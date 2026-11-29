邊疆航空（Frontier Airlines）公司現正以399元的超值價格，為乘客提供無限制的航班搭乘體驗，且無日期限制。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 邊疆航空推出2027年GoWild年度通行證，399元可無限搭乘，但仍需支付票價、稅費與行李座位費，實際成本未必如表面超值。

邊疆航空（Frontier Airlines）乘客又能再次以超值票價翱翔藍天，這要歸功於該公司新推出的2027年「GoWild」年度通行證。總部位於丹佛的這家航空公司現正以399元的超值價格，為乘客提供無限制的航班搭乘體驗，且無日期限制。

購買該通行證後，立即可適用於2027年12月31日前的航班，支付399元的固定年費，便可在全年內搭乘該航空公司的航班，但機票 可能會附加其他費用。

雖然邊疆航空以399元的價格（或「Discount Den」會員專享價349元）售出此年票，但並不意味持有通行證者能免費飛往任何地方。乘客仍需承擔某些費用，例如每趟航班的一美分票價。

每趟符合資格的航班將收取1美分，乘客需於預訂時支付；此外，還需加收稅金與各項費用，以及隨身行李與託運行李費。若想選擇座位，也需額外付費，因為該通行證不包含這一服務。

值得注意的是，航班與座位皆視供應情況而定，因為邊疆航空會控制提供給GoWild客戶的座位數量；意即即使航班上有空位，也不代表就能預訂。

「GoWild」年票雖然沒有日期限制，即使在旅遊高峰也是如此；但該公司指出，可能需額外收取費用。此外，年票還設有自動續約功能，若僅希望持有一年，務必記得取消。

目前持有GoWild年票者可提前以499元續約，續約後年票有效期將延長至2028年12月31日。

以往，持年票乘客需等到國內航班起飛前一天，或國際航班起飛前10天才能預訂機票。今年，該公司正擴大其提前預訂選項，但需支付額外票價及費用。

這家廉價航空近期因財報電話會議揭露第三季平均每位乘客的機票收入躍升71%而登上頭條；相較於一年前的39.74元，今年增長為67.82元。

單就機票收入而言，邊疆航空的每位乘客收入增加了28.08元，而其他費用如託運行李與隨身行李所佔的比率則較小；來自費用及其他來源的收入則每位乘客增加了3.70元。

儘管票價上漲，但該航空公司的成本也隨之增加。導致價格上漲的最大因素是伊朗戰爭，自二月戰爭爆發以來，航空燃油價格已飆升約86%；戰爭爆發前，每加侖油價約為2.39元，目前則維持在每加侖4.44元。

因此，儘管該航空公司票價上漲，新版升級的「GoWild」無限次通行證聽起來像是旅客的夢想，但一旦加計所有額外費用後，這筆交易的成本可能比想像的還要高。