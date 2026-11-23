機票超賣「被拒載」邊疆航空居首 美航半年逾5000人遭取消登機
美國航空因超額訂位仍可合法拒載旅客，2026年上半年邊疆航空拒載率最高，美航則以5247人居拒載總數之冠，整體事件較去年同期明顯下降。
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美國航空因超額訂位仍可合法拒載旅客，2026年上半年邊疆航空拒載率最高，美航則以5247人居拒載總數之冠，整體事件較去年同期明顯下降。
購買機票並收到訂位確認，不代表旅客一定能順利登機。美國航空公司因航班超額訂位（Overbooking），有權拒絕部分旅客登機。根據度假租賃公司Bearadise分析美國交通部（DOT）2026年上半年數據，邊疆航空（Frontier Airlines）每1萬名乘客中，約有1.42人遭非自願拒絕登機，發生率居美國航空業之首；不過，以實際人數計算，美國航空（American Airlines）半年共有5247名旅客遭拒載，為所有受調查航空公司最多。
Travel + Leisure報導，航空公司為避免航班座位空置，經常超額銷售機票，當實際報到乘客超過可用座位時，便可能拒絕部分已購票旅客登機。這種做法受到美國交通部規範，雖然合法，卻可能打亂旅客的整個行程。
Bearadise根據2026年1月至6月美國交通部資料進行分析，邊疆航空期間共有2475名旅客遭非自願拒絕登機，每1萬名乘客約有1.42人，雖然排名第一，但情況已較2025年同期改善，當時每1萬名乘客有2.79人遭拒載。
排名第二的是精神航空（Spirit Airlines），每1萬名乘客有0.91人遭拒載。不過，精神航空因2年內第2次申請《破產法》第11章破產保護，加上伊朗戰爭推高燃油價格，已於2026年5月停運。
美國航空排名第三，每1萬名乘客有0.52人遭拒載，但由於航班規模及乘客數量龐大，實際遭拒載人數達5247人，遠高於其他航空公司。
其後依序為阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、捷藍航空（JetBlue）、西南航空（Southwest Airlines）及聯合航空（United Airlines）。達美航空（Delta Air Lines）與忠實航空（Allegiant Air）則通報，2026年上半年沒有非自願拒絕旅客登機的紀錄。
整體而言，報告統計的9家美國航空公司，2026年上半年共有8975起非自願拒絕登機事件，較2025年同期的12420起明顯減少。
航空公司通常會先詢問是否有旅客願意自願放棄座位，以換取旅行抵用券或其他補償。如果沒有人願意配合，航空公司才可能挑選旅客取消登機資格。較容易被選中的包括最後辦理報到手續的乘客、購買基本經濟艙等較低票價艙等的旅客，以及尚未取得指定座位的人。航空公司常客計畫的高階會員，遭拒載的機率則相對較低。
根據美國交通部規定，多數遭拒絕登機的旅客有權獲得補償。若搭乘美國國內航班，因拒載導致抵達目的地延誤1至2小時，旅客可獲得單程票價200%的補償；若延誤超過2小時，補償則提高至單程票價的400%。不過，航空公司可依機票價格設定補償金額上限。
根據Bearadise分析美國交通部2026年上半年資料，邊疆航空每1萬名乘客約有1.42人遭非自願拒絕登機，拒載率居美國航空業之首，且較2025年同期已有改善。 美國航空每1萬名乘客遭拒載僅0.52人，排名第三，但因航班規模與乘客總量龐大，半年累計仍有5247人被取消登機，成為所有受調查航空公司中最多。 美國交通部規定，多數遭非自願拒載旅客可獲補償；國內航班若延誤1至2小時，可領單程票價200%，若延誤超過2小時，補償可提高到400%，但航空公司可設上限。
精華 FAQ
根據Bearadise分析美國交通部2026年上半年資料，邊疆航空每1萬名乘客約有1.42人遭非自願拒絕登機，拒載率居美國航空業之首，且較2025年同期已有改善。
美國航空每1萬名乘客遭拒載僅0.52人，排名第三，但因航班規模與乘客總量龐大，半年累計仍有5247人被取消登機，成為所有受調查航空公司中最多。
美國交通部規定，多數遭非自願拒載旅客可獲補償；國內航班若延誤1至2小時，可領單程票價200%，若延誤超過2小時，補償可提高到400%，但航空公司可設上限。
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