荷美郵輪（Holland America Line）將一條百年歷史的貿易航線變成將近一個月的亞洲郵輪行程，這趟郵輪之旅將於2029年1月3日啟航。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 荷美郵輪將以歐羅丹號於2029年1月3日推出27天亞洲航程，重走古老貿易路線，造訪7國13港並停靠高雄，主打深度旅遊體驗。

荷美郵輪 （Holland America Line）將一條百年歷史的貿易航線變成將近一個月的亞洲郵輪行程，這趟郵輪之旅將於2029年1月3日啟航，由「歐羅丹號」（Eurodam）郵輪執航，該船在雙人房配置下，可搭載2104名旅客，行程將造訪7個國家、停靠13個港口，其中包括台灣高雄。

今日美國（USA Today）報導，這趟名為「咖啡、茶與香料之路傳奇之旅」（Coffee, Tea & Spice Route Legendary Voyage）為期27天，靈感來自約15世紀的香料貿易，將在新加坡 出發和返回。

這條航線宣布的時間點，正值亞洲郵輪旅遊需求日益增長之時。根據國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）最新的「郵輪產業現況報告」（State of the Cruise Industry Report），2025年亞洲的郵輪旅客人數比前一年增加了將近20%。

荷美郵輪的航線規劃與船隊調度副總裁格里格斯比（Paul Grigsby）對今日美國表示，有的時候最好的新航線就是非常古老的路線，他們研究了數百年前在這個區域載運咖啡、茶和香料船隻的路線，發現其中蘊藏著精采絕倫的故事。

這條航線停靠港口包括印尼亞加達的丹戎不碌港（Tanjung Priok）、印尼爪哇島的三寶壟。在馬尼拉，乘客可以了解當地的貿易歷史與菲律賓咖啡文化，在高雄則能品茗。旅程也包括在峇里島、香港和越南富美市（Phu My）停留過夜。

格里格斯比說，他們的顧客希望能更深入探索該地區，並在這些地方擁有充裕的時間，真正體驗當地的風情，而這也是他們傾注心血增加停靠港口、發掘能帶領乘客造訪的新地點，並安排更多過夜停留或延長停靠至深夜的行程，他們也在探索各種不同的方式來組合這些目的地，因為對於曾造訪過亞洲的旅客而言，第二次或第三次重遊時或許會希望獲得全然不同的體驗。

船上活動也呼應航線主題，郵輪和美國加州精品有機茶品牌Art of Tea及荷蘭百年咖啡品牌Beukenhorst合作，共同規劃相關活動；Beukenhorst就是為荷美郵輪生產其專屬咖啡系列「1873咖啡」（1873 coffee）的烘焙商。

今日美國在新聞刊登前尚未取得該航線的具體價格資訊，但根據荷美郵輪官網，2028年1月4日從新加坡出發返回的26天亞洲航程，雙人房每人費用起價為3434元，價格已包含稅金和各項費用；荷美郵輪的票價涵蓋了住宿、娛樂活動、船上多數餐點及其他項目。