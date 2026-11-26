一艘郵輪往往有十幾種艙房等級，每個等級還有不同價位。（pixabay/Ronile）

AI摘要 文章摘要整理： 郵輪艙房沒有最好只有最適合，旅遊顧問建議旅客先評估預算、睡眠、暈船、景觀與便利性，再決定內艙房、陽台房或保證艙房。

一艘郵輪 往往有十幾種艙房等級，每個等級還有不同價位，甲板圖上又有成百上千間看起來幾乎一模一樣的房間。同一等級的兩間房，價差可能高達數百美元，卻很少有人說明差在哪裡。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，在打開艙房門之前，旅客很難知道自己究竟訂到什麼。

該雜誌請教以訂郵輪為業的旅遊顧問，哪些艙房會勸客人再想想，第一個答案通常是「看情況」。Q Cruise + Travel創辦人暨總裁、「旅遊與休閒」A-List頂尖顧問克拉伯斯（Rob Clabbers）說：「我會勸某位旅客避開的房間，對另一位可能剛剛好，要看預算、旅行風格與優先考量。」因此顧問們沒有列出「絕對不要訂」的清單，而是整理出客人選房前該自問的問題。

一、你會在艙房待多久？

Dream Vacations的瓊斯（Angela Jones）回憶，自己愛上郵輪，是從13歲那年母親訂的內艙房開始，因為那是母親負擔得起的選擇。她說：「搭過內艙房，也比從沒搭過郵輪好。內艙房很適合預算有限、想第一次嘗試郵輪的旅客。帶著青少年或較大孩子、需要多間艙房的家庭，常讓大人住陽台房，孩子住對面的內艙房。」克拉伯斯也建議，想在全黑環境睡覺的旅客，可考慮內艙房。

二、行程的風景有多重要？

所有郵輪行程大概都有風景，但若是以賞野生動物為主的行程，內艙房與外艙房的差別就會拉大。克拉伯斯說，尤其在阿拉斯加等野生動物可能意外出現的地方，你可能在自己的私人陽台上看到鯨魚，也可能在跑上樓梯衝向開放甲板時錯過。

三、你容易暈船嗎？

克拉伯斯說，如果海上的搖晃讓你不舒服，高樓層，或最前端、最後端的房間，因為晃動更明顯，可能不是好選擇。位於船中段、較低樓層的房間比較保險。

四、你睡眠淺嗎？

他建議睡眠淺的旅客，避開最前端的低樓層房間，因為拋錨的聲音可能一大早就把人吵醒。他也建議避開「任何靠近船上吵雜區域的房間」，包括劇院或夜店的樓上、樓下，戶外步道或甲板空間上方（其他旅客可能大聲聊天或抽菸），以及泳池甲板或自助餐廳下方（一大早，船員可能拖動並排列躺椅）。

五、樓層愈高就愈好嗎？

不一定。克拉伯斯說，其實夾在客房樓層之間的房間，常比靠近公共空間的房間更安靜、舒適。上下都是客房的艙房，沒有廚房、健身房，也沒有人在樓上搬動家具。

六、你想離電梯與樓梯多近？

電梯與樓梯附近的房間，可能聽得到腳步聲、旅客交談聲與電梯提示音。但克拉伯斯指出，有些旅客因為不想走、或走不了遠路，希望靠近電梯。

七、你想離哪些船上設施近一點？

在大型郵輪上，克拉伯斯會依客人最常使用的場所來配房。若客人打算常去水療中心或健身房，這些設施在許多船上位於高樓層、靠前端，他會選靠近前段電梯的房間，而不是尾端的房間。

八、你願意用隨機分房換取優惠嗎？

有些郵輪公司提供「保證艙房」的折扣價，旅客不能自選房間。克拉伯斯說：「郵輪公司會在接近出發時，指派該等級（有時是稍微升級）的某間房，但可能在該等級的任何位置，而且不要預設可以換房。所以如果位置對你很重要，或你擔心暈船、噪音，或想與同行者住得近，這可能不適合你。」

九、你能接受視野受阻嗎？

視野受阻的艙房，窗戶或陽台部分被救生艇或其他設備擋住。瓊斯說，有些客人完全不接受，也有人從沒注意到，因為他們幾乎不待在房裡。她說：「如果客人習慣在陽台吃早餐、喝晚間雞尾酒，或把陽台當作安靜放鬆的地方，而不是去開放甲板，那麼陽台與視野就是他們郵輪體驗的重要部分。」如果房間只是用來睡覺，視野就無關緊要。

她補充，許多郵輪公司允許訂位後升等，因為取消會騰出艙房，彈性的旅客可以先訂視野受阻的房間，之後再試著換好一點的。她也說，選郵輪終究是為了旅程、停靠港與船本身。她說：「我告訴客人，行程與船上設施更重要，只要走出艙房，他們就和其他人有一樣好的體驗。」