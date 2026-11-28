郵輪。Image by Erich Westendarp from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： MSC推出2026年黑五郵輪優惠，主打最高40%折扣、免費陽台艙與兒童免費搭船，適用2027年多數全球航線，四口之家最高可省4500元。

預訂2027年的家庭度假需要支付高昂的預付款，迫使旅客在艙位價格鎖定前搶購。

為了抓住這波早期需求，一家大型郵輪 營運商大幅降低了其全球航線的價格。

現在預訂即可享有高達40%的折扣、免費陽台艙位，以及為四口之家提供高達4500元的綜合經濟補助。

這項在11月27日截止的優惠，享40%折扣及1000元船上消費額度。

地中海郵輪(MSC Cruises)於11月16日啟動2026年「黑色星期五 」(Black Friday)促銷活動，為預訂下次假期的旅客提供郵輪折扣及其他額外優惠。

此促銷活動適用於地中海郵輪全球大部分航線，包含以下四項優惠：

- 郵輪票價最高可享40%折扣：旅客可享符合資格航次的折扣。

- 最高可享1000元船上消費額度：可在郵輪航行期間額外使用。

- 免費陽台艙升級：有機會透過促銷升等獲得陽台艙房。

- 兒童免費搭船：符合資格的兒童可享免費郵輪票價。

預訂窗口為2026年11月16日至27日。預訂範圍涵蓋2027年全年假期，包括春假、暑假和寒假出發等日期。

豐富的出發日期選擇對那些希望從離家較近的地方開始度假的美國家庭來說尤其重要。

MSC特別推薦從加爾維斯頓(Galveston)、卡納維拉爾港(Port Canaveral)和邁阿密港(Port Miami)出發的航線，以及從西雅圖出發的阿拉斯加航線。

為了讓消費者更明確了解此次促銷活動的潛在價值：一個四口之家共享一間陽台艙房，根據具體行程，可享受數千元的郵輪船票和船上消費額度優惠。航線包括：

- 地中海海逸線號(Seascape)：七晚加勒比海郵輪之旅，從德州加爾維斯頓出發，最高可享3100元折扣及船上消費額度。

- 地中海海際線號(Seashore)：四晚巴哈馬群島郵輪之旅，從佛州卡納維拉爾港出發，最高可享1600元折扣。

- 地中海亞美利加號(World America)：七晚加勒比海郵輪之旅，從邁阿密港出發，最高可享4400元折扣。

- 地中海詩歌號(Poesia)：七晚阿拉斯加郵輪之旅，從西雅圖出發，最高可享4500元折扣。

精選行程涵蓋不同時間長度和目的地。地中海海際線號的四晚巴哈馬航線為假期時間有限的家庭提供了一個更短的選擇，而加勒比海航線則從佛州和德州兩大主要郵輪港口出發，提供長達一周的行程選擇。

地中海詩歌號的阿拉斯加航線為旅客提供了除溫暖氣候航線之外的另一種選擇，尤其適合那些希望將家庭郵輪之旅與遊覽阿拉斯加最熱門的風景名勝之一相結合的旅客。