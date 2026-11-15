豪華經濟艙哪家強？長榮、阿聯酋上榜 美國這家航空也被讚

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。（圖／長榮航空提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文比較各航空豪華經濟艙差異，專家最推長榮與阿聯酋，另看好日航、紐航及達美、聯合，並提醒訂票前先看機型與票價規則。

豪華經濟艙（premium economy）是最難定義的航空艙等之一，不同航班的體驗落差很大。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，有些飛機的豪華經濟艙像縮小版商務艙，配有腳靠，座椅設計也不會讓前排旅客的椅背壓縮後方空間；有些則只是座位稍寬、餐點稍好。私人旅遊管家服務The Essential Lifestyle的布舒查（Adam Bouchoucha）說，同樣的艙等名稱，背後可能是截然不同的座位。

美國航空（American Airlines）客戶體驗設計與策略資深副總裁克勞馥（Rhonda Crawford）說，愈來愈多旅客在長程飛行時重視舒適度，豪華經濟艙是主艙與商務艙之間的好選擇。她表示，現在已不只是多一點腿部空間，旅客更期待整體更舒適的體驗，包括更寬的座椅、可調式小腿靠墊與腳踏板，以及主廚設計的餐點。

專家指出，真正的豪華經濟艙不只是多幾英寸。英國旅遊公司BharatFare創辦人塔克蘭（Aman Thakran）說，要看有沒有真正的腳靠、不會壓到後排旅客的椅背傾斜設計，以及有專屬機組人員的獨立客艙，而不只是把經濟艙幾排座位換成較寬的座椅。座位前後間距（pitch）通常增加數英寸，部分航空公司採用固定式椅殼，椅背傾斜時座墊向前滑動，不會壓縮後方空間。票價通常還含優先報到、接近商務艙水準的餐點、高級盥洗包與升級的娛樂系統，但一般沒有貴賓室與全平躺座椅。

國際航空公司中，專家首推長榮 航空（EVA Air）。長榮被廣泛認為在1992年推出第一個真正的豪華經濟艙，也在「旅遊與休閒」2026年全球最佳獎（World’s Best Awards）中，獲評全球最佳國際航空公司。長榮波音787-9的座椅間距達42英寸（約107公分），並採搖籃式傾斜設計，保留後排空間。認證旅遊顧問、豪華旅行社MCW Travel業主威爾森（Chip Wilson）說，他們幾乎發明了豪華經濟艙，服務也看得出來。

威爾森另一個推薦是阿聯酋 航空（Emirates），該公司在Skytrax 2026年排名位居第二。他說，那感覺像是朝商務艙邁進一步，而非經濟艙加大腿部空間。其最新座椅首度出現在新一代空中巴士A350客機上，配備電動控制、腳靠，以及可升降的全高隱私隔板，共28個座位，採2-3-2排列。

旅遊規畫網站Travel Beginnings創辦人哈內漢（Ryan Hanehan）則建議前往亞洲的旅客，選擇日本航空（JAL）的A350-1000。他說，前排旅客傾斜椅背不會壓縮自己的空間。這個客艙僅24個座位，感覺安靜又私密，座椅間距約42英寸，採固定椅背傾斜設計。但他提醒，要留意訂到的機型，日航的787-9與777-300ER使用較舊的座椅，體驗不同。哈內漢也喜歡紐西蘭航空（Air New Zealand），該公司已升級波音787-9的豪華經濟艙，新增隱私側翼、更多收納空間與固定外殼。

在美國國內航空公司中，專家一致認為達美航空（Delta Air Lines）居首。該公司連續第4年在J.D. Power 2026年豪華經濟艙滿意度調查中名列第一。威爾森讚許其長程寬體機上的「Delta Premium Select」艙等品質穩定。雖然不同機型略有差異，旅客一般可期待寬19英寸（約48公分）、間距38英寸（約97公分）的座椅，部分機型配有可調式腿靠與腳踏板，還享有優先報到與登機、使用真正銀製餐具的三道菜餐點、免費啤酒與葡萄酒、盥洗包與降噪耳機。

聯合航空（United Airlines）也在加碼投資。其最新波音787-9上的「United Premium Plus」座椅寬度與間距相近，並新增隱私隔板、無線充電與16英寸4K OLED螢幕，同樣提供快速報到、精選三道菜餐點、免費啤酒與葡萄酒，以及舒適的枕頭與毯子。

付費升級前，專家建議先評估划不划算。塔克蘭說，可以用升級價差除以飛行時數，年長旅客或夜間航班通常值得，白天短程航班則往往不值得。布舒查說，他的客戶都是先選機型、再選航空公司。哈內漢補充，機型、航線、艙位配置與座位設計，都會大幅影響體驗，一架飛機上有腳靠與固定椅殼的座位，換到另一架可能兩者皆無，甚至付費後機型調整，座位配置也可能改變。

如果主要想要更多空間，不一定得買完整的豪華經濟艙票價。聯合與達美都提供基本款豪華經濟艙機票，包含升級座椅，但不能事先選位，訂票前務必查清楚票價規則，確認放棄了哪些福利。