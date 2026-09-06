娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影
如果你看懂了「瘴氣營地的青春性事與死亡」（Teenage Sex and Death at Camp Miasma），它就是完完全全為你而存在的電影。如果你看不懂，這部片的主創大概也不在乎。
這部由 MUBI 參與製作與發行、8月在美國上映的砍殺恐怖片，出自非二元性別導演珍舒恩布朗（Jane Schoenbrun）之手，是其繼「奪魂遊戲」（We’re All Going to the World’s Fair，又譯「我們要去世博會」，2021）和「怪奇粉紅物語」（I Saw the TV Glow，又譯「熒屏在發光」，2024）之後的第三部長片。舒恩布朗長期著迷於流行文化如何在年輕人成長過程中提供庇護與歸屬感，而這部新作，是其迄今野心最大、也最好玩的一次嘗試。
虛構系列 說盡真實產業
「瘴氣營地的青春性事與死亡」片名取自片中虛構的同名砍殺片系列「瘴氣營」（Camp Miasma），該系列是1980年代的暴款，如同「十三號星期五」（Friday the 13th）和「半夜鬼上床」（A Nightmare on Elm Street，又譯「猛鬼街」）一樣，之後催生了一系列品質每況愈下的續集。
電影開場是一段令人嘆為觀止的片頭字幕序列，以博物館文物陳列的方式，回顧這個虛構IP從興起到衰落的全過程：周邊商品、電視授權、直錄影帶版本，以及重啟失敗的歷史，一一呈現。這段開場把虛構系列拍得像真實存在過的電影文化遺產，也為全片建立了既滑稽又帶有考古意味的觀看方式。
NPR影評人賈斯汀張（Justin Chang）稱這段開場「精彩機智到讓人想逐格慢看」，認為這是「一個藝術家以驚人細膩度嘲諷並擁抱流行文化現象的作品」。
女主角克里斯威廉斯（Kris Williams）由漢娜愛賓德（Hannah Einbinder，「天后與草莓 Hacks」主角）飾演，在片中是一位29歲的酷兒獨立電影人，正在撰寫並執導「瘴氣營」的重啟版。這個系列曾是她年輕時接觸電影、理解自身性慾與身分的重要媒介，如今她則必須把它重新拍攝成一部符合當代觀念的作品。克里斯希望說服當年在原版中飾演「最後女孩」的演員比利普雷斯利（Billy Presley）回歸，但比利如今已成為隱居者，住在太平洋西北部的湖畔小屋，正是當年原版電影的拍攝地。
飾演比利的是曾主演熱門影集「X檔案」（The X-Files）與「王冠」（The Crown）的吉蓮安德森（Gillian Anderson），她以南方口音和好萊塢黃金時代般的迷人氣場登場，在電影院裡主動找上正在觀看舊版「瘴氣營」的克里斯，兩人合作後，逐漸陷入一場充滿心理與性慾狂亂的瘋狂漩渦。
殺手名暗喻肉體欲望
據NPR報導，電影以當代電影產業的種種執念為靶，嘲諷業界對續集、重啟和起源故事的痴迷，以及對多元包容的表演式姿態。片中，原版「瘴氣營」系列的殺手名叫「小死亡」（Little Death）。這個角色與性別流動、性別身分和童年創傷有密切關係，其背景設定是曾遭受霸凌、最後在湖中溺亡的營地少年。隨著時代改變，原版系列也被重新評價為帶有跨性別恐懼與性別刻板印象的作品。
值得一提的是，片中的殺手「小死亡」，在法語中「la petite mort」另一層意思通常用來指性高潮及其前後的短暫失神感，這個設計一語雙關，把恐怖與情慾之間的連結說得再清楚不過。
隨著故事推進，克里斯和比利之間的情感逐漸升溫，兩人的床戲帶有一絲幽默，也有真實的溫度與柔情。兩個角色都有各自對性的身體和心理障礙，而電影最令人振奮的部分，正是讓她們一起正視這些問題。
NPR評論本片的導演珍舒恩布朗把電影迷戀與真實性慾連結在一起，讓「看電影」不再只是智識活動，而成為一種身體經驗：影像、膠片、恐怖與慾望彼此滲透，最後很難再清楚分開。
學術電影但不開藥方
「瘴氣營地的青春性事與死亡」引用大量電影理論，讓不少觀眾在映後座談中直接向導演確認其創作意圖。
舒恩布朗接受NPR訪問時談到，這部電影「學術，卻不開藥方」，不像寓言那樣精確地對應每一個意象，而是用混亂的、有機的方式讓各種引用互相碰撞。自己既是受電影理論影響的創作者，也是從恐怖片、錄影帶和流行文化中長大的人。電影因此沒有試圖在「理論」與「本能」之間選邊站，而是讓兩者不斷互相爭辯。
舒恩布朗有時確實在各種龐大想法之間拉扯過度，甚至讓部分觀眾感到難以跟上。但這些不完美，在不少評論人看來，反而是電影的特性而非缺陷。NPR將之形容為一部「酷兒恐怖電影的大師課」，同時也承認它是一部血腥、混亂而令人困惑的作品。
X檔案女星大變身
談到這部電影，評論人幾乎都繞不開吉蓮安德森飾演的比利。她把一名退隱多年的恐怖片明星演得像是從另一部電影穿越而來：既有老派明星的魅力，也有一種拒絕被當代語言完全解釋的神祕感。她在片中帶著南方口音，舉止慵懶，卻能在一個眼神或一句台詞之間改變整個場景的氣壓。比利既像一位曾被流行文化吞噬的人，也像一個始終沒有真正離開電影世界的人。
至於艾因賓德，她必須在一個「令人討厭、卻又必須讓觀眾喜歡」的角色裡，演出克里斯從過度理智到第一次真正釋放自己的過程。她的表演把知識分子的焦慮、酷兒身分的自我防衛，以及性慾初次獲得出口時的荒謬感，全都放在同一個身體裡。
兩位演員的表演風格差異極大：艾因賓德讓克里斯顯得緊繃、神經質而充滿分析欲；安德森則以幾乎不費力的方式，讓比利成為一個無法被完全掌握的存在。兩人共同構成電影最迷人的張力。
不適合大眾 但貼近粉絲
NPR報導認為「瘴氣營地的青春性事與死亡」不適合所有人，但對於那些適合的人，它是最完整意義上的「適合」。它以獨一無二的視覺語言呈現自身：啞光繪景、分割視野鏡頭、手工特效，以及刻意不隱藏的血腥噴濺，全部都在強調這是一部高度個人化、只有舒恩布朗才能拍出的電影。
報導指「瘴氣營地的青春性事與死亡」既是對砍殺片的致敬，也是對電影迷戀本身的剖析；既談性慾與性別身分，也談人為什麼需要虛構故事來理解自己。如果你在恐怖電影裡長大，如果你曾用電影理論的框架解讀自己的性別認同，如果你是吉蓮安德森的粉絲，那麼，這部電影正在等你。
（娛樂新聞組整理）
因為它大量引用恐怖片史、電影理論與酷兒文化，許多笑點和意象都建立在熟悉類型片脈絡之上；看得懂的人會覺得機智又親切，看不懂的人則可能只覺得混亂。 它不只是砍殺片惡搞，而是用來諷刺電影產業對續集、重啟、授權周邊與包容姿態的執迷，同時也映照主角如何透過電影理解自身性別與欲望。 她飾演退隱多年的恐怖片明星比利，以神祕、老派又帶南方口音的魅力撐起全片氣氛，和漢娜愛賓德形成強烈對比，讓兩人的關係成為故事核心。
精華 FAQ
因為它大量引用恐怖片史、電影理論與酷兒文化，許多笑點和意象都建立在熟悉類型片脈絡之上；看得懂的人會覺得機智又親切，看不懂的人則可能只覺得混亂。
它不只是砍殺片惡搞，而是用來諷刺電影產業對續集、重啟、授權周邊與包容姿態的執迷，同時也映照主角如何透過電影理解自身性別與欲望。
她飾演退隱多年的恐怖片明星比利，以神祕、老派又帶南方口音的魅力撐起全片氣氛，和漢娜愛賓德形成強烈對比，讓兩人的關係成為故事核心。
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