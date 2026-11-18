隨著將迎來假期空運載運量高峰，TSA提醒來自特定機場的旅客過安檢時須將手機維持開機，否則可能要額外安檢。機場示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Edwin Petrus）

AI摘要 文章摘要整理： TSA針對部分國際航班旅客提醒，手機與電子設備需保持開機供安檢檢查，否則可能被禁止攜帶上機並面臨額外安檢，鋰電池設備也受託運規範限制。

隨著感恩節與聖誕節 假期臨近，預計將有大批人潮搭機和家人團聚或出遊。運輸安全管理局（TSA）提醒旅客，來自特定機場的旅客通過安檢時必須將手機保持開機，安檢人員可能會要求打開電子設備，包括手機，未開機的設備將不被允許帶上飛機，試圖攜帶未開機的手機通過安檢的旅客可能會面臨額外安檢。

太陽報（The Sun）報導，TSA最初在2014年實施這項規定，專門針對從國際機場飛往美國的旅客。國土安全部 當時表示，他們正在採取新的措施來促進航空安全。

TSA允許旅客將手機放在隨身行李或託運行李中，但對於含有鋰電池的電子設備則有嚴格規定，含有這類電池的設備只能放在隨身行李中，因為它們有火災風險。

聯邦航空總署（FAA）表示，以鋰電池供電的攜帶式電子設備若放在託運行李中，必須完全關機並有保護措施，避免意外啟動或損壞，而備用、未安裝的鋰金屬電池和鋰離子電池都禁止放在託運行李中，應放在隨身行李中。