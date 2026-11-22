飛機上乘客爭執示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 飛機上若發生乘客衝突，空服員先安撫與隔離雙方，最終仍由機長決定是否報警、轉降，滋事者還可能遭FAA重罰與刑事追訴。

飛機在3萬英尺高空若發生乘客爭執，甚至演變成肢體衝突時，究竟由誰決定如何處理？

Travel + Leisure報導，機組人員受過專業訓練，負責安撫乘客、隔離衝突雙方及通報狀況，但機長對飛機及機組人員擁有最終指揮權，可決定是否要求警方在飛機降落後到場，甚至改變航線緊急轉降。

英國飛機維修技術員、前空服員凱特 琳恩（Kate Lynn）表示，外界經常將空服員視為「空中服務生」，但這並不能反映他們真正的工作內容。空服員除了提供服務，也必須接受火災、緊急撤離、醫療事故及乘客滋事等突發狀況的訓練。

瑞安航空（Ryanair）空服員羅托洛（Naomi Rotolo）指出，化解衝突是空服員初始訓練及每年定期複訓的重要內容。面對乘客爭執，機組人員必須保持冷靜，以平穩、低沉的語氣溝通，先聆聽雙方說法，再提出清楚且有禮貌的指示。

如果爭執演變成肢體衝突，空服員會在確保安全的情況下，嘗試將雙方隔開，要求其他乘客留在座位上，並通知座艙長或資深空服員，以及機長。

羅托洛表示，機組人員會明確警告乘客停止不當行為；如果對方仍不配合，就會通知執法機關，要求警方在飛機抵達後接機處理。

至於誰有權決定下一步行動，琳恩強調，儘管空服員接受過完整訓練，最終仍由機長拍板。根據美國航空相關規定，飛行期間機長是飛機及機組人員的指揮者，對其他機組成員及其職務擁有完整控制權與指揮權。

羅托洛說，機組人員負責向機長報告機艙內發生的情況，再由機長決定是否要求警方在飛機降落後到場。

嚴重的乘客衝突甚至可能改變航班行程。琳恩指出，乘客滋事可能導致警方在目的地機場等候，也可能迫使飛機轉降其他機場。羅托洛補充，如果發生暴力事件、乘客拒絕遵守安全指示，或機組人員無法確保剩餘航程安全，都可能成為轉降原因。

在美國，機上滋事的後果也可能遠超過航班延誤。美國聯邦航空總署（FAA）可對每項違規行為提出最高4萬3658美元罰款，單一事件也可能涉及多項罰款；情節符合條件時，FAA還會將案件移交聯邦調查局（FBI）。

根據美國聯邦法律，如果乘客攻擊或恐嚇機組人員，並妨礙其執行職務，最高可被判處20年徒刑。此外，滋事乘客也可能失去美國運輸安全管理局（TSA）的PreCheck快速安檢資格，甚至遭航空公司列入拒絕搭載名單。