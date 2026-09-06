料理功夫／乾煸梅頭肉

前天買了一大塊梅頭肉，一半紅燒，另一半我想了個花樣，先乾煸，再用豆腐 乳調汁，作法簡單，出鍋後家人們評價還不錯，所以分享給大家。

一、材料：

梅頭肉800克、味極鮮醬油2大勺、豆腐乳2小塊、八角1朵、大蒜數瓣、冰糖粒酌量（也可用蜂蜜 代替）。

二、作法：

1.梅頭肉切成半英寸的厚片。

2.把梅頭肉擺鍋裏，再開中火加熱（梅頭肉本身有些許肥肉，所以鍋裏不需要加油）。

3.等熱到鍋底有點出油，翻一下，再倒入冰糖和掰開的八角粒，跟肉塊一起邊煎邊慢慢融化。

4.當肉塊兩面都出現金黃色，就蓋上鍋蓋用小火繼續煎，直至鍋裏開始出水，再燒乾。

5.把2小塊豆腐乳加上醬油搗碎拌勻，抹到梅頭肉上，燒一會兒翻面，再抹一次腐乳汁，再燒乾。

6.最後撒上搗碎的大蒜末，關火。燜5分鐘後出鍋。稍微冷卻一下，切片裝盤上桌。

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