23個經典線索，能讓歐洲人在一群觀光客中精準認出誰是「美國人」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： HuffPost訪問長居歐洲者，整理出23項辨識美國遊客的線索，從運動風穿搭、冰咖啡與刷卡習慣，到熱情聊天與行程節奏，都讓當地人一眼看出。

走在歐洲街頭，如何在一群觀光客中精準認出誰是「美國人」？HuffPost採訪了多位長居歐洲的導遊、部落客與生活觀察家，從穿衣風格、點餐習慣到社交氣場，整理出23個讓歐洲人「秒識」美國遊客的經典線索——其中有些讓人會心一笑，有些則讓當地人忍不住挑起眉毛！

1.舒適至上的運動風

旅遊常穿緊身褲、連帽衫、球鞋或棒球帽，甚至「涼鞋配襪子」走進百年大教堂，與講究穿搭的歐洲人形成強烈對比。

2.大採購習慣

逛超市習慣像在美式賣場般大量囤貨，不同於當地人習慣每日採買；且受惠於較高薪資，消費出手闊綽。

就算在寒冬，也執著尋找500毫升大杯冰咖啡，且飲料裡一定要加滿冰塊。

4.自帶自信音量

說話音量略高於當地標準，充滿自信且常把「太棒了（Amazing）」掛在嘴邊，在任何場合都很難被忽視。

5.隨身攜帶Stanley保溫杯

無論去哪，手上總拎著巨大的Stanley保溫杯或水壺。

6.閃亮大鑽戒

佩戴碩大耀眼的訂婚鑽戒是極具代表性的美式傳統。

7.直接用英語開頭

理所當然認為英語能通，較少先說聲「你好（Ciao／Bonjour）」等當地問候語。

8.愛找冷氣房

義大利人夏天愛坐戶外廣場，美國人卻永遠優先尋找有冷氣的室內座位。

9.熱情愛聊天

對陌生人毫無防備，能自然開啟話題，在部分歐洲人眼中甚至熱情到有些不可思議。

10.真誠的興奮感

吃到美食或體驗新鮮事時會露出燦爛笑容，並宛如儀式般大喊「我的天啊（Oh my God）」。

11.大方給小費

習慣留下20%以上的優渥小費，在沒有強制小費文化的歐洲顯得格外慷慨。

12.刷卡魔人

哪怕只是買一杯1歐元的濃縮咖啡，也習慣刷信用卡支付。

23個經典線索，能讓歐洲人在一群觀光客中精準認出誰是「美國人」。(路透)

13.完美牙齒與燦笑

擁有良好的牙科保健與整齊潔白的牙齒，加上寬廣自信的笑容，極具辨識度。

14.毫不吝嗇讚美

特別是美國女性，常會主動且真誠地稱讚陌生人的穿搭或髮型。

15.凡事都要客製化

沙拉醬分開放、卡布奇諾換杏仁奶，或要求傍晚6點吃晚餐（在葡萄牙這時間還像下午）。

16.語助詞「Like」連發

句中常夾雜大量「like」、「awesome」或「you guys」，帶有鮮明的美式口語習慣。

17.地理概念籠統

常把歐洲當單一國家看待，曾有美國遊客對愛爾蘭人說「我剛去過你們鄰國義大利」（兩地開車需27小時）。

18.晚餐配卡布奇諾

義大利人只在早餐喝卡布奇諾，看到晚餐吃披薩配卡布奇諾的，十之八九是美國人。

19.對份量感到震驚

常對歐洲餐廳的份量驚呼：「這是一人份？」；同樣地，歐洲人也常被美式巨無霸份量嚇到。

20.旋風式趕行程

兩周內快閃巴黎、倫敦與羅馬，體力驚人卻常錯過街角最迷人的慢活風景。

21.急著聊祖籍

剛認識就熱衷分享祖父母來自哪裡，愛爾蘭部落客笑稱從沒遇過其他國家的人會這樣自我介紹。

22.高調拿著旅遊書

比起把導覽書藏進背包，美國遊客總大方且自豪地手拿美國作家瑞克·史蒂夫斯（Rick Steves）的旅遊指南。

23.難以言喻的美式氣場

觀察家指出，過去美國人走路總帶著昂首闊步的自信，如今雖因國際政治氛圍顯得低調、常把「抱歉」掛嘴邊，但獨特身形與神態依然一眼可辨。