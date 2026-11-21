想暫時放下手機，甚至在下次旅行完全「數位排毒」的人，有一項新研究列出了幾座美國城市，既有滑手機以外的好去處，花費又不高。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一項比較美國城市住宿、餐飲與免費活動的分析顯示，克里夫蘭最適合數位排毒，兩天花費最低，前十名城市也多有豐富公園與免費景點。

查看電郵、滑社群媒體 、查路線，度假時不知不覺就盯著螢幕好幾個小時。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，想暫時放下手機，甚至在下次旅行完全「數位排毒」的人，有一項新研究列出了幾座美國城市，既有滑手機以外的好去處，花費又不高。

這項分析由眼鏡品牌Overnight Glasses發布，比較美國熱門城市的旅館房價，餐點、飲料、咖啡與電影票的價格，以及餐廳、咖啡館、公園與免費活動的數量。

俄亥俄州 克里夫蘭（Cleveland）居冠，兩天行程預估花費1092美元，旅館平均每晚123美元，一頓餐廳餐點約17.5美元。市內有逾100座公園、1600多處餐飲場所。遠離螢幕的周末，可沿伊利湖畔的艾奇沃特公園（Edgewater Park）散步，逛歷史悠久的西區市場（West Side Market）的生鮮與特色美食攤位，或參觀一般票免費的克里夫蘭藝術博物館（Cleveland Museum of Art）。

第2名與第3名分別是密蘇里州聖路易（St. Louis）與賓州費城（Philadelphia），周末預估花費分別為1115美元與1140美元。聖路易的旅客可在森林公園（Forest Park）消磨大半天，園內有免費的聖路易藝術博物館與聖路易動物園。費城對歷史迷特別有吸引力，免費景點包括自由鐘中心（Liberty Bell Center）、艾佛瑞斯巷（Elfreth's Alley），以及費城藝術博物館外著名的「洛基階梯」。研究也找出全市近150項免費活動，旅館房價平均每晚127美元。

喜愛音樂的旅客，也許偏好名列第4的田納西州曼菲斯（Memphis），周末預估花費1146美元。可沿比爾街（Beale Street）探索城市的音樂傳統，或造訪斯塔克斯美國靈魂樂博物館（Stax Museum of American Soul Music），再前往湯姆李公園（Tom Lee Park）欣賞密西西比河景色。第5名是俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati），周末花費約1160美元，旅客可逛歷史悠久的芬利市場（Findlay Market）的美食攤位、探索萊茵河上區（Over-the-Rhine）的商店與餐廳，或漫步斯莫爾河濱公園（Smale Riverfront Park）。

依Overnight Glasses的排名，美國最省錢的10個無螢幕周末城市，依序為：克里夫蘭1092美元、聖路易1115.18美元、費城1140.08美元、曼菲斯1146.18美元、辛辛那提1159.78美元、猶他州鹽湖城（Salt Lake City）1194.62美元、印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）1206.76美元、新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）1253.88美元、賓州匹茲堡（Pittsburgh）1285.42美元，以及德州聖安東尼奧（San Antonio）1289.59美元。