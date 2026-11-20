商務艙示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 商務艙雖提供高級服務，但專家提醒乘客仍須保持安靜、適量飲酒、尊重他人，並避免邋遢穿著與不禮貌行為。

搭乘飛機商務艙享有平躺座椅、精緻餐點、大尺寸螢幕及免費高級酒類等服務，但付出高額票價，不代表可以忽略基本禮貌。多名禮儀專家指出，商務艙乘客往往被期待展現自律與自重，包括控制談話音量、適量飲酒、避免製造噪音，以及尊重空服員與其他乘客。

旅遊媒體Travel + Leisure報導，禮儀專家網站Etiquette Expert創辦人Jo Hayes指出，商務艙乘客應保持安靜、低調，飲酒適量並留意談話音量。她列出多項不受歡迎的行為，包括：

1. 大聲聊天： 避免在機艙內高聲交談，影響其他乘客休息。

2. 過量飲酒： 即使機上提供免費高級酒類，也應適量飲用，避免酒後失態。

3. 使用擴音播放手機音訊： 播放影片或音樂必須使用耳機，不應讓其他乘客被迫聆聽。

4. 在機艙內打電話： 避免進行私人或工作電話交談，打擾周遭乘客。

5. 留下食物及垃圾： 用餐後應整理座位周圍，不要將垃圾或食物殘渣留在座位上。

6. 對空服員態度不禮貌： 不應因為支付較高票價，就對機組人員頤指氣使。

7. 穿著邋遢： 避免穿著破舊T恤、過於隨便的服裝，應保持整潔。

8. 忽略服裝禮儀： 部分專家建議避免穿著運動服、超短褲、過於暴露的服裝及夾腳拖鞋。

不過，禮儀專家Sheree N. Bryant Sekou認為，現代搭機不再要求乘客刻意盛裝打扮，但商務艙仍經常可見準備參加商務會議或正式活動的旅客。她建議，拿不定主意時，選擇「整潔、舒適又不失正式感」的休閒服裝。

Hayes則主張標準應該更嚴格，認為商務艙不應穿著邋遢，運動服、短褲及夾腳拖鞋都不適合，乘客應以得體穿著及行為尊重這個空間、其他旅客及自己。

《Were You Raised By Wolves?》Podcast共同主持人Nick Leighton則提醒，購買商務艙機票「不代表你的身分地位就比較高」。他強調，飛機上的基本禮儀適用所有乘客，無論坐在哪個艙等，都必須顧及周遭的人。他舉例，商務艙座位空間較大，乘客或許不必為了共用扶手發生爭執，但絕對不能不戴耳機就大聲播放手機影片。