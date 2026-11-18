TSA提醒特定機場旅客手機應開機 違者恐面臨額外安檢
TSA針對部分國際航班旅客提醒，手機與電子設備需保持開機供安檢檢查，否則可能被禁止攜帶上機並面臨額外安檢，鋰電池設備也受託運規範限制。
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TSA針對部分國際航班旅客提醒，手機與電子設備需保持開機供安檢檢查，否則可能被禁止攜帶上機並面臨額外安檢，鋰電池設備也受託運規範限制。
隨著感恩節與聖誕節假期臨近，預計將有大批人潮搭機和家人團聚或出遊。運輸安全管理局（TSA）提醒旅客，來自特定機場的旅客通過安檢時必須將手機保持開機，安檢人員可能會要求打開電子設備，包括手機，未開機的設備將不被允許帶上飛機，試圖攜帶未開機的手機通過安檢的旅客可能會面臨額外安檢。
太陽報（The Sun）報導，TSA最初在2014年實施這項規定，專門針對從國際機場飛往美國的旅客。國土安全部當時表示，他們正在採取新的措施來促進航空安全。
TSA允許旅客將手機放在隨身行李或託運行李中，但對於含有鋰電池的電子設備則有嚴格規定，含有這類電池的設備只能放在隨身行李中，因為它們有火災風險。
聯邦航空總署（FAA）表示，以鋰電池供電的攜帶式電子設備若放在託運行李中，必須完全關機並有保護措施，避免意外啟動或損壞，而備用、未安裝的鋰金屬電池和鋰離子電池都禁止放在託運行李中，應放在隨身行李中。
TSA主要針對從特定國際機場飛往美國的旅客實施這項要求，安檢人員可能會檢查手機與其他電子設備，若無法開機，設備可能不能帶上飛機。 若手機或電子設備無法開機，安檢人員可能拒絕其通過，旅客還可能被安排接受額外安檢，以確認設備安全並符合航空運輸規定。 含鋰電池的電子設備通常應放在隨身行李中，因有火災風險；若放託運行李，設備必須完全關機並做好防護，備用鋰電池則禁止託運。
精華 FAQ
TSA主要針對從特定國際機場飛往美國的旅客實施這項要求，安檢人員可能會檢查手機與其他電子設備，若無法開機，設備可能不能帶上飛機。
若手機或電子設備無法開機，安檢人員可能拒絕其通過，旅客還可能被安排接受額外安檢，以確認設備安全並符合航空運輸規定。
含鋰電池的電子設備通常應放在隨身行李中，因有火災風險；若放託運行李，設備必須完全關機並做好防護，備用鋰電池則禁止託運。
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