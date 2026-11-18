空服員表示，有一樣東西每位旅客都該開口索取，而且通常是免費提供；照片為示意圖非當事人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，搭機時最該主動索取的免費物品不是毯子或抱枕，而是耳機；多數航空鼓勵使用，部分廉航則不提供，旅客最好自備。

搭機時，即使是經濟艙，旅客也能享有一些免費服務，包括點心、罐裝汽水、基本藥品與急救用品，長程航班還有酒類、枕頭、毯子與餐點。不少航空公司也提供兒童著色本與活動單，讓孩子打發時間。不過「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，空服員表示，有一樣東西每位旅客都該開口索取，而且通常是免費提供：耳機。

一名不願具名的聯合航空 （United Airlines）空服員告訴該雜誌，飛機推離登機門之前，機組人員常會走過走道，詢問是否有人需要耳機。她說，確保周圍的人不被可避免的噪音干擾，是搭機禮儀的基本功，尤其有人正想休息、閱讀或睡覺時。

報導指出，許多美國國內航空公司都鼓勵旅客在使用智慧型手機、筆電與平板等個人電子裝置時，戴上耳機或耳塞。聯合航空近期甚至明訂為規定，旅客若不遵守，可能被請下飛機。

一名西南航空 （Southwest Airlines）空服員透過電郵說，不論在飛機上或任何公共場合，都請用耳機或耳塞。他說，自己甚至曾把私人耳塞借給忘了帶的旅客。

不過，並非所有航空公司都提供這項服務。像西南航空這類沒有椅背螢幕的廉價航空 ，並不提供耳機，旅客得自備。也有航空公司，例如捷藍航空（JetBlue），只對一般經濟艙旅客販售耳機。

即使機上提供的有線耳機，多半能搭配椅背螢幕使用，報導仍建議旅客備一副自己的耳機，或攜帶耳機孔轉接器。部分椅背娛樂系統可用藍牙連線，但多數仍需要單孔或雙孔插頭的線材，或標準的USB-C插孔，最好以此作為預設。

前述聯合航空空服員強調，這正是要善用這項免費福利的原因。她說，機組人員提供的耳機一定相容，雖然音質可能比不上Beats by Dre或旅客愛用的品牌，但至少能放心它可以用到整趟飛行結束。

至於商務艙旅客，座位上一定備有耳機，通常是比經濟艙更高檔的頭戴式款式。唯一的限制是不能帶回家，因為這類耳機多半採用較大的專用插頭，只能搭配機上系統，離開飛機就派不上用場。

報導最後指出，如果上飛機後才發現耳機忘在家裡，不必不好意思，直接請空服員幫忙就行。他們也希望旅客能好好享受旅程，同時不打擾鄰座。