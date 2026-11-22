佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場（FLL）在美國假期出行最糟機場排名中居首；圖為一架聯合航空客機降落於美國佛羅里達州勞德代爾堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale - Hollywood International Airport）後正在滑行。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 研究顯示，美國假期出行最糟機場由佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場再度奪冠，而休士頓喬治布希洲際機場延誤率最低。

準備從佛州 出發的旅客，假期最好提早抵達機場。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，旅遊指南網站LocalsInsider.com的一項研究顯示，佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場（FLL）在美國假期出行最糟機場排名中居首，有36.3%的出發航班遭延誤或取消，這也是該機場連續第2次登上榜首。

研究以去年感恩節到新年期間的班機為對象，統計預定出發卻遭取消，或延誤15分鐘以上的航班。LocalsInsider.com在研究中寫道：「從冬季天氣到繁忙航廈，假期出遊可能是一年中壓力最大的時候，而且依最新航班資料，假期出行正變得更難以預測。」

排名第2的是三地並列：加州 的奧克蘭舊金山 灣區機場（Oakland San Francisco Bay Airport，OAK）、舊金山國際機場（SFO），以及棕櫚灘的唐納川普總統國際機場（PBI）。根據研究，3座機場的假期航班延誤或取消比率都是34.2%。聖地牙哥國際機場（SAN）以32.5%排第5。

在榜單另一端，休士頓喬治布希洲際機場（IAH）表現最好，只有19.1%的航班延誤或取消，鹽湖城國際機場（SLC）以20.6%緊接在後。

LocalsInsider.com的研究，是分析美國運輸統計局（Bureau of Transportation Statistics）針對美國本土50座最繁忙機場的資料。

該公司指出，2025年假期期間，全美所有出發航班有27%遭延誤或取消，較前一年增加21.5%。當時在感恩節前，美國政府停擺，聯邦航空總署（FAA）還下令全美40座主要機場緊急減少航班，讓假期出行更加混亂。

研究也發現，當年約71%的延誤，是因為班機晚到，或航空公司本身的問題，例如機組人員與維修。

依據美國運輸部（DOT）的說明，航空公司取消班機時，旅客一般有權獲得退款。但延誤的情況較複雜，各家航空公司的做法也不同。例如達美航空、聯合航空與美國航空等多家大型業者，在重大延誤時，會免費替旅客改搭合作航空公司的班機，西南航空、邊疆航空（Frontier Airlines）與Allegiant Air則不會。