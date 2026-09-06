旅遊／南極探險之旅 賞鯨看企鵝

南大洋上浮冰。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者從上海經布宜諾斯艾利斯、烏斯懷亞搭郵輪，展開南極半島探險行程。

作者從上海經布宜諾斯艾利斯、烏斯懷亞搭郵輪，展開南極半島探險行程。 重點二： 行程中近距離觀賞企鵝、冰山與鯨魚，並在里塞斯灣多次海上巡遊。

行程中近距離觀賞企鵝、冰山與鯨魚，並在里塞斯灣多次海上巡遊。 重點三：作者終於踏上南極半島與波特爾海角，留下人生重要的首次登陸紀錄。

我委託船客國際旅行社購買了一張赴南極半島旅遊的船票，航程為2025年12月1日至12日。我先從上海乘飛機前往阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯，飛行近30個小時，於11月30日抵達。翌日清晨，再轉乘三個多小時的航班，到達離中國最遠的小城——烏斯懷亞，真正的天涯海角。當天下午，我在烏斯懷亞港登上阿塔拉斯「環球旅行家號」郵輪 ，開啟南極半島探險之旅。

★穿越德雷克海峽 風平浪靜

郵輪開始穿越風暴肆虐的德雷克海峽時，異常的風平浪靜，我一夜睡眠很好。3日凌晨3：19時就看見日出了。

7點多起床，我隨即接到旅行社發來的微信 ，詢問海上風浪大小及我是否暈船。原來，已有幾艘郵輪因風浪過大無法起航，滯留在智利的威廉斯港(隔著比格爾海峽與烏斯懷亞相望)。

我的運氣卻很好，我們的郵輪趕在風暴肆虐前就安然度過了海峽的一大半路程。我到陽台觀海，天陰沉沉，寒風逼人，此時風浪大作，人站不穩，唯海鳥乘風自由翱翔。

早餐時坐在餐桌上，看窗外南大洋，起伏甚巨，大「地」與之沉浮，身子隨之俯仰，心潮起伏，我心情大爽。

在前台我遇到船上探險專家，順便瞭解當時德雷克海峽的風浪現狀。他說，目前風速約40-50公里，浪高三、五公尺，實屬正常。若遇極端氣候或船觸礁拋錨，郵輪就去不了南極而返航。我深感幸運，看來赴南極最大的風險就是不可抗拒的極端天氣，它導致郵輪無法起航或者縮短航程日期。

中午12點後，郵輪終於跨越德雷克海峽，抵達了南緯62度。可喜的是，我們在穿越德雷克海峽全過程中，基本上是「風平浪靜」，並未遇到風急浪高甚至滔天大浪的特異氣候。

登上巴連托斯島。(圖皆為作者提供)

★南設德蘭群島 搭艇登陸

下午2點半前，我們穿上綠色衝鋒衣、十字救生帶和防水高筒靴，全副武裝，開始登上衝鋒艇。上衝鋒艇前，根據南極旅遊條約規定，不能把其他大陸的汙染帶上南極大陸，所以我們穿的高筒靴子需要經過刷鞋機洗刷後才能上艇。約七分鐘內，包括我在內的九個遊客全部登艇(每個衝鋒艇的遊客不能超過十人)。

衝鋒艇向島上疾駛，風雪交加，狂風撲面，寒冷逼人。經過十多分鐘的行駛，約2：46時到達巴連托斯島，下衝鋒艇後靴子先踩在海裡，蹚過海水後，探險專家再用刷子給每人高筒靴子刷鞋底，以確保沒有汙染帶上後才能登陸。

巴連托斯島(Barrinetos Island，南緯62°44′，西經59°00′)屬於南設德蘭群島(South Shetland Islands)中靠近南極半島的秋收群島。此次登島標誌我的足跡終於到達了南極洲，這是我人生中值得紀念的重要日子，一生中的第一次，值得大書特書。

這座島嶼的景色以嶙峋岩脊、覆雪斜坡與常棲息著大量野生動物的沙灘而聞名，也是觀賞巴布亞(Gentoo)企鵝和帽帶企鵝毗鄰而居的最佳地點。

企鵝。(圖皆為作者提供)

★成千企鵝 占據島上岩脊

踏上島上的黑泥沙灘，雙手持著船方提供的登山杖，我艱難地向坡上邁進。空中飄著雪花，山坡上有冰雪覆蓋，企鵝占據著島的岩脊，有成千上百之多，遠看像戰士們占領著高地。

黑沙灘上到處被企鵝糞便染成猩紅，臭氣熏天。這些都是巴布亞企鵝，牠們的嘴和腳掌都是紅色，穿白色襯衣，披著一件燕尾服，可愛極了。這是牠們的天地，所以對於我們這些不速之客，愛理不理，沉浸在牠們的世界裡。牠們或大搖大擺蹣跚而行，或踉蹌步行，或匍匐滑行，或嬉戲打鬧，或相互打理，或引頸高吭，不時發出「呱呱」尖叫聲，引得大家陣陣狂拍。

山坡上除了冰雪覆蓋，還有大片的綠色苔蘚，那裡是帽帶企鵝的世界。我們在風雪瀰漫、天色昏暗的山坡上遊覽了約一小時。起初風雪加交，寒風凜冽，繼而風小雪停，最終風雪俱息。

3：48時返回登陸點。登上衝鋒艇前，我們的靴子由探險專家用刷子洗刷鞋底後，確保沒有帶上南極洲的泥土後才能上艇。駛回郵輪約五、六百公尺遠。十分鐘後，約4點整回到郵輪。上郵輪後，每人再經過刷鞋機洗刷清鞋底後才能回到船內。這一整套做法，以後每次登陸或巡遊都要嚴格操作一遍。

上船後，我回到房間，坐在沙發裡，隔著落地大窗，觀大洋風浪，耳聽樂曲，怡然自得。

所有遊客返回郵輪後，於5：35時左右，郵輪離開南設德蘭群島，繼續開赴南極半島。風雪交加、海浪翻滾伴隨我們一路南下。晚上10：48時太陽才姍姍下落。

南極半島。(圖皆為作者提供)

★登上南極半島 景致壯麗

隨著南緯度數越來越高，白晝越長。4日凌晨2：46時就日出了，而晚上11：29時才日落，白晝時間長達20小時43分鐘。

早晨6：25時起床，打開陽台窗戶，天陰沉沉，我看到了浮冰、冰山和雪霧朦朧中的南極半島輪廓。浮冰中有藍盈盈色彩，晶瑩剔透，就是傳說中的藍冰。

7：30時我下樓去早餐，特意去小酒吧看電視屏上緯度，發現郵輪已抵達南緯64度以上。吃飯期間，郵輪沿著南極半島行駛。綿延起伏的冰峰雪嶺仿佛是一件冰雕玉琢的工藝品，峰腰以上的雲霧像凝固的哈達掛在山脈頂上。海面上不時出現藍盈盈的冰山，好像是眾多島嶼，天地間一片銀色世界。

由於南極地區遠離各大洲，又屬無人荒蠻之地，所以沒有任何汙染，空氣特別乾淨純粹，景觀畫面純淨無比，拍出來的照片清晰度極高，真是「天地有大美而不言」，至純至美，難以名狀。8點多餐畢，我就穿上登陸的衣服裝備，一切準備就緒。

9：19時我們登上衝鋒艇。9：26時我正式登上南極半島(Antarctic Peninsula)格雷厄姆海岸(Graham Coast)的波特爾海角(Portal Point，南緯64°30′，西經61°46′)，終於踏上了南極大陸這片距離人類最遙遠的地方！

該登陸點曾是英國南極考察團狗拉雪橇進入南極內陸的路線起點，由此得名「入口(Portal)」。這是我第一次真正踏上了南極大陸，意味著只要我繼續一直往前走，就能從陸地可以一直通往南極點，而這裡離南極點直線距離大約2800公里。它是一片坡度平緩的半島，以寬廣的積雪原、平靜的海面以及周圍冰川的壯麗景致而聞名。從地圖上看，整個南極大陸像一隻開屏的孔雀，南極半島就像孔雀的脖子，那麼我們的登陸點就在這孔雀的腦袋上。

天氣多雲，不冷，空氣特別純淨，呼吸到肺裡感到無比清爽與香甜。景色清晰無比，極端純粹，是地球上任何其他大陸都無法比擬的，比我多次去過的青藏高原還要乾淨百倍。整個登陸的地方覆蓋著厚厚的冰層，滿目冰天雪地，宛如一個凝固的冰雪世界。冰雪明晃晃太亮麗耀眼，不戴墨鏡就會很快導致雪盲，大家都戴上了形形色色的墨鏡。

登陸南極半島。(圖皆為作者提供)

★雪地艱難跋涉 一步一腳印

登陸後，雪很深，過膝蓋。我們排著一字形長隊，雙手緊握登山杖，跟著探險專家在雪地上艱難地跋涉，一步一個腳印，後人踩著前人的腳印，不敢偏離一步。因為探險專家在我們上岸之前，已經探好路線，用紅色警戒桶標識出一條安全的路線。如果出了警戒線步行，不小心踩到冰隙或冰裂，人掉下去就很有可能救不上來。於是我加倍小心，戰戰兢兢地跟在後面，一步一趨，不敢越雷池一步，生怕跌落冰雪下的深淵。

我們在後面走，看到前面的一隊隊人馬在行進，在起伏的純白的冰雪山坡上像一條綠色的長蛇在蠕動，這個畫面令我印象深刻難忘。行進爬坡途中，天空開始飄雪花，之後漸變小雪，更增添了跋涉的艱難。

才行進了半程，我們團隊幾個人就落在後面；而我終於爬上坡頂。居高臨下，環顧四周，天色昏暗，漫天冰雪，萬籟俱寂，陸地外的海灣上到處是藍盈盈的浮冰與冰山，漂浮在黑色的海面上，大大小小不一，千姿百態，不可名狀。這個冰雪世界除了我們幾十個生命闖入外，沒有任何飛禽走獸，沒有植物蘚苔，沒有其他任何生命氣息，毫無生氣，除了冰雪還是冰雪，唯有藍盈盈、晶瑩剔透的浮冰，點綴著這個無聲銀色世界，呈現出遠古蠻荒的原生態，活靈活現地展示在我們的眼前。

外國人當中有人帶來了南極旗幟，他們拿著旗幟拍照留念。我借來南極旗幟，在風雪中拍照，留下我手持旗幟登陸南極的珍貴照片。

我在坡頂上盤旋了很長時間，觀景拍照後，我再慢慢走下岸邊，約10：34時返回登陸點。這次登陸遊覽時間記錄為一小時多。在岸邊又逗留了十幾分鐘，這裡有裸露的岩石，我與遊客互相取景拍照。

南極座頭鯨。(圖皆為作者提供)

★海上巡遊 里塞斯灣看鯨

10：56時我們登上衝鋒艇，開始在風雪交加中巡遊。海上到處是大大小小的冰山，藍盈盈的冰山把冰下的海水都染成碧綠、蔥綠、翡翠藍、孔雀藍，仿佛是天堂般純粹的藍，令人心醉。雪越下越大，大雪紛飛，天地間一片風雪瀰漫。

經過一座小小的岩石島，島上有幾個黑點，那是幾隻企鵝在風雪中佇立。接著衝鋒艇闖入一大片浮冰區，海面上浮滿了拳頭般大小的冰塊，灰暗的海面看上去像鋪上了一層大大小小的鵝卵石。又經過幾座冰山，多姿多態，其中有座冰山像一頭越出海面的鯨魚，另一座則像在海面游弋的鯨魚。衝鋒艇圍繞這幾座冰山轉了好幾圈，並在一座金字塔形的冰山前停留，留足時間給我們拍照留念。海上巡遊持續半個多小時，約11：45時回到郵輪。

當天下午1：30時左右，探險專家來我們餐桌通知說，海面上發現了鯨魚。於是我馬上回房間穿外套拿上望遠鏡，登上8樓甲板遠眺鯨魚，看見兩條鯨魚在噴水。天氣太冷了，手指凍僵，我只得下到七樓隔著擋風玻璃繼續觀看，較近處又有兩條鯨魚，拍照攝像後，又看到遠處鯨魚群，有五、六條之多。

回到房間坐在沙發上睡了一會，就聽到廣播說2點多有海上巡遊。於是我穿上全套服裝、救生帶和高通靴子，登上衝鋒艇去海上巡遊。

南極座頭鯨。(圖皆為作者提供)

3：11時衝鋒艇出發去夏洛特灣內，一個被冰壁與冰川前緣包圍的避風海灣——里塞斯灣(Recess Cove，南緯64°30′，西經61°32′)。出發時天下雪霰。巡遊目標是看鯨魚，這片海域出現一群座頭鯨。不時有鯨魚出沒跳躍，給我們帶來一陣陣驚喜。

鯨魚先是像潛艇那樣在海上浮動噴水，噴出幾公尺高的水柱，然後牠的脊背像一座小山那樣拱出海面後又沉入海中，緊接著牠那蝴蝶般巨大尾鰭從水下拋出海面，再一個拋物線似的沉入海中，動作是如此的漂亮、瀟灑、優雅和從容不迫，前後連貫，一氣呵成，是我看到世界上最優美的入水動作。

有時一對鯨魚雙雙拋出尾鰭，有時三、五座鯨魚在遠方噴水，鯨魚還發出尖叫聲。這片海域頓時成了一群座頭鯨捕獵食物的地方，牠們到處游弋，不時出沒噴水，此起彼伏地跳躍，讓我們大飽眼福，歡呼聲傳遍海上，響徹雲霄。

霰雪越下越大，風雪迷漫整個海域。衝鋒艇接著帶我們去看一座冰山，它的形狀非常奇特，兩頭高中間低，像一條拋物線把兩頭連在一起。近看一頭像一隻馬頭，另一頭像一座金字塔，換個角度看又像一頭臥在海裡的獅子。衝鋒艇就圍繞這座冰山轉悠，以便我們拍照。

就在我們打算休息時，忽然一條鯨魚從船邊十公尺之內竄起，引起我們一陣驚喜和恐慌，生怕牠撞翻衝鋒艇。接下去，我們驚喜地發現有條鯨魚就在我們衝鋒艇旁邊的水下經過，在海面上留下無數個氣泡，我們的目光都被牢牢吸引著，全神貫注地盯著海面，期待鯨魚噴水。

不一會兒，兩條鯨魚在海面上露出脊背並一直在海上游弋，接著一先一後拱背入海後，又優雅地甩出蝴蝶尾鰭，再一個瀟灑的入水動作，簡直大漂亮了！而這一切就在我們眼前不遠處發生，讓我們大飽眼福，過足了癮！我們在海上整整巡遊了1小時40分鐘，4：50時回到郵輪。

6點前從房間陽台往外望，我又發現遠方幾頭鯨魚在海上游弋噴水。

6：45時我參加了當天的航海日誌回顧講座，聽專家介紹洋流和鯨魚等。

專家介紹說，南大洋洋流因沒有陸地阻隔，可環繞南極洲，在太平洋、大西洋和印度洋之間自由流動，因此成為世界上威力最大的洋流，其每秒流量是世界上所有江河入海總流量的135倍。

據專家介紹，每一條被觀察到的座頭鯨，都根據尾鰭上不同的花紋加以辨識，並予以編號，以便追蹤牠們的行蹤。

至此，我在南極地區度過了最初兩天愉快而難忘的時光，更多精采見聞，容後再敘。