旅遊／旅遊住宿體驗 驚艷也驚嚇

法國里昂Airbnb出租房。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者回顧歐洲多地住宿經驗，從豪華老酒店到學生宿舍改裝旅館皆有。

作者回顧歐洲多地住宿經驗，從豪華老酒店到學生宿舍改裝旅館皆有。 重點二： Airbnb入住常遇延誤、找不到屋主與房間骯髒等問題，體驗落差大。

Airbnb入住常遇延誤、找不到屋主與房間骯髒等問題，體驗落差大。 重點三：旅途中除住宿品質外，偷拍攝像頭與個資隱私風險也令人憂心。

常言道：行萬里路，讀萬卷書。外出旅遊，看看不同的世界文明，聽聽不同的聲音，體驗不一樣的異域風情，的確增長不少見聞。其中，住宿也是一種難忘的經驗。

在多年的旅遊住宿體驗中，有豪華的酒店，有簡單的學生宿舍，有民宿，甚至連佛寺寶殿的翼房也住過。

古老的愛爾蘭都柏林酒店。(圖皆為作者提供)

★都柏林 百年豪華小酒店

總的來說，在美國，不論豪華酒店或簡單的汽車旅館，都有起碼的舒適度；而歐洲的酒店標準不一，老舊窄小的小酒店也能出租。曾住過荷蘭阿姆斯特丹市中心的老式酒店，地點很好，但是沒有電梯，走廊和樓梯級極其窄少，梯級只能踩到大半隻腳，每次上下都怕摔跤，真不知道歐洲人的大腳如何在這些樓梯上落。

在英國倫敦，靠近大英博物館旁邊的倫敦大學學院，旁邊年代學生宿舍都被改裝成小酒店，走路幾分鐘就到大英博物館，半小時就到唐人街，吃個飯再走到河邊，就是英國議會、大笨鐘、西敏寺教堂、國家藝術博物館等等，地理位置相當好，但是住起來就不太方便，沒有電梯，廁所衛浴都在房間外面，一層樓幾房人共用，習慣了私人衛浴的遊客就會很不習慣。

在愛爾蘭都柏林的骨董酒店，走入去有如跨越時光界線，瞬間從現代進入百年前的豪華小酒店，暗紅的雕花桌椅櫃檯和走廊屋頂，透露舊日的華貴。酒店有電梯，但小到只能兩個瘦子背著背包進入，連轉個身都難。愛爾蘭人愛飲酒作樂，到處都是小酒館，酒店樓下也有個大型酒吧，音響喧鬧直到2、3點，清晨還有酒鬼在寒風中發酒瘋唱歌。愛爾蘭小鎮的連棟房屋，門面被塗成各自不同的鮮艷顏色，據說就是為了讓酒鬼們回家時認得自家門口。

在希臘雅典入住新式的小酒店，比起歐式小酒店，可謂物美價廉，舒適太多，還有紅酒贈送。酒店裝修體現科技和现代感的風格，簡約美觀舒適；電梯空間也大一些，可同時三五人使用。

希臘有個大不同的地方，就是對色情似乎沒有管制，酒店旁邊大街上就有成人大商店，霓虹招牌彈跳出SEX Store 的字樣和性感圖片。在雜貨店和旅遊商店，也掛著製作成紀念品的陽具和售賣類似一副撲克牌式的多人運動露骨圖片。希臘的人體雕塑就更是毫無掩飾，上次開奧運時，連美國的電視台都有討論是否太過。

土耳其臨江老式的歐式酒店。(圖皆為作者提供)

★土耳其 臨江酒店夜色美

在土耳其伊斯坦堡，住在臨江的酒店，腳下就是博斯普魯斯海峽(Bosporus)的出海口，它是連結黑海和馬爾馬拉海(Sea of Marmara)的天然海峽，對面的南岸有多座雄偉的清真寺，在夜晚的燈飾投射下，為這個橫跨歐亞大陸的城市增色不少。酒店也是個百年老建築，裝飾保留著厚重雕琢、高窗垂簾和光線幽暗的歐式風格。酒店雖舊但有與時俱進，電梯和房間設施都有跟上時代，坐廁有類似日本沖洗屁股的功能，不過它的開關是安裝在座廁右牆邊，用起來也很方便。機場、遊艇都有這個設置。

現在住宿選擇多樣性，入住酒店手續大都一樣，下午到預訂的酒店就即可入住。但Airbnb的經驗就大不相同了，有次到法國里昂旅遊，入住Airbnb預訂的出租屋，摸到門口時，要根據屋主短信的指示，去到幾條街區外的河邊的自行車停放處，找到右數第三輛深紅色自行車，按密碼打開扣在車上鐵桿的鐵盒，才能取出鎖匙，再返回出租屋開鎖入住。整個過程好像007特工一樣，只差刀光劍影了，神秘詭異。租屋設在旅遊區街的一幢骨董建築樓上，樓下是披薩店，出入都要經過共用的狹隘通道，還有幾個共用垃圾桶，窄小的螺旋樓梯的牆壁布滿塵土，整個景觀十足十像大英博物館裡的出土文物。

不過當打開厚重鐵門的一刻，卻驚喜地發現房間超現代化，是個新潮的studio，晚上天花板是點點藍色的燈光，暗色的瓷磚牆壁，簡約的廚區、臥床和休息區融為一體又各自有各自的舒適空間，躺在床上仰望「星空」頗有夢幻感覺。

★蘇黎世 出租屋像雜物室

感覺最不好的一次是住在瑞士蘇黎世的出租屋，網上看照片還不錯，就預訂了房間，下午3時可以入住。但是屋主臨時說清潔工沒到房間清潔，要延遲兩個小時。好吧，附近是火車樞紐大站，地下商場大到無邊，十幾分鐘路程外又是谷歌公司，在附近閑逛一下也不錯。

兩小時之後，屋主又來短訊說有事不能趕回，再等一、兩小時，等到黑大哥屋主出現時已夜幕低垂。這已經不算困擾了，最驚嚇的是打開房門的一瞬間，豆腐塊大的房間雜亂無章，有個角落還放滿撿來的舊枱椅，上面布滿灰塵蜘蛛網，衛浴室更是破爛骯髒，整個房間像是被遺棄的雜物室，當下心情跌到谷底。沒想到人間仙境蘇黎世的一隅竟然如此烏煙瘴氣，出租屋樓下的街道滿是塗鴉，到處可見包頭男女。住了兩晚，退房當天又接到短訊要求提前退房，因為黑大哥要到巴黎參加反美遊行示威。事後向Airbnb投訴，退回部分房租。

在澳洲雪梨亦住過出租屋，房間不錯，但遇到車庫門口打不開等故障，只能到街上找出租車。出租屋在僻靜區，較少有出租車往來。那天要趕時間去雪梨歌劇院看歌劇，正心急如焚，剛好有個華人小姐姐路過，她用手機幫忙召喚出租車，等來車後才離去，其善舉讓人對雪梨好感大增。

在比利時的安特衛普(Antwerp)，住Airbnb也出現問題，到入住時間聯絡不到屋主，只好找Airbnb臨時換房，真是煩不勝煩。

在瑞士日內瓦，預訂的出租房沒有房間號碼，只能推測房門，嘗試開鎖的一刻真怕找錯門，被人誤會是江洋大盜。

愛爾蘭酒店床頭上的多個煙霧探測器。(圖皆為作者提供)

★怕偷拍 攝像頭無處不在

Airbnb租屋狀況多多，現在對個體出租屋敬而遠之了。不過，不少酒店也在Airbnb招租，這些還可以接受。

旅行住宿條件總的來說還不錯，但黑科技也讓人心中蒙上一層陰影，那就是無處不在的攝像頭。在個體出租屋門堂上一般有煙霧監測器攝像頭，其他地方隱藏的攝像頭一時也難區別出來，只能用其他物體遮擋。在酒店亦是到處都有煙霧監測器，有個床上的天花板誇張到有幾個煙霧監測器，問工作人員是不是攝像頭，他們保證是煙霧監測器，整個酒店連雜物間都有安裝。那旁邊幾個是什麼？他們說是舊的煙霧監測器。

就算測到這些是隱藏攝像頭，一時亦沒有工具拆解或者爬上去將它貼住。雖說正規酒店一般不敢亂來，但躺在床上看著頭頂的老大哥，心裡總是惴惴不安。浴室雖然用偵察筆檢測過，似乎無問題，但總怕魔鬼藏在不知處。新聞也不時有報導，有旅客發現煙霧監測器實為隱藏攝像頭。有的偷窺者除了偷窺還賣到色情網站，非常恐怖。

總之旅遊在外，享受美景美食的同時，要特別注意安全和個人隱私，不讓旅遊成噩夢。

土耳其酒店浴室抽風機有個綠色光點。(圖皆為作者提供)