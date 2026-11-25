旅遊示意圖。（取材自pexels.com@Asad Photo Maldives）

AI摘要 文章摘要整理： 文章整理60歲後最值得安排的5種旅行，從郵輪、景觀列車到牧場體驗、技能度假與國家公園，強調慢旅行、學習新事物與多代同遊的樂趣。

60歲是人生生活型態轉變的重要階段，有人準備退休 ，有人希望培養新興趣，也有人想與子女、孫輩共度多代同遊時光，Travel + Leisure整理8種適合60歲後的旅行方式。

郵輪能滿足不同旅行風格。歐洲河輪可沿多瑙河、萊茵河、塞納河及杜羅河遊覽城市，其他航線還包括尼羅河、湄公河、喬貝河及哥倫比亞河。

喜歡小型船舶的旅客，可選擇南太平洋、阿拉斯加、亞洲或歐洲航線；中型豪華郵輪則提供精緻餐飲、娛樂及學習活動。大型郵輪和巨型郵輪適合家庭、多代同遊、情侶及朋友團體，船上餐廳、酒吧、表演與設施選擇豐富。

2. 景觀列車

搭乘火車可以欣賞沿途景色，不必自行開車，也能享受長途旅行而無須搭飛機。

加拿大洛磯山脈景觀列車Rocky Mountaineer提供2至3天旅程，沿途欣賞壯麗山景。旅客也可搭火車橫越美國，或在冬季搭乘列車欣賞雪景。

火車旅行同樣能享有豪華度假體驗，例如印度豪華列車可帶旅客探索古城、村落及歷史遺址。報導推薦透過Railbookers、Great Rail Journeys及Journey Beyond等旅行公司規畫行程。

3. 牧場體驗

牧場度假結合戶外活動、西部風格、自然景觀、休閒與健康體驗，從樸實牧場到頂級豪華度假村都有選擇；適合多代同遊。

活動包括飛蠅釣、騎馬及健行，結束一天活動後，旅客可享用篝火馬車料理，或由得獎主廚準備的餐點。

推薦地點包括蒙大拿州Paws Up、喬治亞州Barnsley Resort、猶他州Sorrel River Ranch、亞利桑納州Rancho de los Caballeros及俄勒岡州Brasada Ranch。

加州昆西的Greenhorn Ranch總經理雷內．圖克斯（Rene Tuchscher）表示，部分旅客喜歡每天騎馬、參加自然導覽或飛蠅釣，也有人更喜歡坐在小木屋門廊喝咖啡、享受山間空氣。他說：「沒有壓力要跟上別人的步調，你可以自由選擇參與多少活動。」

4. 技能度假

60多歲是培養新興趣或投入既有嗜好的好時機，例如改善高爾夫球揮桿、精進匹克球技巧、提升烹飪能力，或學習葡萄酒搭配。

加州Rancho Valencia Resort & Spa提供網球、匹克球及板式網球課程；佛羅里達州Caribe Royale Orlando則由美國女子板式網球國家隊教練安赫爾．埃斯帕達斯（Angel Espadas）提供私人及團體課程。

夏威夷大島Four Seasons Resort Hualalai設有高爾夫球訓練設備、揮桿模擬器及專業教練；棕櫚泉Sensei Porcupine Creek則提供多晚高爾夫及網球健康課程。

喜歡衝浪的旅客可前往Palm Springs Surf Club，參加適合初學者的夏威夷威基基浪潮課程；夏威夷歐胡島The Ritz-Carlton Oʻahu, Turtle Bay也提供衝浪教學，另有花環製作及夏威夷傳統舞蹈課程。

想學習潛水的人，可考慮貝里斯Turneffe Island Resort，透過專業教練及PADI課程體驗水下世界。

葡萄酒愛好者則可前往世界各地酒莊。加州納帕谷Meadowood的葡萄酒中心提供品酒及釀酒課程；夏威夷威基基The Ritz-Carlton Residences提供夏威夷特色料理「Poke」課程，墨西哥Four Seasons Resort and Residences Cabo Del Sol則有義大利麵實作及墨西哥料理課程。

5. 探訪美國國家公園

如果不想跑太遠，60多歲是探索美國國家公園的好時機，旅客可選擇自駕旅行，或入住附近飯店，也能安排露營、豪華露營或度假村住宿。

以優勝美地國家公園為例，附近有優雅的Chateau du Sureau及帶有鄉村時尚風格的Firefall Ranch。許多國家公園也提供適合年長旅客及需要特殊服務人士的住宿選擇，即使只是開車欣賞風景，也能享受旅行樂趣。