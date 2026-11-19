南美唯一的豪華臥鋪列車「貝爾蒙安地斯探險家列車」（Belmond Andean Explorer）。（圖／有行旅提供）

有些地方，總被一座世界遺產定義。秘魯，正是。

秘魯真正迷人的，不只是馬丘比丘，而是通往馬丘比丘的每一段風景。

太平洋海岸、三千公尺以上的高地、印加聖谷與的的喀喀湖，彼此擁有截然不同的氣候與節奏，有行旅旅行社總經理何智綺表示，旅行秘魯最好的方式不是一路趕車，而是讓身體與風景一起慢慢適應。

有行旅《秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車》旅程以兩段國內航班串聯城市，利馬至庫斯科，阿雷基帕至利馬，減少長時間的公路移動，再搭乘兩列 Belmond 豪華列車，完成最值得收藏的鐵道篇章。

從馬丘比丘返程的「海勒姆賓厄姆號列車」（Hiram Bingham），保留二十世紀黃金年代列車旅行的優雅；南美唯一的豪華臥鋪列車「貝爾蒙安地斯探險家列車」（Belmond Andean Explorer），從普諾啟程，帶著旅人緩緩穿越雪山、高原、湖泊與牧場。

旅程穿梭秘魯大城，重點城市利馬、庫斯科、聖谷，安排貝爾蒙三大頂級飯店，深度連泊；美食饗宴挑選世界 50 最佳餐廳，將秘魯傳統食材與創新烹飪技藝融合，讓世界見證高原、海岸與雨林的味覺奇蹟。從頂級饗宴到傳統佳餚，讓旅人們留下令人回味無窮的印象。

有行旅《秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車》15天12夜旅程，2027年5/12-5/26，詳細旅程，請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9vgjub；或來信聯繫：[email protected]