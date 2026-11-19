正式入住時間之前抵達飯店並不失禮，但禮貌地詢問能否提早入住，與預期房間理所當然已備妥，是兩回事。飯店示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

AI摘要 文章摘要整理： 旅客若提早抵達飯店不必緊張，先提前通知並保持彈性最重要；若想保證一到就能入住，最穩妥的方法是多訂前一晚。

長途飛行落地、取了租車 ，趕到飯店卻發現離入住時間還有3小時，是不少旅客都遇過的情況。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，在正式入住時間之前抵達飯店並不失禮，但禮貌地詢問能否提早入住，與預期房間理所當然已備妥，是兩回事。

該雜誌訪問了亞利桑納州 斯科茨代爾阿德羅度假村（Adero Scottsdale Resort）客房部主任加維奧拉（Sherein Gaviola），請她說明提早抵達要注意什麼、房間為何不一定能提早提供，以及如何善用等待入住的時間。

加維奧拉說，提早抵達的旅客非常普遍，度假村歡迎旅客隨時抵達，但這不代表房間能立刻入住。她認為，旅客最好事先溝通行程。「最好的做法是在入住日之前，先告訴我們抵達時間，我們就能記在訂房資料上，盡一切可能提早備好房間。」她說。

即使提前通知，也不保證房間一定能提早準備好，但至少能讓工作人員預作安排。各家飯店的提早入住規定也不同，有的免費通融，有的收費，有的則要求旅客等到規定時間才能入住。

很多人以為，前一位旅客已經退房，房間就該準備好了，但幕後的作業遠不只更換床單。加維奧拉說：「空房不代表已經完整整理完畢，可能還在等深層清潔、更換布巾、設備維修，或是交給櫃檯前的最後品質檢查。」她說，即使乍看之下已經整理好，沒有達到標準，也不會交給旅客。在她任職的度假村，客房清潔、工程與餐飲等多個部門都要合作，才能備好迎接旅客的房間。尤其在旅遊旺季，同一天可能有大量旅客退房與入住，更要體諒。

房間沒準備好，不代表假期得暫停。許多飯店都提供行李寄放，也開放部分設施在入住前使用。加維奧拉說，工作人員會妥善保管行李並發給行李寄放單，旅客可以在等待期間使用游泳池、餐廳與度假村其他設施。以她任職的度假村為例，旅客可使用網球與匹克球場、健康課程，甚至園區內的登山步道，並免費租借匹克球拍、網球拍與球。不過，並非每家飯店都提供相同設施，也不是每家都允許旅客在正式入住前使用，建議先向櫃檯詢問。

如果旅客想外出走走，不必一再回來確認房間好了沒有。加維奧拉說，若房間還沒準備好，飯店會代為保管行李，並留下旅客的手機號碼與電子郵件，房間一準備好，就會馬上以簡訊或電郵通知，旅客可以安心去吃午餐或逛逛附近街區。

至於提早入住最大的錯誤，加維奧拉說，是沒有事先詢問，就自行假設或要求某個特定的提早時間。房間能否提早提供，取決於前一晚的退房與住房狀況。她建議旅客在入住前幾天聯絡飯店，並對抵達時間保持彈性。

如果一早就必須進房，有一個值得考慮的做法。加維奧拉建議，若需要保證提早入住，最保險的方式就是多訂前一晚。雖然多花一晚住宿費不太理想，但如果搭乘紅眼航班抵達、帶著年幼孩子同行，或下午前需要休息，這筆錢可能很值得。但要記得與飯店確認抵達時間，以免訂房被誤認為「未到」（no-show）而遭取消。