美國交通部對航空公司在行李遭損壞、延遲或遺失時的應對措施有具體規定，其中通常包括乘客向航空公司提出索賠，而國內和國際航線的損害賠償責任金額上限不同，金額差超過一倍。Image by Tony Prats from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 美國交通部規定，航空公司處理託運行李損壞、延誤或遺失時須負賠償責任，但國內、國際航線上限不同，旅客也可就延誤支出與輔具損壞獲得補償。

搭機出國旅遊時，最不希望發生的狀況之一就是託運行李沒有跟著抵達機場，這時了解自己的權利就很重要。今日美國（USA Today）報導，美國交通部對航空公司在行李遭損壞、延遲或遺失時的應對措施有具體規定，其中通常包括乘客向航空公司提出索賠，而國內和國際航線的損害賠償責任金額上限不同，金額差超過一倍。

航空公司不對行李的正常磨損負責，但若行李箱或內容物遭損壞，旅客可能有權獲得一些賠償。

航空公司被允許將國際航班的法定賠償上限設在4700元，國內航班為2175元。航空公司對國內航班特定物品可免除賠償責任，包括易碎或易腐壞物品、電子產品、現金和其他貴重物品、前提是這些例外情況已在航空公司的運輸合約中明確載明；若旅行時攜帶此類物品，交通部建議購買額外保險 。

若行李延誤，航空公司有責任找到行李，若行李沒有從航班卸下，交通部建議盡快向航空公司提出索賠。

交通部要求航空公司對因行李延誤而產生的「合理、可核實且實際的附帶費用」賠償旅客，這些費用可能包含購買新洗漱用品和內衣的費用，交通部的指南不允許航空公司對行李延誤設定任意的每日賠償上限，有些航空公司還會為行李延誤，甚至是行李卸載速度過慢，提供飛行常客里程獎勵作為補償。

至於行李遺失，各航空公司對於何時正式認定行李遺失有不同規定，大多數航空公司會在航班抵達後的5至14天內決定。

如果行李被宣告遺失，航空公司有責任賠償行李內物品的折舊價值。航空公司可能會要求提供購買證明或其他證明文件，以證明遺失行李中物品的價值，航空公司通常無需支付這些物品的購置費用；相反地，他們只需賠償行李內物品目前的現值。

交通部也要求航空公司退還未抵達目的地行李的相關費用。

若航空公司讓行動輔助裝置如輪椅遭損壞或毀損，則必須根據該輔具的原價支付維修或更換費用。