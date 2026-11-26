飛機客艙第一排的分隔牆座位雖然空間較寬敞，但可能也有噪音、用餐和看螢幕不方便等問題。飛機示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Markus Winkler）

AI摘要 文章摘要整理： 分隔牆座位雖有前方空間大、可優先伸腿等優點，卻也伴隨噪音、娛樂與用餐不便，以及隨身行李難取等缺點，選位前應衡量需求。

搭飛機挑座位，很多人有自己的偏好，像是轉機時間很趕的人可能想坐前排，如果是傾向獨處的人則可能選後排，靠窗和靠走道座位也各有愛好者，其中位於客艙第一排的分隔牆座位（bulkhead row），因為前方沒有乘客、腿部空間較大，成為很多人的首選，美國航空和達美航空 甚至將分隔牆座位列為較高票價方案的福利。然而，分隔牆座位也有噪音、餐桌和螢幕角度較低、拿取隨身行李不方便等缺點，應根據自身需求進行選擇。

Islands報導，分隔牆用於隔開飛機不同區塊，前方沒有其他乘客，腿部空間也較寬敞，雙腿可以向前伸展，而且如果座位正對著廚房，還能第一個享用餐點。雖然分隔牆座位有很多優點，但其實也有幾項缺點，在訂機票前需要思考。

因為分隔牆座位通常位於廁所或廚房旁邊，如果是睡眠較淺的人，就會不斷被機組員準備餐點時發出的聲音，和廁所沖水的聲音吵醒。分隔牆座位也會附有嬰兒籃掛鉤，可以安裝暫時的嬰兒床，對於帶著嬰兒的旅客來說很棒，但反之可能就得忍受隔壁座位的嬰兒沿途哭鬧。

分隔牆座位在觀看機上娛樂和用餐也比較不方便。餐桌板和螢幕通常都放在扶手內，因此沒辦法抬高或移動，螢幕位置可能較低、角度不自然，或是貼在牆上，距離較遠；而餐桌板通常較薄、位置靠近身體，可能會讓人感覺被困住，甚至比其他狹窄的飛機座位更明顯。

由於分隔牆座位前方沒有其他座位，所以也沒有座椅下方的置物空間，隨身物品都需要放進頭上的置物櫃，雖然可以在起飛後到降落前隨時拿取物品，但需要不斷起身走到走道，翻找行李還是很麻煩，選擇前務必先考慮清楚能否接受上述缺點。