娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影

「瘴氣營地的青春性事與死亡」電影海報。（取材自豆瓣電影）

如果你看懂了「瘴氣營地的青春性事與死亡」（Teenage Sex and Death at Camp Miasma），它就是完完全全為你而存在的電影。如果你看不懂，這部片的主創大概也不在乎。

這部由 MUBI 參與製作與發行、8月在美國上映的砍殺恐怖片，出自非二元性別導演珍舒恩布朗（Jane Schoenbrun）之手，是其繼「奪魂遊戲」（We’re All Going to the World’s Fair，又譯「我們要去世博會」，2021）和「怪奇粉紅物語」（I Saw the TV Glow，又譯「熒屏在發光」，2024）之後的第三部長片。舒恩布朗長期著迷於流行文化如何在年輕人成長過程中提供庇護 與歸屬感，而這部新作，是其迄今野心最大、也最好玩的一次嘗試。

虛構系列 說盡真實產業

「瘴氣營地的青春性事與死亡」片名取自片中虛構的同名砍殺片系列「瘴氣營」（Camp Miasma），該系列是1980年代的暴款，如同「十三號星期五」（Friday the 13th）和「半夜鬼上床」（A Nightmare on Elm Street，又譯「猛鬼街」）一樣，之後催生了一系列品質每況愈下的續集。

電影開場是一段令人嘆為觀止的片頭字幕序列，以博物館文物陳列的方式，回顧這個虛構IP從興起到衰落的全過程：周邊商品、電視授權、直錄影帶版本，以及重啟失敗的歷史，一一呈現。這段開場把虛構系列拍得像真實存在過的電影文化遺產，也為全片建立了既滑稽又帶有考古意味的觀看方式。

NPR影評人賈斯汀張（Justin Chang）稱這段開場「精彩機智到讓人想逐格慢看」，認為這是「一個藝術家以驚人細膩度嘲諷並擁抱流行文化現象的作品」。

女主角克里斯威廉斯（Kris Williams）由漢娜愛賓德（Hannah Einbinder，「天后與草莓 Hacks」主角）飾演，在片中是一位29歲的酷兒獨立電影人，正在撰寫並執導「瘴氣營」的重啟版。這個系列曾是她年輕時接觸電影、理解自身性慾與身分的重要媒介，如今她則必須把它重新拍攝成一部符合當代觀念的作品。克里斯希望說服當年在原版中飾演「最後女孩」的演員比利普雷斯利（Billy Presley）回歸，但比利如今已成為隱居者，住在太平洋西北部的湖畔小屋，正是當年原版電影的拍攝地。

飾演比利的是曾主演熱門影集「X檔案」（The X-Files）與「王冠」（The Crown）的吉蓮安德森（Gillian Anderson），她以南方口音和好萊塢黃金時代般的迷人氣場登場，在電影院裡主動找上正在觀看舊版「瘴氣營」的克里斯，兩人合作後，逐漸陷入一場充滿心理與性慾狂亂的瘋狂漩渦。

漢娜愛賓德（左）與吉蓮安德森（右）在「瘴氣營地的青春性事與死亡」互動充滿火花。（取材自豆瓣電影）

殺手名暗喻肉體欲望

據NPR報導，電影以當代電影產業的種種執念為靶，嘲諷業界對續集、重啟和起源故事的痴迷，以及對多元包容的表演式姿態。片中，原版「瘴氣營」系列的殺手名叫「小死亡」（Little Death）。這個角色與性別流動、性別身分和童年創傷有密切關係，其背景設定是曾遭受霸凌、最後在湖中溺亡的營地少年。隨著時代改變，原版系列也被重新評價為帶有跨性別恐懼與性別刻板印象的作品。

值得一提的是，片中的殺手「小死亡」，在法語中「la petite mort」另一層意思通常用來指性高潮及其前後的短暫失神感，這個設計一語雙關，把恐怖與情慾之間的連結說得再清楚不過。

隨著故事推進，克里斯和比利之間的情感逐漸升溫，兩人的床戲帶有一絲幽默，也有真實的溫度與柔情。兩個角色都有各自對性的身體和心理障礙，而電影最令人振奮的部分，正是讓她們一起正視這些問題。

NPR評論本片的導演珍舒恩布朗把電影迷戀與真實性慾連結在一起，讓「看電影」不再只是智識活動，而成為一種身體經驗：影像、膠片、恐怖與慾望彼此滲透，最後很難再清楚分開。

兩位女主角的情感交流是「瘴氣營地的青春性事與死亡」一大看點。（取材自豆瓣電影）

學術電影但不開藥方

「瘴氣營地的青春性事與死亡」引用大量電影理論，讓不少觀眾在映後座談中直接向導演確認其創作意圖。

舒恩布朗接受NPR訪問時談到，這部電影「學術，卻不開藥方」，不像寓言那樣精確地對應每一個意象，而是用混亂的、有機的方式讓各種引用互相碰撞。自己既是受電影理論影響的創作者，也是從恐怖片、錄影帶和流行文化中長大的人。電影因此沒有試圖在「理論」與「本能」之間選邊站，而是讓兩者不斷互相爭辯。

跨性別導演珍舒恩布朗2022年與其執導的首部劇情長片「奪魂遊戲」海報合影。（取材自豆瓣電影）

舒恩布朗有時確實在各種龐大想法之間拉扯過度，甚至讓部分觀眾感到難以跟上。但這些不完美，在不少評論人看來，反而是電影的特性而非缺陷。NPR將之形容為一部「酷兒恐怖電影的大師課」，同時也承認它是一部血腥、混亂而令人困惑的作品。

X檔案女星大變身

談到這部電影，評論人幾乎都繞不開吉蓮安德森飾演的比利。她把一名退隱多年的恐怖片明星演得像是從另一部電影穿越而來：既有老派明星的魅力，也有一種拒絕被當代語言完全解釋的神祕感。她在片中帶著南方口音，舉止慵懶，卻能在一個眼神或一句台詞之間改變整個場景的氣壓。比利既像一位曾被流行文化吞噬的人，也像一個始終沒有真正離開電影世界的人。

至於艾因賓德，她必須在一個「令人討厭、卻又必須讓觀眾喜歡」的角色裡，演出克里斯從過度理智到第一次真正釋放自己的過程。她的表演把知識分子的焦慮、酷兒身分的自我防衛，以及性慾初次獲得出口時的荒謬感，全都放在同一個身體裡。

兩位演員的表演風格差異極大：艾因賓德讓克里斯顯得緊繃、神經質而充滿分析欲；安德森則以幾乎不費力的方式，讓比利成為一個無法被完全掌握的存在。兩人共同構成電影最迷人的張力。

不適合大眾 但貼近粉絲

NPR報導認為「瘴氣營地的青春性事與死亡」不適合所有人，但對於那些適合的人，它是最完整意義上的「適合」。它以獨一無二的視覺語言呈現自身：啞光繪景、分割視野鏡頭、手工特效，以及刻意不隱藏的血腥噴濺，全部都在強調這是一部高度個人化、只有舒恩布朗才能拍出的電影。

報導指「瘴氣營地的青春性事與死亡」既是對砍殺片的致敬，也是對電影迷戀本身的剖析；既談性慾與性別身分，也談人為什麼需要虛構故事來理解自己。如果你在恐怖電影裡長大，如果你曾用電影理論的框架解讀自己的性別認同，如果你是吉蓮安德森的粉絲，那麼，這部電影正在等你。

（娛樂新聞組整理）