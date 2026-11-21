在國外弄丟護照，是許多旅客最怕遇到的事；示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊編輯麥克布萊德在哥斯大黎加差點遺失護照後，重新檢討保管方式，列出追蹤器、護照套、護照錢包與防盜側背包等5項防護裝備。

在國外弄丟護照 ，是許多旅客最怕遇到的事。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）副編輯麥克布萊德（Amelia McBride）撰文分享，她去年獨自出國時弄丟護照，險些受困國外。事後她決定重新檢討護照的保管方式，並列出五項打算添購的防護裝備。

麥克布萊德說，當時她受邀與幾位記者前往哥斯大黎加，參觀一處位於山邊雨林之間的豪華生態度假村Origins Lodge，並住在開放式別墅。護照不見之前，她正享受園區的景致與養生行程。事發時，距離返程班機只剩2天，她卻想不起離開機場後，最後一次看到護照是什麼時候。

所幸護照沒有被偷，也沒有遺落在雨林深處。度假村的工作人員，在機場接駁車的後座找到了護照，就在她遺留的位置。

她說，這本護照她已持有並使用近9年，過去旅行從未遺失，但沒有更完善、更安全的保管機制，就像玩火。她自承，過去習慣把護照隨手丟進後背包，往好處想也只能說是不夠謹慎。為避免日後再度慌亂，她打算添購能讓護照更安全、更容易找到的裝備。

第一項是小型追蹤器

這類小圓片相當於迷你定位器，能把位置資訊直接傳到手機，設定簡單，只要與手機的尋找功能配對即可。她先前曾把追蹤器放在汽車上，在擁擠的停車場更容易找到車，卻從沒想過也該幫護照配一個。

第二項是可放追蹤器的護照套

她看上一款壓紋護照套，內建防盜刷（RFID）遮蔽層，可防止小偷讀取信用卡與金融卡內的資料。這款護照套有4個卡片夾層、1個放機票的口袋與鬆緊帶扣環，背面還有專門放追蹤器的夾層。

第三項是薄型追蹤器卡片

她對現有的護照套有感情，捨不得換掉，這種矽膠材質的卡片尺寸與信用卡相同，可以直接夾在護照與護照套之間，或放進錢包。

第四項是防盜刷護照錢包

她的皮革對折護照夾已經脫線，卡片夾層鬆弛，原本透明的證件夾層也變得模糊。她打算換成最多可放5本護照的錢包，適合全家出遊，備有9個卡片夾層、1個放現金與零錢的拉鍊口袋、1個透明證件夾層，以及大到能放手機的外側口袋。錢包以拉鍊封口，外層是防水、防撕裂的材質。

第五項是防盜側背包

她說，回想起來，自己會這麼容易弄丟護照並不意外。下一趟旅程，她打算改把護照放進防盜皮革側背包，外側拉鍊口袋的卡片夾層同樣有防盜刷功能，主袋夠大，能裝下長程飛行所需的物品，背面隱藏式拉鍊口袋的大小則剛好放得下護照。她說，把重要物品都帶在身上，心裡踏實許多。