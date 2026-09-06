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料理功夫／饒富滋味 蛋料理2款

劉若華
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香辣蛋
香辣蛋

蛋有人體不可或缺的營養成分，而且在烹煮時細節不多，只需簡單處理就能成就一道道攻無不克、戰無不勝、簡單又耐吃的蛋料理。

香辣蛋

材料：

苦茶油適量、去殼水煮蛋5顆、生抽1又1/2大匙、麻油1/2大匙、糖1茶匙、辣椒醬1/2茶匙、蒜2瓣、長辣椒1條、蔥1根。

作法：

1.將水煮蛋對半切開；蒜瓣切細末或磨成泥；辣椒切末；蔥切末，以上備用。

2.平底煎鍋淋入適量的苦茶油，以小火加熱，接著逐一將蛋的切面朝下擺放，慢煎4、5分鐘至微黃，盛盤時切面朝上擺放。

3.將生抽、麻油淋入鍋內，再加入糖、辣椒醬、蒜末和辣椒末以餘油略炒成香辣醬 ，熄火。

4.將香辣醬淋在蛋上，再撒上蔥末即成。

成功寶典：

1.全程使用小火，不僅蛋鮮香可口、色澤金黃不焦黑，醬料中的麻油也不會苦。

2.辣椒醬、蒜和新鮮辣椒等辛香料可依自己的接受度調整。

蒜香紅油皮蛋

材料：

苦茶油適量、硬心皮蛋3顆、乾辣椒1條、蒜2瓣、醬油膏2大匙、堅果碎1大匙、香菜3根。

作法：

1.將皮蛋逐一去殼後對半切開，切面朝上盛盤備用；乾辣椒切碎；蒜切細末或磨成泥；香菜切碎。

2.鍋內淋入苦茶油，以小火炒乾辣椒，辣味飄出時即熄火。

3.趁油熱時加入蒜末和醬油膏攪拌一下成蒜香紅油，接著將蒜香紅油淋在皮蛋上。

4.撒上堅果碎和香菜即成。

成功寶典：

1.若買不到硬心皮蛋，可以使用棉線切皮蛋；或者將刀子沾水也會比較好切，每切一刀就沾一次水；又或者將皮蛋冷藏一星期左右，蛋心會稍微凝固但又不乾硬，切起來就會順手。

2.堅果碎可以選用任何堅果，花生、腰果、核桃等等皆可。

蒜香紅油皮蛋
蒜香紅油皮蛋

精華 FAQ

  • 先將水煮蛋對半切開，小火煎至切面微黃，再以生抽、麻油、糖、辣椒醬、蒜末與辣椒末炒成香辣醬，最後淋在蛋上並撒蔥末。

  • 小火炒乾辣椒能讓辣味慢慢釋出，不易焦苦；趁油熱加入蒜末與醬油膏，也能保留香氣，做出帶紅油風味的醬汁覆蓋皮蛋。

  • 若買不到硬心皮蛋，可用棉線切蛋，或把刀子沾水後每切一刀就再沾一次；也可先冷藏約1星期，讓蛋心稍凝固更容易切。

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