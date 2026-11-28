北市環保局在竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁（竹子湖北投17號公廁）。（本報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市環保局以科學化清潔與彈性管理改善竹子湖公廁，讓北投16、17號公廁獲日本JTA廁所獎，成為國際肯定的優質公廁典範。

台北市環保局推動優質公廁不遺餘力，尤其竹子湖北投16、17號公廁成果，榮獲日本 廁所協會頒發2026 JTA廁所獎維護管理與營運類別大獎。環保局說，此項公廁界奧斯卡 的殊榮，不僅肯定北市在觀光熱點克服維護挑戰的努力，更讓台北公廁清潔維護管理水準成國際典範。

環保局表示，陽明山竹子湖素有「台北後花園」美譽，每年海芋季與繡球花季期間，單日遊客如廁人次動輒突破千人，例假日更可達3000人次以上。過去山區因氣候潮濕、交通不便且人潮集中，公廁維護極具挑戰。

環保局為提供國內外旅客「不髒、不濕、不臭」的高品質如廁體驗，與「廁管家」清潔團隊導入多項創新管理作為，提升整體如廁品質。

一是「公廁科學健檢搭配深層清潔」，在花季高峰前全面健檢，透過內視鏡檢視器、氨氣檢知器等科學儀器檢測異味來源，並運用單盤洗地機與高壓清洗機執行「深層清潔」，徹底根除頑垢；二是「動態調整清潔頻率」，依據平假日人潮彈性調度人力，例假日提高巡檢與清掃頻率至每日4次，確保高峰時段依然維持潔淨。

三為「多元友善設施」，竹子湖17號公廁全面採用坐式馬桶、設置親子及無障礙設施，並推動「衛生紙丟馬桶」，大幅降低廁間垃圾量與異味。

環保局說，日本廁所協會（Japan Toilet Association, JTA）會長山本耕平（Kohei Yamamoto）與評審委員主席中野和典（Kazunori Nakano）高度讚許本專案，指出此案不僅有助於提升全球如廁環境品質，更足以為各國公廁營運與維護管理之楷模。

竹子湖北投16、17號公廁成果，榮獲日本廁所協會頒發「2026 JTA廁所獎（JTA Award 2026）」維護管理與營運類別（Maintenance and Management & Operation Category）大獎。

環保局長徐世勲表示，公廁是城市文明與觀光品質的重要指標。未來環保局將持續深化公私協力，導入專業清潔維護管理模式，將竹子湖的成功經驗推廣至全市各觀光景點與鄰里公園，讓市民與國際旅客都能享有安全、舒適、永續的如廁環境。

台北市環保局的竹子湖北投16、17號公廁成果，榮獲日本廁所協會頒發「2026 JTA廁所獎」維護管理與營運類別大獎。圖／台北市環保局提供

北市環保局管理陽明山公廁，以公廁科學健檢搭配深層清潔，此為氨氣感知器檢測小便斗氨氣濃度。（圖／台北市環保局提供）

陽明山竹子湖北投16號公廁。（圖／台北市環保局提供）