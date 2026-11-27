赴歐洲旅行，行李怎麼帶才聰明？旅遊作家整理12重點一次看。（unsplash.Luismi Sánchez）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊作家分享赴歐洲打包12大避雷法，建議少帶外套與衣服、別用四輪箱，改備傘、耳塞、行動電源與多國轉接頭，並以舒適又得體的穿搭應對城市行程。

赴歐洲旅行，行李怎麼帶才聰明？「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）作者阿爾珀特（Kristy Alpert）說，她在搬到巴黎之前，就因為父親是航空公司機師、享有候補機位，加上後來成為旅遊作家，經常前往歐洲。她去過歐盟 所有國家，也曾在黑森林露營、在喬治亞釀酒、從立陶宛 獨自開車到愛沙尼亞，並搭火車從塞爾維亞到蒙特內哥羅。從小搭候補機位，養成她只帶登機行李的習慣，多年摸索後，她整理出歐洲行最常見的12項打包錯誤與替代做法。

一、沒帶傘

即使巴黎晴天，她出門也常帶傘，因為西北歐天氣變化快。她建議帶能放進外套口袋或包包的迷你折傘，遇到突如其來的陣雨才不慌。

二、在城市裡背後背包

後背包適合搭機，但逛歐洲城市，斜背包更安全、更好走動。她推薦防盜款，可放護照、信用卡與藥品，有防盜刷（RFID）卡夾，拉鍊頭還能互扣，幾乎無法被打開。

三、帶太多外套

前往極寒地區另當別論，否則一件簡單的風衣，就能應付各種場合：白天進出博物館，晚上搭洋裝也優雅。想更保暖，可內搭品質好的保暖底層，高領款很有歐洲味。

四、帶多個轉接頭

歐洲並非每個國家都用雙圓孔插頭，與其帶一堆容易弄丟的轉接頭，不如帶一個多國通用的轉接頭，最好有多個USB埠，能同時為幾個裝置充電，也不必煩惱每個國家要用哪一種。

五、帶太多套服裝

與其一天一套，不如依配色挑選好搭配的單品，組成旅行膠囊衣櫥，例如幾件上衣、幾件下身，以及一件可多種穿法的上衣。成套的兩件式穿搭，夏天在歐洲很好用，上衣也可搭寬鬆牛仔褲，輕盈長褲則可搭合身針織外套。

六、用四輪行李箱

四輪適合平滑路面，但歐洲古老石板路與顛簸路面不少，即使從飯店直達機場，也很可能得拖著行李走過。她認為兩輪軟殼登機箱最能應付顛簸，她自己就用同一只箱子走過55個國家，容量大，遇到下雨或不平的人行道也行。

七、高估自己什麼環境都睡得著

她說，父親有次撿便宜訂到德國呂德斯海姆（Rüdesheim）的好房，後來才發現，原來是正對著鎮上的鐘樓，每個整點都會報時。這成了家族笑話：訂旅館前先查附近有沒有教堂或鐘樓，不過她真正的招數，是隨時備好一副耳塞。

八、到處穿瑜伽褲

她說，全球服裝規範大致分三類：商務休閒、時髦休閒，以及美式休閒，也就是運動休閒風。在歐洲城市最好以前兩類為準，但穿得得體不必犧牲舒適，寬管長褲就能兼顧優雅與舒適。

九、用一般收納袋

她原以為把衣物捲好放進收納袋就夠了，直到發現壓縮收納袋。這種袋子可抽出空氣，讓行李箱多裝一些東西，防水款更好。

十、忘了帶打發空檔的東西

她說，在歐洲趕行程很容易，但歐洲許多精華，本來就是為了讓人停下來而設計。素描、寫日記或畫畫，都是在博物館長椅或小酒館座位上，放慢腳步、觀察歐洲生活的好方法，她就帶著一本初學者也能上手的水彩入門書同行。

十一、只帶充電線

她在歐洲常用手機導航、訂位、翻譯與買票，耗電比平常快，因此一定帶行動電源，體積小到能放進包包，需要時快速充電。

十二、以為歐洲不穿休閒鞋

她說，幾十年前歐洲不太穿球鞋，但如今是球鞋盛行的年代，連米蘭、巴黎這些時尚之都，也到處看得到球鞋。她愛穿緩衝佳的義大利球鞋，走在石板路上很舒服，也能搭配行李裡的所有衣物。