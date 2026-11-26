聖誕假期將臨，若要隨身攜帶聖誕禮物上飛機，有三類常見禮品可要千萬留意。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： TSA提醒旅客，聖誕禮物若含液體、凝膠或噴霧，可能因不符3-1-1規範在安檢遭攔截，雪花球、液體玩具與泥狀面膜尤須留意。

聖誕佳節即將來臨，許多民眾已準備好搭機返鄉或出遊過節，但在挑選隨身攜帶的聖誕禮物時可要千萬留意！美國運輸安全管理局（TSA）近日發布旅遊提醒，點名了三種極為常見的節慶禮品，若未遵守隨身行李的「3-1-1液體規範」，極可能在機場安檢站遭到攔截延誤，甚至因此錯過航班。

據「The US Sun」報導，TSA的最新指引聚焦於含有液體、凝膠或噴霧類成分的禮品。根據規定，所有隨身攜帶通過安檢的液體類物品，單瓶容器容量不得超過3.4液量盎司（約100毫升），且必須全數裝入一個1夸脫（約1公升）大小的透明夾鏈袋中。以下3種熱門禮物正是安檢卡關的頭號地雷：

1.聖誕雪花球（Snow globes）

充滿節慶氛圍的水晶雪花球是許多人的送禮首選，但多數雪花球內部的液體容量都超過了3.4液量盎司的上限。此外，就算容量勉強過關，造型華麗或體積較大的雪花球也往往塞不進1夸脫的透明塑膠袋中，導致在安檢關卡面臨被沒收的命運。

2.液體填充玩具

像是占卜玩具「神奇八號球」（Magic 8 Balls）或深受大小朋友喜愛的「NeeDoh捏捏樂紓壓球」，雖然外觀看起來是固體玩具，但內部其實填充了液體或凝膠狀物質，且容量往往超過3.4液量盎司限制，因此同樣禁止放入隨身行李登機。

3.沐浴與身體保養品（特別是泥狀面膜）

各式香氛沐浴乳與保養禮盒向來是熱門禮物，但其中最容易讓旅客踩雷的莫過於「泥狀面膜」（clay face masks）。許多人以為泥狀面膜在室溫下呈現濃稠固態，不屬於液體；但TSA對安檢液體的定義標準在於「物品是否會隨著容器形狀而改變外型」，只要符合此特性就會被視為液體受限。

除了上述三類地雷禮品外，TSA也特別針對「禮物包裝」提出建議，鼓勵旅客使用容易拆開且能重新封口的包裝方式，以利安檢人員進行人工開箱檢查。最保險的做法，還是先別急著將禮物包裝起來，等順利搭機抵達目的地後，再親手為禮物繫上完美的蝴蝶結。