行李員熟悉飛機裝載流程，看過各式各樣的旅行小妙招，也很清楚哪些過時的配件其實對打包毫無幫助。（unsplash／Zero Vo）

AI摘要 文章摘要整理： 行李員建議旅客淘汰束帶、箱套與傳統吊牌等過時配件，改用更耐用的箱型、壓縮收納袋、搬家袋與隱私型吊牌，以提升託運安全與辨識度。

不論是託運行李，還是只帶隨身包與登機箱，許多旅客都有一套自己的打包習慣與行李配件組合，認為這樣能讓物品安全、穩固又容易辨認。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，行李員熟悉飛機裝載流程，看過各式各樣的旅行小妙招，也很清楚哪些過時的配件其實對打包毫無幫助。

行李員班傑明喬登（Benjamin Jordan）說，他在工作中常看到幾種值得淘汰的常見旅行配件，並提供替代做法，讓旅客無論前往何處都能更順暢。

一、行李束帶→改用鉸鏈扣式行李箱

行李束帶過去被視為能把行李箱牢牢綑緊、在行李提領處易於辨認的聰明做法，但喬登說，這不僅已經過時，還可能卡進機場的輸送系統。他說：「行李束帶流行了很久，用來防止拉鍊壞掉時行李箱整個打開，但事實上，這些束帶常被卡在輸送系統裡，或與其他行李纏在一起。很多束帶甚至撐不過整趟旅程就掉了。」

如果擔心行李塞太滿導致拉鍊裂開，他建議改用鉸鏈加扣環式的行李箱，不要用拉鍊款。這類設計沒有拉鍊爆開的風險，就不必依賴束帶。若想讓行李在提領處更醒目，可改用顏色鮮豔的把手包覆套。

二、可擴充行李箱→改用壓縮收納袋

愛多帶的人可能仰賴可擴充行李箱增加空間，但喬登不建議，因為這容易讓人塞到極限，損害行李箱的結構。他說：「我知道每個人都想帶齊所需物品，也知道第二件行李的託運費很高，但過度打包、把箱子撐開，常導致拉鍊壞掉、輪子損毀、把手脫落。」

他建議改用壓縮收納袋，減少厚重衣物的體積，並說：「我建議用收納袋和真空袋，有條理地打包，但一定要準備能在回程前重新封口的方式。」

三、行李箱套→改用大型搬家袋

行李箱套一向被當作老派的防水、防護做法，但喬登說，他幾乎沒看過「合身或不會脫落」的箱套。他說：「它們看起來是好主意，但實際效果不好，還很容易卡進輸送帶。」

不必為了保護行李外觀而犧牲箱子，答案可能家裡就有。喬登說：「想保護行李不受天氣影響、不被撐爆，或避免沾到臭蟲，我建議把整個託運行李箱放進大型搬家袋。」

四、舊式行李吊牌→改用保護隱私的吊牌

不論託運或帶登機箱，掛上行李吊牌，萬一行李在登機門被要求託運或遺失，都有幫助。但喬登說，傳統吊牌會讓個人資料暴露在路人眼前。如今吊牌設計不斷進步，旅客可以標示行李，又不必暴露住址與電話。

他說：「現在有一種智慧行李吊牌，航空公司可掃描QR碼取得你的資料，資料不會外露。」