娛樂／中國暑期檔票房新高 「八仙！」名利雙收

「八仙！」劇照。（取材自豆瓣電影）

中國暑期檔電影以創紀錄的近125億人民幣（約1.85億美元）票房收官，據「中國電影觀眾滿意度調查」，暑期檔的12部電影中有6部滿意度超85分，賣座電影口碑優勢突出，接力帶動市場不斷升溫。

中國電影觀眾滿意度調查由中國電影藝術研究中心聯合藝恩數據進行，採用影院現場抽樣調查、一線從業者和專家在線調查、大數據抓取分析等方法，以觀賞性、思想性和傳播度三大指數對國產電影進行綜合評價，並引入新鮮度指標評價電影創新性。調查樣本分為普通觀眾、專業觀眾兩個群體，覆蓋中國一至四線城市。

其中，中國國風動畫「八仙！」、戰爭劇情片「歡迎來龍餐館」分別以87.1分、87.0分居冠亞軍；硬核動作片「火遮眼」86.2分位列第三；第四至第六名為歷史動畫「三國第一部：爭洛陽」、紅色史詩「四渡」、體育喜劇「功夫女足」。

中國暑期檔不同類型題材電影創作差異化亮點凸顯，滿意度冠軍「八仙！」以頂尖國風美術、歡樂熱鬧的劇情滿足普通觀眾的娛樂需求，對於傳統神話的現代化創新改編獲得了專業觀眾的高度認可，在觀賞性位居第一位；劇情重構傳統八仙神話體系，兼顧少兒趣味與成年觀眾文化共鳴，觀眾觀影感受中「快樂」占比65.9%。

第二名的「歡迎來龍餐館」，以底層平民視角呈現戰爭的殘酷與荒誕引發共鳴，國際跨文化敘事以及高工業製作水準也獲得了專業影評人的高度認可，其紮實的現實質感鑄就高度的情感共鳴，是檔期內唯一一部給觀眾帶來「快樂」、「感動」和「啟發或思考」占比都超50%的電影。

今年暑期檔電影覆蓋情感、科幻、現實議題等多樣創作方向，內容多元，適配不同觀影群體的審美需求，既有大眾與專業審美高度統一的電影，也存在大眾口碑和專業評價出現顯著分化的作品，各自形成獨特表達優勢，滿足差異化觀影需求。情感向作品「想你了」戳中大眾共情點，觀眾「感動」占比73.0%，為全檔期最高；帶有科幻氣質的「我看見兩朵一樣的雲」在「美的感受」維度表現亮眼。

高分片接力拉動 票房攀高

整體來看，中國暑期檔既有打通全年齡段的綜合佳作，也有精準服務細分圈層的特色電影，滿足不同觀眾的觀影需求。而從日票房走勢來看，市場熱度隨高滿意度電影接連上映穩步上升，形成多部口碑佳作接力續航的檔期格局。

6月從「火遮眼」開始，高滿意度電影開啟暑期檔序幕，隨後多部優質高分電影陸續上映，市場形成多輪票房波峰。進入7月隨著「三國第一部：爭洛陽」「功夫女足」上映，市場熱度直線沖高，7月中旬「八仙！」歡樂上位，進一步助力推動大盤攀高，7月19日達成了暑期檔截至7月底的日票房最高值3.5億人民幣（約5200萬美元）。

中國在8月有多部國產與海外熱門新片上映，第一天就創下今年暑期檔大盤日票房新高點，達3.6億元（約5349萬美元）；8月中旬「歡迎來龍餐館」空降給暑期檔再次帶來驚喜，以年度故事片滿意度第一的好口碑為暑期檔強勢續力。

但檔期內一度接連出現高口碑電影撤檔的現象引起關注，動畫「三國第一部：爭洛陽」（滿意度85.6分）、科幻片「群星閃耀時」（滿意度86.5分）兩部作品觀眾滿意度均居檔期目前調查前列，卻分別在上映十餘天、兩天後宣布下線。排片空間極度集中，一些較為優質的電影口碑難以擴散，這一現象值得行業思考。

（取材自澎湃新聞）

「歡迎來龍餐館」電影海報。（取材自豆瓣電影）