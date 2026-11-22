波士頓以北地區在雪中過節的機率明顯更高。示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： AccuWeather指出，今年東岸白色聖誕機率偏低，緬因州與部分北方地區較有機會，西部高海拔與洛磯山脈中部則更適合追雪度假。

年底假期開始倒數，隨著11月的到來，閃爍的聖誕燈飾逐漸出現街頭，秋季裝飾讓位給蝴蝶結與綠葉，而對降雪的期待也取代了觀賞秋葉的興奮。漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，隨著年底漸近，沒有什麼比在聖誕節 早晨醒來，發現窗外覆蓋著一層新雪更令人開心了；但對於希望今年能體驗白色聖誕節的東岸民眾來說，可能性並不高。

天氣預報網站AccuWeather氣象學家帕斯特洛克（Paul Pastelok）表示，身處東岸、特別是在95號州際公路沿線及其周邊地區，聖誕節當天地面積雪的城市將不多見；以氣候學角度分析，從佛羅里達州 北部到波士頓一帶，白色聖誕節的平均發生率最多僅25%。此外，12月大西洋沿岸的水溫通常略高於正常水平，無法為這個時節的風雪創造理想的條件。

不過，波士頓以北地區在雪中過節的機率明顯更高，雖然仍不及近年程度。帕斯特洛克指出，緬因州沿海大部分區域機率超過50%，進入內陸，機率更升至75%以上。他列舉了新罕布夏州 的樸茨茅斯（Portsmouth），以及緬因州的波特蘭（Portland）、布倫瑞克（Brunswick）、羅克蘭（Rockland）、奧古斯塔（Augusta）、班戈（Bangor）、巴港（Bar Harbor）和路易斯頓（Lewiston）等地，並補充說，內陸地區降雪的可能性更高。去年，一場於12月23日至24日席捲緬因州的暴風雪，讓該州許多地區迎來白色聖誕節，部分地區積雪甚至超過一英尺。

當然，越接近聖誕節，氣象數據的準確性也越高。帕斯特洛克說，現在預測單日天氣存在風險，他們可以根據研究和預報模型觀察趨勢並提供參考，但從10月下旬開始，單日預報的可靠性會較低。

東海岸的其他地區要如何才能迎來白色聖誕呢？根據帕斯特洛克的說法，必須有幾項氣象條件同時滿足：在聖誕節前後或稍早逼近的風暴前方，需有更大的冷氣團來抵消海洋暖化；進入12月時海水溫度低於平均值；隨著風暴路徑向南延伸，冷空氣南下；以及聖誕節期間，北部與南部風暴路徑的相位疊加作用。

不過，上述情況發生的機率極低。帕斯特洛克表示，目前根據研究，尚未觀察到上述任何一項條件會發生，在多數聖嬰現象的年份，聖誕節前後氣溫都創紀錄或接近紀錄的高溫，不是乾燥就是下雨。

若希望在聖誕節早晨醒來看到白雪皚皚的景致，不妨前往西部海拔較高的地區度假。帕斯特洛克建議，選擇冬季初期確實有風暴活動的地區，如西南部與洛磯山脈中部；聖誕節前可能會出現風暴，並留下厚厚的積雪直到節日前夕。