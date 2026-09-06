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料理功夫／水煎五花肉

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買了五花肉，我一般不是紅燒，就是做扣肉，最近換了另一種作法，直接放水煮，感覺也不錯。具體材料和作法如下：

一、材料：

一寸厚薄的去皮五花肉兩小條，薑片、八角、蒜瓣酌量。

二、做法：

鍋裏放1杯冷水，再放入五花肉、切片生薑、揉碎八角。

大火燒開，轉中小火燒約30分鐘（半小時），放入砸碎的大蒜瓣。

繼續燒至鍋裏水乾，轉小火慢慢煸出油，五花肉略顯金黃，關火出鍋。

待五花肉不燙手時，切片裝盤上桌。

另備一小碗由大蒜、生抽、香醋和麻油調好的蘸汁（沾醬），也可加香菜。

小叮嚀： 五花肉一定要去皮，不然最後皮會變得很硬，且過多膠質，容易粘鍋。

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