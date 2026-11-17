美國人出國旅行常見11種失禮行為 除了喧嘩、亂給小費 這些也上榜
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新冠疫情後，美國人出國旅遊熱潮回升，但部分遊客在海外的言行容易引起當地人反感。旅遊及禮儀專家整理出美國人出國旅行時常見的11種失禮舉動，包括假設人人都會說英語、未事先了解當地習俗、大聲喧嘩、不懂小費文化，以及穿著不當等。
禮儀專家、播客節目「你是狼孩嗎？」（Were You Raised by Wolves?）共同主持人尼克萊頓（Nick Leighton）表示，世界各地的具體禮儀規則可能不同，但尊重他人是普遍適用的原則。
以下是哈芬登郵報（HuffPost）整理專家及旅遊業者提出的11種常見失禮行為：
1.假設每個人都會說英語
禮儀顧問公司Mannersmith Etiquette Consulting總裁喬迪史密斯（Jodi RR Smith）提醒，不應預設遇到的每個人都會說英語，也不要以為提高音量就能讓對方聽懂。出發前可學習幾句當地語言，例如「請」和「謝謝」。The Dining Traveler創辦人傑西卡範多普德赫蘇斯（Jessica van Dop DeJesus）也建議使用Google翻譯等工具協助溝通。
2.沒有事先了解當地習俗
萊頓建議，旅行前應先查詢目的地的禮儀規範，避免因不熟悉文化而造成尷尬。例如，在匈牙利不要用啤酒碰杯，在法國進入商店時應先說「Bonjour」，在日本遞送名片則應使用雙手。
3.大聲喧嘩或過量飲酒
範多普德赫蘇斯表示，她在歐洲經常看到美國遊客在餐廳或酒吧大聲講電話，讓整個空間都聽得到談話內容。旅客應注意音量，也要避免摔門、跺腳等製造噪音的行為。禮儀專家阿博特（Abbott）另提醒，過量飲酒不僅可能影響他人，也會增加遊客成為輕微犯罪受害者的風險。
4.忽略當地小費文化
史密斯指出，各國小費習慣差異很大，有些地方依賴小費，有些地方則可能認為收取小費是一種冒犯。在美國，用餐後給小費相當普遍，但其他國家可能只在服務特別出色時給予象徵性小費，也有地方不鼓勵給小費。旅客應事先了解當地規定。
5.忘記自己只是訪客
旅遊部落客克萊爾薩默斯（Claire Summers）表示，遊客不應要求整個國家配合自己的生活習慣，也不應因為不熟悉當地步調而抱怨或提出過分要求。旅客應以訪客身分體驗當地文化，保持謙遜，並尊重不同的生活方式。
6.忽略眼神、表情及個人空間規範
史密斯指出，不同文化對微笑、眼神接觸及身體距離有不同習慣。有些國家的人只對親近的人微笑，有些地方則較重視眼神交流。特里法裡也舉例，希臘人表示肯定與否定的頭部動作，和美國人的習慣不同。排隊時也應先觀察當地人的方式，避免因不熟悉規矩而插隊。
7.穿著不符合當地規定
旅遊業者勞德代爾（Lauderdale）提醒，參觀宗教場所時應遵守服裝規定，避免穿著過度暴露的衣物。史密斯也指出，有些場所或國家要求穿著正式服裝，部分文化進入他人住宅或特定場所時，還有脫鞋的習俗。打包行李前應先了解目的地的服裝規範。
8.在宗教聖地行為不當
參觀寺廟、教堂及其他宗教場所時，除了穿著得體，也應保持安靜並尊重當地信仰。勞德代爾表示，許多宗教場所建築宏偉，遊客可能想拍照留念，但拍攝過程若干擾正在祈禱或參與儀式的人，就可能造成不尊重。
9.在不適合的地方討價還價
旅遊專家劉（Liu）指出，討價還價並非所有國家或市場都適用，即使當地允許議價，也有各自的規則。如果攤商已經報價，顧客仍不斷要求降價，可能讓對方感到不受尊重，甚至引起不快。購物前應先了解當地是否有議價習慣及相關方式。
10.不遵守當地時間觀念
史密斯表示，不同文化對時間及行程安排的期待不同。有些地方屬於較重視準時的線性時間文化，赴約或參加預約活動時，準時甚至提早抵達相當重要；另一些地方的時間安排較有彈性，約定時間可能是參考，而非嚴格規定。旅客應了解當地習慣，避免因時間觀念不同產生誤會。
11.使用不恰當的問候方式
特里法裡指出，各地問候習慣差異很大，在美國常見的手勢或招呼方式，在其他國家可能有不同含義。例如，荷蘭人較不習慣從遠處大聲打招呼，揮手致意更為合適。有些地方以微笑或點頭問候，有些地方則會親吻臉頰。旅客應事先了解當地習慣，掌握握手、鞠躬、擁抱或其他問候方式，避免造成尷尬。
常見問題包括假設人人都會說英語、大聲喧嘩、不了解當地小費文化、穿著不當，以及在宗教場所或購物時不尊重地方規矩等，核心原則是保持謙遜與尊重。 因為不同國家對問候方式、眼神接觸、時間觀念、名片遞送、碰杯與排隊都有不同規範，若事先不懂，容易無意冒犯當地人並造成尷尬。 參觀寺廟、教堂等場所時要穿著得體、保持安靜，拍照也別干擾儀式；討價還價則要先確認當地是否適用，若攤商已報價仍強硬砍價可能失禮。
精華 FAQ
常見問題包括假設人人都會說英語、大聲喧嘩、不了解當地小費文化、穿著不當，以及在宗教場所或購物時不尊重地方規矩等，核心原則是保持謙遜與尊重。
因為不同國家對問候方式、眼神接觸、時間觀念、名片遞送、碰杯與排隊都有不同規範，若事先不懂，容易無意冒犯當地人並造成尷尬。
參觀寺廟、教堂等場所時要穿著得體、保持安靜，拍照也別干擾儀式；討價還價則要先確認當地是否適用，若攤商已報價仍強硬砍價可能失禮。
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