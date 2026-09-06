娛樂／5闖艾美獎 「小學校長」不怕競爭怕走光

「小學風雲」中的校長柯曼在學生群中依然氣場全開。（取材自豆瓣電影）

非裔 喜劇演員賈奈兒詹姆斯 （Janelle James）第五度以「小學風雲」（Abbott Elementary）中風趣的校長艾娃・柯曼（Ava Coleman）一角，入圍艾美獎 最佳喜劇類女配角；不僅觀眾對於詹姆斯的演技讚譽有加，電視學院評審也是連續第五年予以肯定。對於五度入圍，詹姆斯除了謙遜感恩，直呼不真實，也暢談飾演柯曼一角的心路歷程。

46歲的詹姆斯告訴「眾生相」（People）雜誌，每年收到入圍消息時，她的第一反應總是難以置信，這也讓她確信自己「表現依舊亮眼」。詹姆斯表示，這項提名不僅代表自己能在眾多才華洋溢的入圍者中脫穎而出，也證明整部劇集持續進步、愈做愈好。

詹姆斯特別提到，這不僅是她個人的第五次入圍，也恰好是「小學風雲」播出的第五季，能以情境喜劇的身分與眾多有線電視劇集比拚演技且持續獲得肯定，讓她感到驕傲。

詹姆斯笑著說，得知再度入圍的當下，腦海中閃過的第一個念頭，竟然是希望今年的禮服要有「內建馬甲」的設計。

她解釋，去年出席艾美獎頒獎典禮時，禮服整晚不斷往下滑，讓她緊張地整晚都在應付這般尷尬窘境，因此這次的直覺反應才會是禮服問題，接著才湧上感激與榮幸。

詹姆斯坦言，紅毯造型對她而言其實壓力不小，畢竟公眾人物每一次亮相都會被放大檢視。她希望今年能找到既能展現個人風格、又能讓自己整晚都感到自在的服裝，不必再擔心走光。

賈奈兒詹姆斯2025年1月出席第82屆金球獎頒獎典禮。（路透資料照片）

本人不像角色壞心眼

「小學風雲」是一部職場喜劇，講述一群充滿熱忱、盡心盡力的教師，以及一位不太會察言觀色的校長，如何與費城的公共教育上層官僚周旋。這部劇集由美國廣播公司（ABC）與迪士尼串流平台Disney+共同製播，官網作品介紹寫道，「小學風雲」中的教師除了行政作業程序，教學之路可謂「荊棘滿途」，但就算這批公僕人數不多、資金不夠、校區更不太認同教育的重要性，仍然改變不了教師們幫助同學開創精彩未來的決心，且教師們瘋狂地熱愛這份職業。

詹姆斯坦言，自己與「小學風雲」不羈校長柯曼的這個角色，其實有不少相似的特質，唯一的差別在於她本人「沒有柯曼那麼壞心眼」。

官僚體制與不稱職上司，是「小學風雲」最核心的職場喜劇來源；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

回想當初接下柯曼這個角色的契機，她自述柯曼最吸引她的是詮釋一個「渴望成名」的人物性格，她認為這點格外有趣，因為那完全不是她本人的個性。

此外，詹姆斯也覺得劇中的柯曼邀請攝影團隊進駐校園，實則是為自己打造一齣專屬節目的設定，既荒謬又有趣，這也是她樂於詮釋這個角色的原因之一。

熱播獲艾美獎37項提名

自2021年首播以來，「小學風雲」已經累計獲得37項艾美獎提名，且四度奪下最佳男主角與最佳女主角獎項。

這部描繪賓州費城教師日常的情境喜劇，今年再下一城，共入圍七項艾美獎，包括最佳喜劇類影集、昆塔布倫森（Quinta Brunson）角逐最佳喜劇類女主角，以及賈奈兒詹姆斯與雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）雙雙入圍的最佳喜劇類女配角。

詹姆斯將自己持續熱愛這個角色的原因，歸功於編劇團隊的厲害。她指出，編劇讓柯曼在保有核心性格的同時，逐漸展現角色成長，並適度帶入校園以外的生活面向。她認為，要做到「維持角色本質、又能持續進化」並不容易，而編劇團隊做得相當出色。

詹姆斯不吝嗇地分享，飾演柯曼讓她得以重新擁抱自己女性化的一面，在長達15年的單口喜劇生涯中，她為了在男性為主的表演環境中站穩腳步，她刻意收斂女性特質，穿著與談吐也偏中性，以免被貼標籤或批評。透過詮釋柯曼這個角色，她終於逐漸找回個人自信與女性魅力。

談到「小學風雲」接下來的故事線，詹姆斯表示很期待看到柯曼與布倫森飾演的潔寧（Janine）之間發展友誼，也很期待與泰勒詹姆斯威廉斯（Tyler James Williams）飾演的代課轉正職老師葛雷戈里艾迪（Gregory Eddie）對戲。詹姆斯形容，威廉斯總是能激發自己更精湛的演藝和舞台表現。

自2021年首播以來，「小學風雲」已經四度奪下艾美獎最佳男主角與最佳女主角獎項。（取材自豆瓣電影）

此外，詹姆斯也希望劇情能深入探究柯曼的家庭背景、瞭解她成為現在這個模樣的原因。至於柯曼與馬修洛（Matthew Law）飾演的資訊技術人員歐尚（O’Shon）之間的感情線會持續發展，且認為兩人之間的互動甜蜜且令人動容。

詹姆斯強調，長時間飾演這個角色，讓她自己在演技上也不斷成長。她認為兩人之間有許多共通之處，她能理解柯曼的動機、背景故事與一路走來的拚勁，而這份上進的精神，正是她們共享的特質。

單口喜劇舞台跨足戲劇

詹姆斯憑藉「小學風雲」迎來事業突破與巔峰之前，長年活躍於單口喜劇領域；她曾參與兩部串流影音巨頭Netflix（網飛）的喜劇特輯演出，並於2017年為克里斯洛克（Chris Rock）的「Blackout」巡演擔任開場嘉賓，另參與「中央公園」（Central Park）和「黑色星期一」（Black Monday）等劇集的編劇工作。

2025年，詹姆斯曾接受喜劇演員兼電視節目主持人柯南歐布萊恩（Conan O’Brien）主持的播客（Podcast）節目「Needs a Friend」專訪時，分享出社會早期的打拚歲月，她坦言自己曾做過各式各樣的零工與副業維生，一路憑著拚勁走到今天，成有這番成就。

她坦言，早年在紐約各大喜劇俱樂部跑場演出時，經常一晚要趕好幾場，收入微薄且不穩定，但正是那段辛苦的歲月磨練出她面對舞台與觀眾的膽識與臨場反應，也讓她格外珍惜如今能透過「小學風雲」穩定發揮才華的機會。

第78屆艾美獎（Emmy Award）頒獎典禮將於9月14日晚間8時在國家廣播公司（NBC）及其線上串流平台孔雀（Peacock）同步直播，至於「小學風雲」全劇集目前可在Hulu平台觀看。

外界普遍看好「小學風雲」有望在本屆艾美獎再度於喜劇類獎項有所斬獲，屆時詹姆斯能否首度封后，也成為劇迷與影評人持續關注的焦點。