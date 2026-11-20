搭機示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 空服員指出，飛機上最冷的位置通常是緊急逃生出口排，尤其靠窗座位更容易受寒，旅客搭機時最好自備外套或毛衣。

搭飛機想睡得舒服，選座位除了考量腿部空間，也得留意溫度。資深空服員指出，機艙內溫度並非每個位置都相同，其中最冷的區域通常是緊急逃生出口排，而當中靠窗座位尤其容易受寒，建議旅客搭機時多帶一件外套或毛衣。

旅遊網站Travel + Leisure報導，飛機客艙溫度會受到室外氣溫、乘客人數、日間或夜間航班，以及登機、起飛、供餐和降落等飛行階段影響。瑞典籍空服員穆克（Seraina Murk）表示，當飛機停留在高溫潮濕的地區時，機組人員通常會先將客艙溫度調低，但起飛後可能因忙於機上服務，而忘記將溫度調回正常水平。

德國康多航空（Condor Airlines）資深空服員葛拉布納（Jessica Grabner）表示，每個人對溫度的感受不同，機組人員的目標是讓大多數乘客從登機到抵達都能感到舒適。

不過，葛拉布納、穆克，以及美國聯合航空（United Airlines）空服員凱倫（Karen M.）和吉納維芙（Genevieve P.）一致指出，機艙最冷的地方通常是緊急逃生出口排。

其中，出口排靠窗座位更是最容易感到寒冷的位置，原因是座位緊鄰機艙門，且窗戶上方天花板設有通風口，會持續輸送新鮮空氣及循環空氣。

穆克也指出，機艙後方通常是最溫暖的區域，主要是因為乘客較集中，人體散發的熱量也較多。

如果旅客在機上感到太熱或太冷，葛拉布納表示，空服員通常樂意協助改善情況，包括調整個人座位上方的出風口、視情況調整客艙整體溫度、提供毛毯，或在有空位且不影響飛機重量平衡的情況下，協助旅客更換座位。

不過，毛毯是否能提供，仍取決於旅客搭乘的艙等及機上備品數量。曾有旅客在飛機上向空服員索取毛毯，卻被告知毛毯僅供頭等艙乘客使用，空服員因此建議，若坐在機艙較冷的位置，最好自行準備保暖衣物。