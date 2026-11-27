美國運輸安全管理局（TSA）發言人說，穿在身上或塞進隨身行李的厚重衣物，可能拖慢安檢流程。（unsplash/Tomek Baginski）

AI摘要 文章摘要整理： TSA提醒冬季搭機應避開笨重外套、套頭衣、金屬配件多的服裝與綁帶靴，改採輕量、易穿脫的保暖穿搭，才能加快安檢流程。

冬季旅行不只要保暖，還得穿著厚重衣物與笨重靴子，擠過人潮擁擠的機場。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，美國運輸安全管理局（TSA）發言人說，穿在身上或塞進隨身行李的厚重衣物，可能拖慢安檢流程，影響其他旅客。每年冬天，安檢人員總是看到同樣的錯誤，而且很容易避免。

該發言人說：「最簡單的建議是提早抵達、聰明打包、穿著簡單，並聽從安檢人員的指示。」撰文的旅遊作家傑克森（Katie Jackson）整理出安檢人員冬季最常見的5大錯誤，以及幫助順利過關的小撇步。

一、穿著笨重外套

別當那個因為外套塞不進隨身行李，只好穿在身上的旅客。傑克森說，即使有TSA PreCheck，也不保證安檢時不必脫外套，多花的幾秒鐘，可能在另一頭補不回來。她建議改帶輕量、可折疊收納的羽絨外套，仍有足夠保暖度。一件羊毛短大衣可能重達3磅（約1.4公斤），還占掉半個登機箱，輕量羽絨外套卻能收進自帶的小袋，放得進隨身物品或登機箱。

TSA發言人也說，羽絨背心同樣常被要求脫下，或接受額外檢查。傑克森自己旅行時會帶保暖背心，因為容易壓縮收納，到了目的地仍有一層暖意，安檢時拉開拉鍊脫下也不麻煩。

她還建議用壓縮收納袋，打包最保暖的衣物又不會撐破接縫，並能保持行李整齊，因為物品密集或凌亂的行李，有時需要接受安檢人員檢查。壓縮收納袋幾乎能讓行李箱裡的衣物體積減半，適合想帶較厚外套、又不想穿過安檢的旅客。

二、穿套頭連帽衫或外套

TSA發言人說，容易穿脫的衣物，是讓安檢隊伍順暢前進的必要條件。傑克森建議，與其穿脫時得扭動身體、弄亂頭髮的套頭連帽衫，不如改穿全拉鍊刷毛外套，脫起來更快。若偏好商務休閒風格，一件及臀的針織外套同樣好脫，也不用多花力氣。

三、穿金屬配件太多的衣物

TSA發言人建議避免大型金屬扣環、金屬裝飾、厚重點綴，以及多條拉鍊。住在蒙大拿州的傑克森說，她冬天搭機最先拿的，是一件極簡的硬殼外套，設計簡單，沒有會觸發安檢警報的金屬配件，只有兩個拉鍊口袋，但兩層防水透氣面料加上可調式帽子與下擺，保暖性絕佳。

下身她也改穿口袋、拉鍊與金屬配件較少的旅行褲，例如口袋只有4個、腰部是鬆緊帶的套穿款，不必繫皮帶就能輕鬆過安檢。

四、層次穿得太多

與其在T恤外加穿可能得脫下的連帽衫，不如穿一件美麗諾羊毛長袖衫。這種羊毛天然具調節體溫與透氣特性，讓人保持溫暖又不悶熱，趕飛機時排汗也比多數材質快。

五、穿複雜的綁帶靴

如果想在假期贏得安檢人員好感，傑克森建議把綁帶靴換成套穿或拉鍊式靴子，例如切爾西靴，被要求脫鞋時，穿脫只需很短時間。拉鍊靴也同樣適合，不論安檢或在飛機上都能輕鬆脫下（記得穿襪子）。若不願放棄綁帶靴的合腳度與外型，她推薦免手穿式的套穿靴，不必彎腰就能踢掉、踩進去，省時又護腰。