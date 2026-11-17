泰國普吉島卡塔海灘。資料照片。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節國際旅遊雖錯過部分早鳥優惠，但依舊可在特定日期與目的地找到便宜機票與住宿，適合臨時規劃出國行程。

感恩節 即將到來，如果現在才決定出國還不算晚。今日美國（USA Today）報導，雖然智遊網（Expedia）的假期旅遊展望顯示購買感恩節國際航班最優惠價格的機會可能已在10月15日結束，但只要知道去哪找，還是可以找到不錯的優惠，畢竟感恩節並非全球都慶祝的節日，因此仍可能是出國的好時機。

智遊網集團全球公關副總裁費雪（Melanie Fish）說，若感恩節想出國慶祝，還有一些物超所值的目的地可選擇，從普吉島的海灘、庫斯科的高山到尼斯的地中海風情，只需幾天假期就欣賞世界美景，且平均每晚房價 皆低於150元。

智遊網數據顯示，11月23日至26日是機票 平均價格最低的日期；通常的情況下，感恩節當天的機票價錢會更低，最貴的日期落在11月29日，也就是感恩節後的周日。

在許多國際旅遊地點中，旅客仍能找到每晚低於150元的飯店房價。根據智遊網針對11月22日至30日期間的數據統計，五個符合此預算的熱門目的地為泰國普吉島、祕魯庫斯科、多明尼加聖多明各、德國法蘭克福及法國尼斯。

旅遊比價搜尋引擎Skyscanner根據出發地點整理出11月22日至29日來回機票和飯店價格最低的地點。

若從洛杉磯出發，至加拿大卡加利（Calgary）機票380元起、飯店每晚62元起；至墨西哥市機票468元起、飯店每晚23元起；至巴哈馬拿騷（Nassau）機票5百元起、飯店每晚257元起；至哥倫比亞迦太基（Cartagena）機票734元起、飯店每晚41元起。

若從紐約出發，至加拿大多倫多機票334元起、飯店每晚113元起；至多明尼加聖多明各機票407元起、飯店每晚83元起；至聖文森及格瑞那丁京斯頓機票423元起、飯店每晚160元起；至波多黎各聖胡安機票467元起、飯店每晚119元起。