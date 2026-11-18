郵輪示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國郵輪旅遊持續升溫，但乘客在船上佔位、未洗手、噪音過大、擠電梯、亂堆髒盤與對員工無禮等行為，也成為專家點名的6大失禮問題。

截至今年底，將有創紀錄的2170萬名美國人踏上郵輪 之旅；儘管人們持續展現對海上航程的熱愛，但有些人卻在船上表現失禮。紐約郵報報導，為了釐清何謂得體行為，以及哪些行為越界，專家們揭露了郵輪乘客最無禮的6種行為。

1. 佔用泳池躺椅

最不禮貌行為是什麼？就是佔用泳池躺椅。許多郵輪旅客長期以來都會抓個任何能找到的東西，如毛巾、拖鞋，甚至玩偶來佔用泳池躺椅數小時，讓其他旅客無法躺臥並盡情享受。

許多郵輪公司正竭力遏止這種行為。皇家加勒比（Royal Caribbean）嚴格規定泳池甲板躺椅採「先到先得」原則，不得預留。

去年，旅客們稱讚挪威 郵輪（Norwegian Cruise Line）嚴格執行的反佔位政策。據報導，工作人員會主動在空的躺椅上貼標籤，日光浴的旅客若在一小時內未返回，毛巾及個人物品便會被從無人的躺椅上移除。

2. 享用自助餐前不洗手

漫旅（Travel + Leisure）雜誌最近抨擊了那些不使用自助餐旁洗手台的郵輪旅客，因為不用肥皂清潔雙手會大幅增加在船上感染和傳播疾病的風險。

今年五月，一艘公主郵輪（Princess Cruises）的船隻爆發諾羅病毒疫情 ，影響超過100名旅客與20名工作人員。

根據疾病控制與預防中心（CDC）的資料，諾羅病毒是郵輪上胃腸道疾病爆發的最常見原因。去年CDC通報的23起郵輪疫情中，有17起是由諾羅病毒引發。

社群平台Reddit的一位用戶說，缺乏手部衛生是他最無法忍受的事；郵輪為每個人提供了極其便利的洗手設施，有助減少疾病的傳播，「郵輪不該成為漂浮的細菌培養皿」。

3. 無法降低音量

在郵輪上，很難享受「寂靜」。在Reddit的一組討論文中，一位初次搭乘郵輪的旅客將「噪音過大」列為她最主要的抱怨。她說，第一次搭郵輪時，噪音實在令人難以承受，她大部分時間都戴著耳塞；走廊裡隨時都有吵鬧的人，害她失眠了好幾晚。

專家指出，最令人反感的噪音來源之一是個人隨身喇叭。嘉年華郵輪（Carnival）禁止攜帶可攜式喇叭，維珍郵輪（Virgin Voyages）與地中海郵輪（MSC Cruises）等公司則僅允許在客艙內使用。

4. 缺乏電梯禮儀

許多郵輪旅客反映，有些旅客在其他人尚未走出時前就擠進電梯，造成混亂、不適以及不必要的擁塞。一位困惑的Reddit用戶表示，這不僅是無禮，而且毫無益處，甚至無法讓他們更快抵達目標甲板，因為電梯門的擁堵只會延誤電梯啟動的時間。

專家指出，這種行為對年長和身心障礙旅客尤其缺乏體諒。許多郵輪旅客表示，他們會改走樓梯來避免這種沒品的舉動，同時也能多消耗一些卡路里。

5. 亂堆髒盤子

漫旅雜誌指出，無禮的郵輪旅客經常將用過的餐盤和客房服務托盤隨意堆放在走廊上，這種行為不僅令人反感，更可能因阻礙通道而帶來危險。

專家強調，在客房內用餐結束後，應立即致電客房服務要求收回餐盤。

也有人注意到，無論是在客房外還是餐廳內，都存在盤子堆積的問題。一位Reddit用戶指出，人們在郵輪上會做出奇怪的事，為了騰出桌位，竟將用過的髒盤子放在別人還在使用的餐桌上；實在無法忍受有人在他還在用餐時，就把髒盤子放在他的桌上，除了郵輪之外，從未在其他地方見過這種情況。

6. 對工作人員態度惡劣

對工作人員無禮的行為在Reddit上普遍被視為最令人反感的行為之一。一位用戶表示，這些人領薪水就是為了滿足旅客的每一個願望，至少應該對他們有禮貌。

專家指出，旅客與工作人員之間的衝突通常來自準備不足，以及對船上規則感到意外。雖然提早預訂表演、用餐與岸上觀光行程可以避免麻煩，但挫折感絕不能成為辱罵、貶低或以其他方式對待他人的藉口。