德國柏林御林廣場（Gendarmenmarkt）的聖誕市集，民眾正走過各個攤位。路透

AI摘要 文章摘要整理： 造訪歐洲聖誕市集前，應提早預訂、避開人潮高峰，並保留彈性探索小城與鄉間市集，同時準備現金與保暖裝備，避免7個常見錯誤。

隨著氣溫逐漸下降，歐洲許多城鎮的廣場在閃爍的燈光、古色古香的小攤位，以及各式傳統工藝與美食中煥發活力，來自世界各地的遊客紛紛前往德國 、法國與奧地利，體驗舉世聞名的聖誕市集。漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，如果正計畫前往這些地方，事先做好功課十分重要。德國旅遊業者梅茲-托利弗（Eva Metz-Tolliver）表示，市集在周末會非常擁擠，建議旅客在傍晚時分或平日前往。旅遊品牌創辦人多納霍（Amanda Donaho）表示，關鍵在預留空間，雖然可以預先規劃幾項行程，但也要留出自由時間，手拿一杯熱飲漫步探索。以下是梅茲-托利弗、多納霍以及另外兩位旅遊顧問分享造訪歐洲聖誕市集時應避免7個常見的錯誤。

1. 行程預訂得太晚

別等到11月底才開始規劃歐洲聖誕市集之旅，屆時住宿選擇可能所剩無幾。旅遊顧問克特斯（Sally Kertes）表示，飯店、旅遊團與河輪行程在這個季節非常熱門，通常早早就預訂一空，為了避免心儀的住宿和行程落空，宜盡早預訂。

2. 在聖誕節 當天（或之後）造訪

在歐洲度過聖誕節甚至待到新年，固然是個好主意，但旅遊業者薩達蘭加尼（Sangeeta Sadarangani）建議，聖誕市集最好盡早造訪，而非拖到最後；多數聖誕市集在11月開幕並持續至12月，而在聖誕節前夕（約12月的第二周）是市集最精彩的時候，每個攤位都開放營業，節日氣氛也達到巔峰。

3. 僅探索大城市與知名市集

雖然法國史特拉斯堡的Christkindelsmärik與維也納的Wiener Christkindlmarkt是歐洲較為知名的兩大聖誕市集，但不必局限於大城市。多納霍指出，很多時候，當偏離主流路線，前往較小的城鎮時，會發現真正的寶藏就在那裡；不妨留出時間，去探訪那些能提供獨特節日體驗的村莊。薩達蘭加尼補充說，一些最美麗的市集就在鄉間，那裡有趣且獨特的商品在市中心是絕對看不到的；例如若以維也納為據點，可以花一天時間探索薩爾茲堡的聖嬰市集（Christkindlmarkt）。

4. 未兌換當地貨幣

梅茲-托利弗說，雖然大多數攤位都接受信用卡，但像食物和飲料這類小額交易，用現金往往更方便；而且總有可能遇到只收現金的攤位。薩達蘭加尼表示，付現金通常能獲得更優惠的價格，還能討價還價。梅茨-托利弗也分享了一個更務實的理由，她說，手邊備有幾枚歐元硬幣，在使用非免費的公共廁所時總會派上用場。

5. 未攜帶合適衣物與鞋履

前往歐洲聖誕市集打包行李時需有周詳的策略。克特斯表示，端看從哪裡出發，抵達當地時天氣可能會讓人有些不適應；首先應打包保暖衣物、多層次穿搭，以及能保持身體乾爽的外套，帶上適合不同溫度的多層次衣物。她補充說，冬日下午4點到4點半天色就會變暗，如果打算在市集待到晚上，需要更保暖的衣物。她還建議穿著包頭且鞋底堅固的鞋子，保持雙腳溫暖乾燥，是決定這一天是愉快還是不舒服的關鍵，而且鵝卵石街道可能會結冰變滑；指套式手套是另一必備品，方便在攤位上付款，並輕鬆享用熱紅酒。

6. 安排過多行程

多納霍表示，旅客常犯的一個錯誤是，試圖在一次旅程中安排過多行程。雖然利用歐洲便捷的鐵路系統從一個聖誕市集轉到下一個確實令人心動，但建議放慢腳步，不妨專注於一個地區，在整個旅程中僅規劃一到兩個據點。

克特斯也勸阻那種因社群媒體引發的「害怕錯過」（FOMO）、不停奔波的心態。她表示，挑選二至三座城市，在每座城市參觀幾個市集；根據在歐洲停留的時間，她建議每周最多造訪兩座城市，並各安排一到兩次當日往返行程。不過，若想盡可能造訪多地聖誕市集，不妨選擇河輪，這樣便能在一次旅程中遊覽多個國家與小鎮市集。

7. 設定不切實際的期望

無論季節、目的地或活動為何，多納霍表示，另一個常見的錯誤是，帶著過於具體的期待，反而錯過了眼前的風景。她指出，旅行最美好的部分，正是那些無法預先規劃的時刻；順其自然，視需要調整計畫，並將這些變化視為探索的契機，而非阻礙。