.多搭地鐵和火車：O

訂妥機票和住宿後，旅途中看似零碎的開銷，也可能迅速推高總支出，例如計程車費。Yoon建議，在歐洲及亞洲等大眾運輸方便的目的地，可多利用地鐵和火車，通常比搭計程車便宜。

7.導覽行程多比價：O

預訂導覽行程或景點門票前，旅客可先比較Viator、GetYourGuide及Klook等平台。同一項體驗可能同時在多個網站上架，但售價及促銷不同；持有回饋信用卡的旅客，也可查看是否有指定平台折扣。

8.午餐可吃好一點：O

餐飲方面，Yoon建議每天挑一餐享受想吃的餐廳，其餘餐點選擇較平價方式。如果想嘗試高級餐廳，可比較午餐及晚餐價格，部分餐廳午餐提供相近菜色，價格卻較低。

專家也提醒，省錢不代表每次都選標價最低的選項。Neugarten舉例，一張59元的廉航機票，若再加上托運行李及選位費，總價可能已超過傳統航空公司的普通經濟艙。

此外，出國搭火車時，多付一些費用選擇有較大行李空間的座位；與親友同行時，訂稍大的房間，也可能減少旅途中的麻煩。

精華 FAQ

  • 最有效的方法是對目的地、出發日期與出發機場保持彈性，先比價再決定行程，往往能找到便宜很多的機票與住宿。

  • 清除 Cookie、開無痕模式、堅持周二訂票，或只因免費早餐選旅館，這些方法不一定能省錢，甚至可能忽略交通與附加費。

  • 可多搭地鐵和火車減少計程車費，導覽與門票先在多個平台比價，餐飲則可選一餐吃好一點、其餘餐點採平價方式。

機票 廉航

上一則

百科／機票狂漲 卻比10年前便宜？

下一則

料理功夫／乾煸梅頭肉

延伸閱讀

把握8月中下旬 預訂年底旅行最省錢

把握8月中下旬 預訂年底旅行最省錢
搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元

搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元
航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買

航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買
機票一年貴逾25% 為何專家卻說現在搭飛機更便宜？

機票一年貴逾25% 為何專家卻說現在搭飛機更便宜？

熱門新聞

曾以在義大利境內過夜旅程聞名的「甜蜜生活號東方快車」，此次首度跨國行駛，將帶領旅客展開從羅馬至伊斯坦堡、為期五天的旅程。(美聯社)

封面故事／火車篇／東方快車新路線 甜蜜啟程

2026-08-30 14:38
2001年9月11日，紐約世貿中心雙子星大樓被劫持飛機撞擊後燃燒，冒出濃煙。(美聯社檔案照)

紀念9/11／那一刻她拍了影片 25年不敢看

2026-09-06 12:24
2001年9/11恐攻事件，救援人員在世貿中心遺址開展工作。2023年9月11日，緬懷911事件的恐怖及其遺留影響，展出當時的圖片。(美聯社)

紀念9/11／那一天，我從北塔73樓逃生

2026-09-06 10:48
奧林匹克半島附近的安吉利斯港，參加氣候營的成員在大壩遺址俯瞰河流。(美聯社)

封面故事／國內篇／6處最佳度假勝地 不出國也盡興

2026-08-30 13:44
在北京天壇公園，一名外國遊客在使用中國品牌口袋相機拍攝。(新華社)

封面故事／中國篇／看中醫、逛市場 體驗真實中國

2026-08-30 13:10
最後一次騎山地車。(作者提供)

封面故事／騎車衝下山谷…我的腿斷了

2026-09-06 02:26

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座