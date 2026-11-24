美國護照。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示美國護照申辦在1月明顯升溫，若等到才更新，可能因一般處理需4至6周而錯過春假行程，民眾應及早檢查效期並提早辦理。

美國護照 申辦需求每年假期後大幅增加，研究顯示，2026年1月首個完整星期的護照訂單量，比前一年的聖誕節 周增加141％。由於國務院 一般護照處理時間需4至6周，旅客若等到1月才申請，可能趕不上春假（Spring Break）出國行程，建議提前檢查護照效期並辦理更新。

Travel + Leisure報導，HelloGov研究指出，自2024年以來，1月一直是美國民眾搜尋護照相關資訊最頻繁的月份。過去5年，1月護照申辦需求每年都比12月高出40％至73％。今年聖誕節周至1月首個完整星期，「護照更新」的Google搜尋量更增加逾1倍。

HelloGov執行長博爾特表示：「每年1月，HelloGov都會看到相同情況：人們在假期談論想去的旅行，卻發現自己的護照已經過期。」他指出，1月是護照申辦旺季，而美國國務院正處理大量申請，許多旅客已面臨春假出發期限的壓力。

博爾特提醒，國際旅客的護照通常需要在離境日期後仍有3至6個月效期，未滿16歲兒童的護照效期則只有5年，不同於一般成人護照的10年。

他建議民眾在護照到期前9個月設定手機提醒，並在預訂旅程前檢查家中所有人的護照，包括孩子的護照。

目前國務院一般護照處理時間為4至6周，加急申請約需2至3周。若旅客有緊急出國需求或突發狀況，可申請親自到場辦理的緊急預約。

美國國務院資料顯示，2025財政年度共收到2330萬份護照申請；截至2026年10月21日，今年已收到2170萬份申請。

此外，許多旅客目前已可透過線上系統更新護照。從2027年起，首次申請護照的民眾也將能使用線上申辦服務，旅客並可即時在線追蹤護照申請進度。