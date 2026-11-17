美國人出國旅遊熱潮回升，但部分遊客的言行容易引起當地人反感；示意圖。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國遊客海外常因語言假設與音量過大引發反感。

美國遊客海外常因語言假設與音量過大引發反感。 重點二： 出國前應先了解各地小費、時間與問候等文化差異。

出國前應先了解各地小費、時間與問候等文化差異。 重點三：宗教場所、穿著與討價還價都需尊重當地規範。

新冠疫情後，美國人出國旅遊熱潮回升，但部分遊客在海外的言行容易引起當地人反感。旅遊及禮儀專家整理出美國人出國旅行時常見的11種失禮舉動，包括假設人人都會說英語、未事先了解當地習俗、大聲喧嘩、不懂小費 文化，以及穿著不當等。

禮儀專家、播客節目「你是狼孩嗎？」（Were You Raised by Wolves?）共同主持人尼克萊頓（Nick Leighton）表示，世界各地的具體禮儀規則可能不同，但尊重他人是普遍適用的原則。

以下是哈芬登郵報（HuffPost）整理專家及旅遊業者提出的11種常見失禮行為：

1.假設每個人都會說英語

禮儀顧問公司Mannersmith Etiquette Consulting總裁喬迪史密斯（Jodi RR Smith）提醒，不應預設遇到的每個人都會說英語，也不要以為提高音量就能讓對方聽懂。出發前可學習幾句當地語言，例如「請」和「謝謝」。The Dining Traveler創辦人傑西卡範多普德赫蘇斯（Jessica van Dop DeJesus）也建議使用Google翻譯等工具協助溝通。

2.沒有事先了解當地習俗

萊頓建議，旅行前應先查詢目的地的禮儀規範，避免因不熟悉文化而造成尷尬。例如，在匈牙利不要用啤酒碰杯，在法國進入商店時應先說「Bonjour」，在日本遞送名片則應使用雙手。

3.大聲喧嘩或過量飲酒

範多普德赫蘇斯表示，她在歐洲經常看到美國遊客在餐廳或酒吧大聲講電話，讓整個空間都聽得到談話內容。旅客應注意音量，也要避免摔門、跺腳等製造噪音的行為。禮儀專家阿博特（Abbott）另提醒，過量飲酒不僅可能影響他人，也會增加遊客成為輕微犯罪受害者的風險。

4.忽略當地小費文化

史密斯指出，各國小費習慣差異很大，有些地方依賴小費，有些地方則可能認為收取小費是一種冒犯。在美國，用餐後給小費相當普遍，但其他國家可能只在服務特別出色時給予象徵性小費，也有地方不鼓勵給小費。旅客應事先了解當地規定。

5.忘記自己只是訪客

旅遊部落客克萊爾薩默斯（Claire Summers）表示，遊客不應要求整個國家配合自己的生活習慣，也不應因為不熟悉當地步調而抱怨或提出過分要求。旅客應以訪客身分體驗當地文化，保持謙遜，並尊重不同的生活方式。

6.忽略眼神、表情及個人空間規範

史密斯指出，不同文化對微笑、眼神接觸及身體距離有不同習慣。有些國家的人只對親近的人微笑，有些地方則較重視眼神交流。特里法裡也舉例，希臘人表示肯定與否定的頭部動作，和美國人的習慣不同。排隊時也應先觀察當地人的方式，避免因不熟悉規矩而插隊。

7.穿著不符合當地規定

旅遊業者勞德代爾（Lauderdale）提醒，參觀宗教場所時應遵守服裝規定，避免穿著過度暴露的衣物。史密斯也指出，有些場所或國家要求穿著正式服裝，部分文化進入他人住宅或特定場所時，還有脫鞋的習俗。打包行李前應先了解目的地的服裝規範。

8.在宗教聖地行為不當

參觀寺廟、教堂及其他宗教場所時，除了穿著得體，也應保持安靜並尊重當地信仰。勞德代爾表示，許多宗教場所建築宏偉，遊客可能想拍照留念，但拍攝過程若干擾正在祈禱或參與儀式的人，就可能造成不尊重。

9.在不適合的地方討價還價

旅遊專家劉（Liu）指出，討價還價並非所有國家或市場都適用，即使當地允許議價，也有各自的規則。如果攤商已經報價，顧客仍不斷要求降價，可能讓對方感到不受尊重，甚至引起不快。購物前應先了解當地是否有議價習慣及相關方式。

10.不遵守當地時間觀念

史密斯表示，不同文化對時間及行程安排的期待不同。有些地方屬於較重視準時的線性時間文化，赴約或參加預約活動時，準時甚至提早抵達相當重要；另一些地方的時間安排較有彈性，約定時間可能是參考，而非嚴格規定。旅客應了解當地習慣，避免因時間觀念不同產生誤會。

11.使用不恰當的問候方式

特里法裡指出，各地問候習慣差異很大，在美國常見的手勢或招呼方式，在其他國家可能有不同含義。例如，荷蘭人較不習慣從遠處大聲打招呼，揮手致意更為合適。有些地方以微笑或點頭問候，有些地方則會親吻臉頰。旅客應事先了解當地習慣，掌握握手、鞠躬、擁抱或其他問候方式，避免造成尷尬。