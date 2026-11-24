每年1月是「美國護照」申辦旺季 想趕春假出國 記得提早更新
研究顯示美國護照申辦在1月明顯升溫，若等到才更新，可能因一般處理需4至6周而錯過春假行程，民眾應及早檢查效期並提早辦理。
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研究顯示美國護照申辦在1月明顯升溫，若等到才更新，可能因一般處理需4至6周而錯過春假行程，民眾應及早檢查效期並提早辦理。
美國護照申辦需求每年假期後大幅增加，研究顯示，2026年1月首個完整星期的護照訂單量，比前一年的聖誕節周增加141％。由於國務院一般護照處理時間需4至6周，旅客若等到1月才申請，可能趕不上春假（Spring Break）出國行程，建議提前檢查護照效期並辦理更新。
Travel + Leisure報導，HelloGov研究指出，自2024年以來，1月一直是美國民眾搜尋護照相關資訊最頻繁的月份。過去5年，1月護照申辦需求每年都比12月高出40％至73％。今年聖誕節周至1月首個完整星期，「護照更新」的Google搜尋量更增加逾1倍。
HelloGov執行長博爾特表示：「每年1月，HelloGov都會看到相同情況：人們在假期談論想去的旅行，卻發現自己的護照已經過期。」他指出，1月是護照申辦旺季，而美國國務院正處理大量申請，許多旅客已面臨春假出發期限的壓力。
博爾特提醒，國際旅客的護照通常需要在離境日期後仍有3至6個月效期，未滿16歲兒童的護照效期則只有5年，不同於一般成人護照的10年。
他建議民眾在護照到期前9個月設定手機提醒，並在預訂旅程前檢查家中所有人的護照，包括孩子的護照。
目前國務院一般護照處理時間為4至6周，加急申請約需2至3周。若旅客有緊急出國需求或突發狀況，可申請親自到場辦理的緊急預約。
美國國務院資料顯示，2025財政年度共收到2330萬份護照申請；截至2026年10月21日，今年已收到2170萬份申請。
此外，許多旅客目前已可透過線上系統更新護照。從2027年起，首次申請護照的民眾也將能使用線上申辦服務，旅客並可即時在線追蹤護照申請進度。
因為假期後許多人開始規劃新一年旅行，才發現護照已過期或效期不足。研究顯示，1月護照需求長期高於12月，且搜尋量明顯上升。 國務院一般護照處理時間約4至6周，加急也要2至3周，若拖到1月才辦，很可能趕不上春假。建議先檢查全家護照效期，再提前更新。 國際旅行通常要求護照在離境後仍有3至6個月效期，未滿16歲兒童護照只有5年。民眾可用線上系統更新，緊急情況則可申請親自到場辦理。
精華 FAQ
因為假期後許多人開始規劃新一年旅行，才發現護照已過期或效期不足。研究顯示，1月護照需求長期高於12月，且搜尋量明顯上升。
國務院一般護照處理時間約4至6周，加急也要2至3周，若拖到1月才辦，很可能趕不上春假。建議先檢查全家護照效期，再提前更新。
國際旅行通常要求護照在離境後仍有3至6個月效期，未滿16歲兒童護照只有5年。民眾可用線上系統更新，緊急情況則可申請親自到場辦理。
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